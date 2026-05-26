Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η εμφάνιση νέων μικρότερων κομμάτων αναμένεται να αναδιαμορφώσουν το ελληνικό πολιτικό σκηνικό ενόψει των εθνικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για το 2027.

Τα τελευταία νέα από την πολιτική σκηνή της Ελλάδας «ταξιδεύουν» και εκτός συνόρων

Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος ηγήθηκε της χώρας κατά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης, «έχει προχωρήσει σε μια διαδικασία ανανέωσης της εικόνας του» μεταδίδει η Euractiv, μερικές ώρες πριν ανακοινωθεί η ίδρυση του νέου κόμματος.

Στο εκτενές ρεπορτάζ κάνει μια σύντομη αναδρομή από την ημέρα της παραίτησής του από ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ (2023) μέχρι την αποχώρησή του από τη Βουλή (2025). «Από τότε, η αντιπολίτευση σε όλο το πολιτικό φάσμα παραμένει κατακερματισμένη, και κανένας πολιτικός δεν έχει αναδειχθεί ως αξιόπιστος αντίπαλος της κυριαρχίας του Μητσοτάκη», αναφέρει.

Ο κατακερματισμός της Αριστεράς

Με τον πολιτικό χάρτη να αναδιαμορφώνεται ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην Αριστερά και τον «κατακερματισμό» των δυνάμεών με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να έχουν την τιμητική τους καθώς «πολλά μέλη τους έχουν παρευρεθεί τις τελευταίες μήνες στις συγκεντρώσεις του Αλέξη Τσίπρα σε όλη τη χώρα – συχνά χωρίς πρόσκληση – αν και αρνούνται να παραιτηθούν από τις βουλευτικές τους έδρες».

Το ρεπορτάζ φιλοξενεί δηλώσεις μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που σημειώνει πως «ο Τσίπρας αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος. Προφανώς, ο Τσίπρας θέλει νέα πρόσωπα· δεν θέλει κανέναν από αυτούς πίσω, παρόλο που εκείνοι επιθυμούν απεγνωσμένα να σταθούν στο πλευρό του την επόμενη μέρα».

Με την πολιτική αβεβαιότητα να ρίχνει σκιά στην ελληνική οικονομία και την Moody’s να προειδοποιεί η Euractiv ρίχνει μια προσεκτική ματιά στις τελευταίες εξελίξεις σημειώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης προηγούνται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι απίθανο να καταφέρουν να σχηματίσουν μονοκομματική κυβέρνηση. Πιθανότατα θα χρειαστεί συνασπισμός, και η δεύτερη θέση θα είναι καθοριστική.

Η ανάλυση, επικαλούμενη τις δημοσκοπήσεις, αναφέρει πως «ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσουν μια σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση». Σημειώνει πως το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη δηλώνει ότι στόχος του είναι να κερδίσει τις εκλογές και αποκλείει κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. «Στην πραγματικότητα, πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι το κόμμα θα επιδιώξει να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, προκειμένου να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά ενός προοδευτικού μετώπου», προσθέτει ο ευρωπαϊκός ειδησεογραφικός ιστότοπος.

Ωστόσο, αρκετά παραδοσιακά μέλη του ΠΑΣΟΚ απορρίπτουν αυτή την ιδέα και εξακολουθούν να τάσσονται υπέρ της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία – όχι όμως υπό την ηγεσία του Μητσοτάκη, λόγω του σκάνδαλου των υποκλοπών «Predator», σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

«Μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία πιθανότατα θα προκαλέσει ρήξη στο ΠΑΣΟΚ και αυτό είναι κάτι που ο Τσίπρας θα εκμεταλλευτεί», ανέφερε η πηγή του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα κόμματα

Η κατάσταση είναι ταραγμένη και στη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει εσωτερική εξέγερση από πολιτικούς του κεντροδεξιού χώρου, οι οποίοι επικρίνουν την εξάρτηση του πρωθυπουργού από τους τεχνοκράτες για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Παράλληλα, το σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις που διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες εντάσεις με τη γειτονική Τουρκία, προκαλεί ανησυχίες για το πολιτικό κόστος στο κυβερνών κόμμα.

Φημολογείται, γράφει η Euractiv, ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος διακρίνεται για τη σκληρή στάση του στην εξωτερική πολιτική, εξετάζει το ενδεχόμενο να ιδρύσει ένα νέο κόμμα με στόχο να προσελκύσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους.