26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Media 26 Μαΐου 2026, 15:58

Πάμε μια βόλτα;: Ιστορίες και αναμνήσεις γεμάτες χιούμορ και συγκίνηση από τον Θανάση Αλευρά

Ο Θανάσης Αλευράς είναι ο νέος καλεσμένος της εκπομπής Πάμε μια βόλτα; με τη Νίκη Λυμπεράκη. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στις 17:20, στο MEGA

Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 17:20, στο MEGA, η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» φιλοξενεί τον Θανάση Αλευρά. Ο πολυδιάστατος καλλιτέχνης συναντά τη Νίκη Λυμπεράκη και ανοίγει ένα προσωπικό κεφάλαιο γεμάτο αναμνήσεις, χιούμορ, συγκίνηση και ιστορίες που δεν έχουν ακουστεί ξανά δημόσια.

Η διαδρομή ξεκινά από τα αγαπημένα του Ιωάννινα. Απρόβλεπτα συμβάντα στον δρόμο, αυθόρμητες στιγμές, σύντομα μαθήματα αγγλικών και αυθεντικές γιαννιώτικες εκφράσεις δίνουν τον τόνο του ταξιδιού. Στο πατρικό του σπίτι, η μητέρα του, η κυρία Φεβρωνία, φέρνει στο φως άγνωστες ιστορίες από τα παιδικά χρόνια του Θανάση Αλευρά, οικογενειακές αναμνήσεις και εμπειρίες που τον σημάδεψαν.

Η βόλτα συνεχίζεται στην αγορά της πόλης και στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, όπου ο Θανάσης Αλευράς μιλά ανοιχτά για τις πρώτες δυσκολίες που συνάντησε στην καλλιτεχνική του πορεία και συστήνει ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του στα πρώτα του βήματα. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η επίσκεψη στο σχολείο του. Εκεί, συναντά τον πιο παλιό του φίλο και πρώην καθηγητή του, τον εικαστικό Αντώνη Κέλλη.

Πίσω στην Αθήνα, ο Θανάσης Αλευράς βρίσκεται με τους «ορκισμένους» φίλους του αλλά και με συνεργάτες. Ο Φοίβος Δεληβοριάς, αποκαλύπτει τα κοινά καλλιτεχνικά όνειρά τους. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Ματίνα Νικολάου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Νίκος Μουτσινάς και ο Γιώργος Δάσκαλος, μια παρέα με αυθεντική οικειότητα, μοιράζονται ιστορίες για τον κολλητό τους, μέσα από γέλια και πειράγματα.

Παρουσίαση: Νίκη Λυμπεράκη
Σκηνοθεσία – Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρης Γεωργίου
Αρχισυνταξία – Σενάριο: Έμυ Δημητρακοπούλου
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Παραγωγοί:  Ειρήνη Σουγανίδου, Γιάννης Δώνος, Φρόσω Ράλλη
Οργάνωση παραγωγής: Βαγγέλης Μπαλάφας
Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Αρσένης
Επιμέλεια έρευνας – Βοηθός Αρχισυντάκτη: Μαριάνα Πικρού
Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Δάσκαλος, Γιώτα Λούρα
Μοντάζ – μιξάζ: Νίκη Καλή, Παναγιώτης Κατσάνος
Graphics / Σήμα Εκπομπής: Cloudtrap Athens
Εκτέλεση Παραγωγής: Feelgood Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

