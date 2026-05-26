Ο Γιάκουμπ Νέστρουπ είναι ο αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτεθ και είναι σαφές πως το προφίλ του είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από του Ισπανού προκατόχου του. Ορισμένες διαφορές είναι προφανείς, όπως η ηλικία και η ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Διότι ο Μπενίτεθ ναι μεν προέρχεται από την ισπανική σχολή, αλλά ανήκει στις γενιές που δεν γαλουχήθηκαν με το «τίκι-τάκα» της Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα. Απεναντίας, ο Μπενίτεθ διδάσκει ένα πιο αμυντικό στυλ που δεν άρεσε καθόλου στον Γιάννη Αλαφούζο και ήταν από τις… γενεσιουργούς αιτίες της αλλαγής στον πάγκο.

Ασφαλώς, ο 38χρονος Νέστρουπ θα ήταν αδύνατο να έχει ανάλογα ποδοσφαιρικά βιώματα με τον 66χρονο Μπενίτεθ. Εξυπακούεται ότι ο Δανός θα ήταν χαρούμενος να πετύχει στο ποδόσφαιρο έστω και τα μισά από τον Ισπανό συνάδελφο του. Αλλά όπως αποδείχτηκε (και) στο Τριφύλλι, το ένδοξο παρελθόν δεν εγγυάται το παρόν, για αυτό και ο Μπενίτεθ επί της ουσίας απολύθηκε.

Ήταν κεντρική απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού η στροφή σε έναν πιο νέο προπονητή, ο οποίος θα είχε εκπαιδευτεί στη σύγχρονη εκδοχή του αθλήματος. Η Κοπεγχάγη και η Βίμποργκ που δημιούργησε ο Νέστρουπ, διακρίνονταν για την αθλητικότητα τους: είχαν παίκτες με ένταση, ενέργεια, ταχύτητα. Από τον Ιανουάριο οι «πράσινοι» χαμηλώνουν τον μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ και προσθέτουν τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν πιο αθλητικό. Ο Νέστρουπ κρίθηκε ο κατάλληλος που θα το δουλέψει και θα παρουσιάσει ένα ελκυστικό θέαμα.

Βέβαια, αυτή η μετάβαση που επιχειρείται στο Τριφύλλι δεν θα έχει καμία σημασία, εάν δεν συνδυαστεί με τον πρωταθλητισμό. Ο Νέστρουπ έχει το πλεονέκτημα πως έφτιαξε σύνολο με αθλητικότητα και ταυτόχρονα, πρωταγωνίστησαν. Η Βίμποργκ ανέβηκε στην Α’ κατηγορία (αν και εκείνος έφυγε λίγο πριν την άνοδο) και η Κοπεγχάγη πανηγύρισε δύο νταμπλ σε μία τετραετία. Άρα, ο 38χρονος προπονητής δεν λύγισε από την πίεση και πέτυχε απτά αποτελέσματα με τη φιλοσοφία του.

Ο Δανός έρχεται άμεσα

Επίσης, επειδή ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τέταρτος στη Stoiximan Super League και ο ΟΦΗ στέφθηκε Κυπελλούχος, θα αρχίσει από τον Β’ προκριματικό του Conference League. Αυτό σημαίνει πως για τη συμμετοχή στη League Phase, απαιτούνται τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι, χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους. Ο Νέστρουπ έχει εξοικειωθεί με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της, αφού την πέρασε την προηγούμενη τριετία με την Κοπεγχάγη. Με εκκίνηση ακριβώς από τον ίδιο γύρο, προκρίθηκε εννιά συνεχόμενες φορές και δεν έχει καν ηττηθεί. Άρα, έχει την τεχνογνωσία των κρίσιμων καλοκαιρινών αγώνων.

Η επιλογή του Νέστρουπ ήταν ακόμα πιο δελεαστική, επειδή ήταν ελεύθερος. Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού δεν ήθελαν να μπλέξουν σε διαπραγματεύσεις με δεσμευμένους προπονητές και εξαρχής περιόρισαν τη λίστα τους στους… άνεργους. Ο Νέστρουπ εργαζόταν μέχρι τον Μάρτιο στην Κοπεγχάγη και μετά ξεκουραζόταν. Οπότε, ήταν άμεσα προσεγγίσιμος και από τη στιγμή που αντέδρασε θετικά στο τηλεφώνημα του Στέφανου Κοτσόλη, τα υπόλοιπα δρομολογήθηκαν εύκολα…

Ο Παναθηναϊκός έχει προγραμματίσει προετοιμασία στις 16 Ιουνίου και έχοντας νωπό το πάθημα από το 2024 (μετά το κυνήγι του Μαουρίσιο Σάρρι, ο Ντιέγκο Αλόνσο υπέγραψε στις 10 Ιουνίου), έδρασε άμεσα για την πρόσληψη του αντικαταστάτη του Μπενίτεθ. Καθώς και ο Νέστρουπ δεν καθυστέρησε καθόλου τις συζητήσεις και συμφώνησε σε λίγες μέρες.

Η εμπειρία με τους νεαρούς

Ο Νέστρουπ δούλεψε ως βοηθός και ως προπονητής στο τμήμα Κ17 της Κοπεγχάγης και εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία του, με την ανάδειξη ποδοσφαιριστών από την ακαδημία της δανέζικης ομάδας. Παίκτες όπως οι Γιόνας Βιντ, Μαντς Ρόερσλεβ, Κάρλο Χολς, Μόρτεν Χιούμλαντ και Βίκτορ Γένσεν καθιερώθηκαν στην περίοδο του Νέστρουπ, κατέκτησαν τίτλους και απέφεραν χρήματα με τις πωλήσεις τους. Το επιτυχημένο έργο του Νέστρουπ σε αυτό τον τομέα, έλαβαν υπόψη στον Παναθηναϊκό όταν τον επέλεξαν.

«Πράσινοι» νεαρής ηλικίας όπως οι Κάτρης, Κοντούρης, Μπόκος κ.α. θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τη συνεργασία με τον Δανό και να εξελιχτούν. Ταυτόχρονα, ο σύλλογος θα γλυτώσει τα έξοδα που θα πλήρωνε για μεταγραφές και μελλοντικά θα αποκομίσει έσοδα αν τους πουλήσει…