Μία από τις πιο οδυνηρές συνέπειες της αγωνιστικής κατάρρευσης του Παναθηναϊκού, ήταν η εξασφάλιση του χειρότερου ευρωπαϊκού «εισιτηρίου» από τα πέντε που είχε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η 4η θέση στα Playoffs της Stoiximan Super League, σε συνδυασμό με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, σημαίνει συμμετοχή στον Β’ προκριματικό του Conference League. Για την πρόκριση στη League Phase απαιτείται το 3Χ3 στους τρεις καλοκαιρινούς γύρους, χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους. Γιατί ένας αποκλεισμός σηματοδοτεί για τους «πράσινους» μία σεζόν μόνο με εγχώριες υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία, που έχουν οι άλλες δύο διοργανώσεις…

Κυρίως, η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία δυσχεραίνει το έργο του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Ο άνθρωπος ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει αναλάβει ακόμα τα καθήκοντα του και θα έχει λίγο χρόνο για να προετοιμάσει το γκρουπ του. Τα επίσημα παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για τις 23 και τις 30 Ιουνίου. Οπότε, το μεσοδιάστημα των δύο μηνών χαρακτηρίζεται οριακό.

Τουλάχιστον, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει πιο εύκολους αντιπάλους από τις υπερβάσεις που χρειάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Η υψηλή βαθμολογική συγκομιδή τον καθιστά ισχυρό στις κληρώσεις και ειδικά στον πρώτο ζευγάρωμα του, θα αγωνιστεί με μία ομάδα χαμηλού επιπέδου.

Πάντως, άκρως ενθαρρυντικές είναι οι επιδόσεις του Γιάκομπ Νέστρουπ, του επικρατέστερου για την αντικατάσταση του Μπενίτεθ. Ο 38χρονος προπονητής θεωρείται νέος για το επάγγελμα του, όμως έχει προλάβει να δημιουργήσει ένα τριετές νικηφόρο σερί!

Εργαζόμενος για την Κοπεγχάγη, ο Νέστρουπ πέρασε από τη βάσανο των καλοκαιρινών προκριματικών τα τρία προηγούμενα καλοκαίρια. Τα δύο για το Champions League και το ενδιάμεσο για το Conference League. Κατά σύμπτωση, και στις τρεις περιπτώσεις άρχισε τους αγώνες του από τον Β’ γύρο, όπως αναμένεται να του συμβεί φέτος με το Τριφύλλι. Συνολικά, ο Νέστρουπ κοουτσάρισε σε εννιά νοκ-άουτ ζευγαρώματα και πέτυχε ισάριθμες προκρίσεις! Οδηγώντας την Κοπεγχάγη στη League Phase (ή τους ομίλους όπως ήταν το παλιότερο σύστημα διεξαγωγής των διοργανώσεων).

Αξιοσημείωτα είναι και τα στατιστικά του Δανού προπονητή στα προκριματικά. Ο Νέστρουπ προπόνησε σε 12 αγώνες για το Champions League και άλλους 6 για το Conference League. Για την πρώτη διοργάνωση, ο Νέστρουπ μέτρησε 8 νίκες και 4 ισοπαλίες με ενεργητικό γκολ 28-10. Για το Conference League έχει απολογισμό 4 νίκες και 2 ισοπαλίες, με ενεργητικό τερμάτων 14-4! Στη… σούμα, ο Νέστρουπ έχει καταγράψει 18 παιχνίδια, με 12 νίκες και 6 ισοπαλίες! Άρα, έχει πανηγυρίσει μόνο προκρίσεις και είναι αήττητος σε αυτό το κομμάτι της σεζόν!

Απαραίτητη υποσημείωση: το πρωτάθλημα της Δανίας αρχίζει στα μέσα Ιουλίου και ουσιαστικά συμπίπτει με τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA. Άρα, ο Νέστρουπ διαχειριζόταν μία ομάδα με μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας απ’ ότι έχουν οι ελληνικές στο αντίστοιχο τάιμινγκ. Είναι μία λεπτομέρεια που δεν αναιρεί ότι ο Νέστρουπ τα έχει πάει εξαιρετικά, αλλά επιβάλλεται να καταγραφεί.

ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΡΟΥΠ

Σεζόν 2023-2024, Champions League

Β’ προκριματικός

Μπρέινταμπλικ – Κοπεγχάγη 0-2

Κοπεγχάγη – Μπρέινταμπλικ 6-3

Γ’ προκριματικός

Κοπεγχάγη – Σπάρτα Πράγας 0-0

Σπάρτα Πράγας – Κοπεγχάγη 5-7 (κ.α. 3-3)

Play Off

Ράκοβ – Κοπεγχάγη 0-1

Κοπεγχάγη – Ράκοβ 0-0

Σεζόν 2024-2025, Conference League

Β’ προκριματικός

Μπρούνο Μπάγκπις – Κοπεγχάγη 0-3

Κοπεγχάγη – Μπρούνο Μπάγκπις 5-1

Γ’ προκριματικός

Κοπεγχάγη – Μπάνικ Οστράβα 1-0

Μπάνικ Οστράβα – Κοπεγχάγη 2-2

Play Off

Κοπεγχάγη – Κιλμάρνοκ 2-0

Κιλμάρνοκ – Κοπεγχάγη 1-1

Σεζόν 2025-2026, Champions League

Β’ προκριματικός

Κοπεγχάγη – Ντρίτα 2-0

Ντρίτα – Κοπεγχάγη 0-1

Γ’ προκριματικός

Μάλμε – Κοπεγχάγη 0-0

Κοπεγχάγη – Μάλμε 5-0

Play Off

Βασιλεία – Κοπεγχάγη 1-1

Κοπεγχάγη – Βασιλεία 5-0