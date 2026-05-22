sports betsson
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναθηναϊκός: Ο Νέστρουπ έχει 9/9 προκρίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά
Ποδόσφαιρο 22 Μαΐου 2026, 14:52

Παναθηναϊκός: Ο Νέστρουπ έχει 9/9 προκρίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά

Ο Γιάκουμπ Νέστρουπ μετράει μόνο προκρίσεις και είναι αήττητος στα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μία από τις πιο οδυνηρές συνέπειες της αγωνιστικής κατάρρευσης του Παναθηναϊκού, ήταν η εξασφάλιση του χειρότερου ευρωπαϊκού «εισιτηρίου» από τα πέντε που είχε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η 4η θέση στα Playoffs της Stoiximan Super League, σε συνδυασμό με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, σημαίνει συμμετοχή στον Β’ προκριματικό του Conference League. Για την πρόκριση στη League Phase απαιτείται το 3Χ3 στους τρεις καλοκαιρινούς γύρους, χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους. Γιατί ένας αποκλεισμός σηματοδοτεί για τους «πράσινους» μία σεζόν μόνο με εγχώριες υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία, που έχουν οι άλλες δύο διοργανώσεις…

Κυρίως, η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία δυσχεραίνει το έργο του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Ο άνθρωπος ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει αναλάβει ακόμα τα καθήκοντα του και θα έχει λίγο χρόνο για να προετοιμάσει το γκρουπ του. Τα επίσημα παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για τις 23 και τις 30 Ιουνίου. Οπότε, το μεσοδιάστημα των δύο μηνών χαρακτηρίζεται οριακό.

Τουλάχιστον, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει πιο εύκολους αντιπάλους από τις υπερβάσεις που χρειάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Η υψηλή βαθμολογική συγκομιδή τον καθιστά ισχυρό στις κληρώσεις και ειδικά στον πρώτο ζευγάρωμα του, θα αγωνιστεί με μία ομάδα χαμηλού επιπέδου.

Πάντως, άκρως ενθαρρυντικές είναι οι επιδόσεις του Γιάκομπ Νέστρουπ, του επικρατέστερου για την αντικατάσταση του Μπενίτεθ. Ο 38χρονος προπονητής θεωρείται νέος για το επάγγελμα του, όμως έχει προλάβει να δημιουργήσει ένα τριετές νικηφόρο σερί!

Εργαζόμενος για την Κοπεγχάγη, ο Νέστρουπ πέρασε από τη βάσανο των καλοκαιρινών προκριματικών τα τρία προηγούμενα καλοκαίρια. Τα δύο για το Champions League και το ενδιάμεσο για το Conference League. Κατά σύμπτωση, και στις τρεις περιπτώσεις άρχισε τους αγώνες του από τον Β’ γύρο, όπως αναμένεται να του συμβεί φέτος με το Τριφύλλι. Συνολικά, ο Νέστρουπ κοουτσάρισε σε εννιά νοκ-άουτ ζευγαρώματα και πέτυχε ισάριθμες προκρίσεις! Οδηγώντας την Κοπεγχάγη στη League Phase (ή τους ομίλους όπως ήταν το παλιότερο σύστημα διεξαγωγής των διοργανώσεων).

Αξιοσημείωτα είναι και τα στατιστικά του Δανού προπονητή στα προκριματικά. Ο Νέστρουπ προπόνησε σε 12 αγώνες για το Champions League και άλλους 6 για το Conference League. Για την πρώτη διοργάνωση, ο Νέστρουπ μέτρησε 8 νίκες και 4 ισοπαλίες με ενεργητικό γκολ 28-10. Για το Conference League έχει απολογισμό 4 νίκες και 2 ισοπαλίες, με ενεργητικό τερμάτων 14-4! Στη… σούμα, ο Νέστρουπ έχει καταγράψει 18 παιχνίδια, με 12 νίκες και 6 ισοπαλίες! Άρα, έχει πανηγυρίσει μόνο προκρίσεις και είναι αήττητος σε αυτό το κομμάτι της σεζόν!

Απαραίτητη υποσημείωση: το πρωτάθλημα της Δανίας αρχίζει στα μέσα Ιουλίου και ουσιαστικά συμπίπτει με τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA. Άρα, ο Νέστρουπ διαχειριζόταν μία ομάδα με μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας απ’ ότι έχουν οι ελληνικές στο αντίστοιχο τάιμινγκ. Είναι μία λεπτομέρεια που δεν αναιρεί ότι ο Νέστρουπ τα έχει πάει εξαιρετικά, αλλά επιβάλλεται να καταγραφεί.

ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΡΟΥΠ

Σεζόν 2023-2024, Champions League

Β’ προκριματικός

Μπρέινταμπλικ – Κοπεγχάγη 0-2

Κοπεγχάγη – Μπρέινταμπλικ 6-3

Γ’ προκριματικός

Κοπεγχάγη – Σπάρτα Πράγας 0-0

Σπάρτα Πράγας – Κοπεγχάγη 5-7 (κ.α. 3-3)

Play Off

Ράκοβ – Κοπεγχάγη 0-1

Κοπεγχάγη – Ράκοβ 0-0

Σεζόν 2024-2025, Conference League

Β’ προκριματικός

Μπρούνο Μπάγκπις – Κοπεγχάγη 0-3

Κοπεγχάγη – Μπρούνο Μπάγκπις 5-1

Γ’ προκριματικός

Κοπεγχάγη – Μπάνικ Οστράβα 1-0

Μπάνικ Οστράβα – Κοπεγχάγη 2-2

Play Off

Κοπεγχάγη – Κιλμάρνοκ 2-0

Κιλμάρνοκ – Κοπεγχάγη 1-1

Σεζόν 2025-2026, Champions League

Β’ προκριματικός

Κοπεγχάγη – Ντρίτα 2-0

Ντρίτα – Κοπεγχάγη 0-1

Γ’ προκριματικός

Μάλμε – Κοπεγχάγη 0-0

Κοπεγχάγη – Μάλμε 5-0

Play Off

Βασιλεία – Κοπεγχάγη 1-1

Κοπεγχάγη – Βασιλεία 5-0

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Economy
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Τράπεζες
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Βάιος Μπαλάφας
Η Μπάγερν υψώνει «τείχος» στη Σίτι για τον Κομπανί και δεν φοβάται τα σενάρια
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Η Μπάγερν υψώνει «τείχος» στη Σίτι για τον Κομπανί και δεν φοβάται τα σενάρια

«Ο Βίνσεντ Κομπανί είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας υπέροχος άνθρωπος». Ο πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου έπλεξε το εγκώμιο του Χέρμπερτ Χάινερ και απέκλεισε κάθε πιθανότητα να αποχωρήσει

Βάιος Μπαλάφας
Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»

Ο Νίκολιτς μίλησε με συγκίνηση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον αείμνηστο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς, αποθεώνοντας δύο από τις σημαντικότερες μορφές της σερβικής μπασκετικής σχολής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας

Μετά το αίτημα για πειθαρχική δίωξη, το συνδικάτο των διαιτητών (AESAF) προσφεύγει στις κρατικές αρχές κατά του Φλορεντίνο Πέρεθ και του επίσημου καναλιού του συλλόγου για υποκίνηση μίσους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»

Η Ρεάλ σχεδιάζει την επιστροφή των μουσικών εκδηλώσεων από τον Ιανουάριο του 2027, όπως αυτή του Αντρέα Μποτσέλι, μετά την κρίση θορύβου και τις αντιδράσεις των κατοίκων γύρω από το Μπερναμπέου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)

Εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν πέτυχε ο Ατρόμητος που επικράτησε με 6-0 του υποβιβασμένου Πανσερραϊκού. Εντυπωσιακός ο Στίβεν Τσούμπερ που σημείωσε τέσσερα τέρματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
Ελλάδα 22.05.26

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Σύνταξη
Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Κόσμος 22.05.26

Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος στην Πορτογαλία

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
Ελλάδα 22.05.26

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Σύνταξη
Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Ελλάδα 22.05.26

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών

Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Σύνταξη
Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Queer δράμα 22.05.26

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα

Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ
Δείτε βίντεο 22.05.26

Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ

Για «τερατώδες έγκλημα» κατηγορεί την Ουκρανία η Ρωσία - «Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα σε παιδιά που κοιμόντουσαν»,

Σύνταξη
Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Στο Νέο Φάληρο 22.05.26

Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο - Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση

Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
Επικαιρότητα 22.05.26

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Σύνταξη
Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies