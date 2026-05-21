Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 3-2: Νικηφόρο φινάλε για τους Κηφισιώτες, σε «χορταστικό» παιχνίδι (vid)
Σε ένα «γεμάτο» παιχνίδι με πέντε γκολ η Κηφισιά επικράτησε με 3-2 της υποβιβασμένης ΑΕΛ Novibet κι έκλεισε νικηφόρα τη σεζόν 2025-26.
Με μία νίκη γοήτρου που την κράτησε οριστικά στη 10η θέση της τελικής βαθμολογίας, ολοκλήρωσε την εφετινή παρουσία της στη Super League η Κηφισιά, επικρατώντας της ήδη υποβιβασμένης ΑΕΛ Novibet με 3-2 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play out.
Σε ένα πολύ ωραίο κι «ελεύθερο» παιχνίδι με πολλές φάσεις και χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες η Κηφισιά πήρε το τρίποντο χάρις στα γκολ των Λαρουσί (3’), Πόμπο (31’) κι Αμανί (79’), ενώ οι «βυσσινί» ισοφάρισαν δύο φορές με τα τέρματα των Τούπτα (6’) και Πέρες στο 53′ με ένα τρομερό σουτ έξω απ’ την περιοχή.
Κηφισιά(Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Μποτία (72’ Ούγκο Σόουζα), Λαρουσί, Ρουμπέν Πέρεθ (59’ Αμανί), Μπένι, Ζέλσον Σόουζα (59’ Πατήρας), Νούνελι (58’ Πόθας), Πόμπο (72’ Χριστόπουλος), Θεοδωρίδης.
ΑΕΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα, Γκρόζος (46’ Χατζηστραβός), Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες (80’ Κακουτά), Τούπτα, Σαγάλ (62’ Στάικος), Πασάς (62’ Γκάρατε).
