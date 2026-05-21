«Συμβόλαιο με τη Μοντερέι υπέγραψε ο Ματίας Αλμέιδα»

Ο Ματίας Αλμέιδα όλα δείχνουν πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά το πέρασμά του από τον πάγκο της Σεβίλλης. Σύμφωνα με τον πάντα έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μοντερέι.

Ο Αργεντινός τεχνικός είχε μείνει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, και πλέον φαίνεται πως επιστρέφει στο Μεξικό, μετά το πολύ επιτυχημένο πέρασμά του από την Τσίβας, με την οποία κατέκτησε τέσσερις τίτλους πριν έρθει στην Ένωση.

Πλέον, απομένουν μόνο οι τυπικές ανακοινώσεις από τη Μοντερέι, στην οποία ο Αλμέιδα θα συνεργαστεί και πάλι με τον Αντονί Μαρσιάλ.