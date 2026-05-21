«Συμβόλαιο με τη Μοντερέι υπέγραψε ο Ματίας Αλμέιδα»
Όπως υποστηρίζει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι καθώς φέρεται να υπέγραψε συμβόλαιο.
Ο Ματίας Αλμέιδα όλα δείχνουν πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά το πέρασμά του από τον πάγκο της Σεβίλλης. Σύμφωνα με τον πάντα έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μοντερέι.
Ο Αργεντινός τεχνικός είχε μείνει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, και πλέον φαίνεται πως επιστρέφει στο Μεξικό, μετά το πολύ επιτυχημένο πέρασμά του από την Τσίβας, με την οποία κατέκτησε τέσσερις τίτλους πριν έρθει στην Ένωση.
Πλέον, απομένουν μόνο οι τυπικές ανακοινώσεις από τη Μοντερέι, στην οποία ο Αλμέιδα θα συνεργαστεί και πάλι με τον Αντονί Μαρσιάλ.
🚨🇲🇽 Matías Almeyda signed his contract as new Monterrey head coach. 🔐
2-year contract for Almeyda at Monterrey, announcement to follow.
Back to Mexico after he won 5 titles at Chivas before joining AEK Athens and Sevilla. pic.twitter.com/MJ6VTnCq0e
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026
