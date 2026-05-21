Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.
- Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
- Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα να αφήσουν ξανά το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία
- Δύο παιδιά 3 και 5 ετών από τη Γαλλία βρέθηκαν μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο στην Πορτογαλία - «Ήταν φοβισμένα»
- Πού επιτρέπονται και πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες με το νέο χωροταξικό ΑΠΕ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκαν η Air France και η Airbus από το Εφετείο του Παρισιού για την αεροπορική τραγωδία του 2009, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση από το Ρίο ντε Ζανέιρο προς το Παρίσι συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.
Το δικαστήριο ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση του Απριλίου 2023, με την οποία τόσο η αεροπορική εταιρεία όσο και η κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών είχαν απαλλαγεί από τις κατηγορίες.
Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό.
Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε της συντριβής.
Οι δύο εταιρείες καλούνται να καταβάλουν το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο, ύψους 225.000 ευρώ η καθεμία, ωστόσο συγγενείς των θυμάτων χαρακτήρισαν το ποσό συμβολικό και δυσανάλογα μικρό σε σχέση με το μέγεθος της τραγωδίας.
- Ολοκληρώθηκε έργο οδικής ασφάλειας στην Κομοτηνή
- Το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα απειλεί τις σχέσεις Αθήνας – Κιέβου;
- Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΚΑΕ για τη μετακίνηση των «ερυθρόλευκων» οπαδών στο γήπεδο
- Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
- «Run, Forest, run» – Η πολύτιμη συμβουλή του Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς
- Υπερτουρισμός: Σκηνές χάους σε Ποζιτάνο και Ρώμη
- Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
- AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις