Διαιτησία: Η πίεση στους Σιδηρόπουλο, Παπαδόπουλο, Τζήλο για το VAR
Αν παραμείνει η τωρινή ΚΕΔ θέλει να διευρύνει τον πίνακα «ειδικών VAR» με αυτούς τους τρεις ρέφερι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μπουν άλλοι
- Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα να αφήσουν ξανά το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία
- Δύο παιδιά 3 και 5 ετών από τη Γαλλία βρέθηκαν μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο στην Πορτογαλία - «Ήταν φοβισμένα»
- Πού επιτρέπονται και πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες με το νέο χωροταξικό ΑΠΕ
- Οι τιμές στο κακάο καταρρέουν και η πραγματική σοκολάτα… επιστρέφει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Είναι περίεργο που πριν καλά καλά τελειώσει το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και ενώ δεν είναι σίγουρο αν θα μείνει η ΚΕΔ των Λανουά, Βαλέρι, καθώς το θέμα τους βρίσκεται στον αέρα, παρόλα αυτά διαρρέουν σενάρια για τα σχέδιά τους. Είναι ένα μέσον πίεσης για να μείνουν, λες και μόνο αυτοί έχουν σχέδια για την ελληνική διαιτησία και αν φύγουν δεν θα υπάρχει μέλλον! Το τελευταίο ισχύει με τον απολογισμό που έχει να κάνει και με τους ίδιους, καθώς οι Ενώσεις ξεμένουν από διαιτητές.
Ένα σενάριο για τα σχέδια της ΚΕΔ, αν μείνει, έχει να κάνει με τους Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου), Παπαδόπουλο (Μακεδονίας) και Τζήλο (Λάρισας). Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τους υπολογίζουν για το VAR και όχι για να σφυρίζουν αγώνες. Όμως, οι ρέφερι φέρονται να θέλουν να συνεχίσουν στο χορτάρι και να μπαίνουν και VAR, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
Ήδη, το σχέδιο του Βάλερι είχε αποτύχει από πέρσι. Και την σεζόν 2025/26, δηλαδή αυτή που ολοκληρώνεται, ήθελε να κάνει πίνακα ειδικών VAR, όμως ξέμεινε με δυο ρέφερι, τον Κουμπαράκη (Κυκλάδων) και τον Πουλικίδη (Δράμας). Ο Ιταλός δεν το έβαλε κάτω και σκοπεύει να τον ενισχύει, ώστε ο αριθμός των ρέφερι να είναι 6-8, με «κίνητρο» να ορίζονται σε κάθε αγωνιστική.
Από πέρσι το καλοκαίρι είχε προαναγγείλει ο Λανουά ότι ρέφερι που θα βγαίνουν από τον πίνακα της Super League όσους θέλουν θα τους παίρνουν για τον πίνακα των «ειδικών VAR». Πάντως, τα σχέδιά τους χάλασαν, γενικώς!
Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο υπολόγιζαν να μείνουν με διαδικασίες «περιπάτου» και για τρίτη αγωνιστική περίοδο, όμως πλέον υπάρχουν μεγάλα εμπόδια. Είχαν βγάλει τις ημερομηνίες των σεμιναρίων του καλοκαιριού και ονειρεύονταν να δημοσιοποιήσουν μέχρι το τέλος του μήνα πίνακες διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών για την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, διέρρεαν ότι τους είχαν έτοιμους ενώ δεν έχει εξασφαλιστεί η παραμονή τους. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ψάχνουν στήριξη από την UEFA.
Στις επόμενες μέρες η τωρινή ΚΕΔ αναμένεται να καλέσει τους ρέφερι των Super League και Super League 2 σε διαδικτυακή συνάντηση. Όμως, δεν αναμένεται να βγάλει ειδήσεις και έχει τυπικό χαρακτήρα.
- ΑΕΚ: Τιμωρία από τη ΔΕΑΒ με κλείσιμο θυρών
- Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
- Διαιτησία: Η πίεση στους Σιδηρόπουλο, Παπαδόπουλο, Τζήλο για το VAR
- Δημοψήφισμα στην Ντεπορτίβο για το όνομα της ομάδας
- Ντε Κολό: «Θα είναι η τελευταία μου σεζόν φέτος»
- Μαρτίνεθ: «Περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση»
- Παπανικολάου: «Εύχομαι να έχω την ευκαιρία να πάρω το τρόπαιο ακόμα μια φορά»
- Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις