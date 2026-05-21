Διαιτησία: Η πίεση στους Σιδηρόπουλο, Παπαδόπουλο, Τζήλο για το VAR

Είναι περίεργο που πριν καλά καλά τελειώσει το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και ενώ δεν είναι σίγουρο αν θα μείνει η ΚΕΔ των Λανουά, Βαλέρι, καθώς το θέμα τους βρίσκεται στον αέρα, παρόλα αυτά διαρρέουν σενάρια για τα σχέδιά τους. Είναι ένα μέσον πίεσης για να μείνουν, λες και μόνο αυτοί έχουν σχέδια για την ελληνική διαιτησία και αν φύγουν δεν θα υπάρχει μέλλον! Το τελευταίο ισχύει με τον απολογισμό που έχει να κάνει και με τους ίδιους, καθώς οι Ενώσεις ξεμένουν από διαιτητές.

Ένα σενάριο για τα σχέδια της ΚΕΔ, αν μείνει, έχει να κάνει με τους Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου), Παπαδόπουλο (Μακεδονίας) και Τζήλο (Λάρισας). Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τους υπολογίζουν για το VAR και όχι για να σφυρίζουν αγώνες. Όμως, οι ρέφερι φέρονται να θέλουν να συνεχίσουν στο χορτάρι και να μπαίνουν και VAR, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Ήδη, το σχέδιο του Βάλερι είχε αποτύχει από πέρσι. Και την σεζόν 2025/26, δηλαδή αυτή που ολοκληρώνεται, ήθελε να κάνει πίνακα ειδικών VAR, όμως ξέμεινε με δυο ρέφερι, τον Κουμπαράκη (Κυκλάδων) και τον Πουλικίδη (Δράμας). Ο Ιταλός δεν το έβαλε κάτω και σκοπεύει να τον ενισχύει, ώστε ο αριθμός των ρέφερι να είναι 6-8, με «κίνητρο» να ορίζονται σε κάθε αγωνιστική.

Από πέρσι το καλοκαίρι είχε προαναγγείλει ο Λανουά ότι ρέφερι που θα βγαίνουν από τον πίνακα της Super League όσους θέλουν θα τους παίρνουν για τον πίνακα των «ειδικών VAR». Πάντως, τα σχέδιά τους χάλασαν, γενικώς!

Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο υπολόγιζαν να μείνουν με διαδικασίες «περιπάτου» και για τρίτη αγωνιστική περίοδο, όμως πλέον υπάρχουν μεγάλα εμπόδια. Είχαν βγάλει τις ημερομηνίες των σεμιναρίων του καλοκαιριού και ονειρεύονταν να δημοσιοποιήσουν μέχρι το τέλος του μήνα πίνακες διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών για την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, διέρρεαν ότι τους είχαν έτοιμους ενώ δεν έχει εξασφαλιστεί η παραμονή τους. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ψάχνουν στήριξη από την UEFA.

Στις επόμενες μέρες η τωρινή ΚΕΔ αναμένεται να καλέσει τους ρέφερι των Super League και Super League 2 σε διαδικτυακή συνάντηση. Όμως, δεν αναμένεται να βγάλει ειδήσεις και έχει τυπικό χαρακτήρα.