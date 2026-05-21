Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 15χρονου ανήλικου από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στη Νεράιδα του Δήμου Σερβίων, στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου 2026 στις 14:50, ενώ εκδόθηκε και Missing Alert για τον εντοπισμό του παιδιού.

Όπως ανακοίνωσε Το Χαμόγελο του Παιδιού, ο 15χρονος Αχμαίντ Ελ Σουντί, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες της 17ης Μαΐου από τον χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Κοζάνης.

Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου 2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλειά του σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το «Χαμόγελο του Παιδιού».