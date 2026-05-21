Γουίλεμ Νταφόε: «Δεν με έχει ενοχλήσει που δεν έχω λάβει Όσκαρ»
Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Ελλάδα αυτές τις μέρες για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων» που γυρίστηκε στη χώρα μας.
Ο Γουίλεμ Νταφόε μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή του MEGA «Buongiorno» και τον Άρη Καβατζίκη, την Πέμπτη 21 Μαϊου.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με την Ελλάδα, η οποία ξεκινάει από τα παιδικά του χρόνια, καθώς μεγάλωσε με μία ελληνοαμερικανική οικογένεια.
Γουίλεμ Νταφόε: Η ξεχωριστή σχέση του με την Ελλάδα
«Όταν ήμουν παιδί στο Midwest στο Wisconsin, μεγάλωσα με μια ελληνοαμερικάνικη οικογένεια, και ξέρω ότι είναι κάτι διαφορετικό, αλλά και οι δύο γονείς γεννήθηκαν στην Ελλάδα.
Είχαν πολλά παραδοσιακά πράγματα για τη μουσική και το πώς ήταν το σπίτι τους και το φαγητό και ίσως αυτό φύτεψε κάποιο είδος σπόρου», είπε αρχικά για τη σύνδεσή του με τη χώρα.
Το αγαπημένο του μέρος στην Ελλάδα
«Την πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα, είχα έναν φίλο που η μητέρα του έκανε έρευνα στη Λέσβο, και αυτό ήταν μάλλον πριν από 40 χρόνια.
Και η Λέσβος εκείνη την εποχή, δεν ήταν καθόλου τουριστικό νησί. Λοιπόν ήταν μια αξέχαστη στιγμή, και θυμάμαι ένα μεγάλο ξενοδοχείο που χτίστηκε για επίσημες επισκέψεις και ήταν βασικά άδειο.
Και ήμουν ο μόνος καλεσμένος εκεί με την σύντροφο και τον γιο μου, που ήταν ένα μικρό παιδάκι. Ήμασταν οι μόνοι εκεί.
Ήταν ένα τεράστιο ξενοδοχείο και τρία άτομα του προσωπικού. Και τότε μια μέρα καθώς επιστρέψαμε στην πόλη, την Μυτιλήνη, υπήρχαν όλα αυτά τα λεωφορεία εκεί.
Και σκεφτήκαμε, έφτασαν οι τουρίστες.
Και προφανώς υπήρχε και μια επίσημη επίσκεψη για ΑμεΑ και όλο το ξενοδοχείο γέμισε με ανθρώπους που έκαναν διακοπές. Και ήμασταν μαζί τους.
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.»
Η νέα ταινία και τα γυρίσματα στην Κέρκυρα
«Είναι τέλειο που μπορείς να εργαστείς όλη μέρα και να πας για κολύμπι στο τέλος της ημέρας», είπε ο ηθοποιός.
«Δεν με έχει ενοχλήσει που δεν έχω λάβει βραβείο Όσκαρ. Είναι ωραίο εάν συμβεί, αλλά δεν το σκέφτομαι αυτό», είπε.
