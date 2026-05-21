Μαδαγασκάρη και Γουινέα-Μπισάου υπέρ της μαροκινής θέσης για αυτόνομη Δυτική Σαχάρα

Η Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης επανέλαβε την Τρίτη τη στήριξή της υπέρ της κυριαρχίας του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα, χαιρετίζοντας την έγκριση του ιστορικού, για το Μαρόκο, ψηφίσματος 2797 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής της στο Ραμπάτ με τον μαροκινό υπουργό Εξωτερικών, Νάσερ Μπουρίτα, η ομόλογή του υπουργός της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, Αλίς Ν’Ντιαγιέ, επανέλαβε την υποστήριξη της χώρας της στον διαμεσολαβητικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και του προσωπικού του απεσταλμένου για την επίλυση της διαμάχης, χαιρετίζοντας την έγκριση του ψηφίσματος 2797 από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιβεβαιώνοντας ότι «πραγματική αυτονομία σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας είναι η πλέον εφικτή λύση».

Παράλληλα, η Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης εξέφρασε δια στόματος ΥΠΕΞ τη στήριξή της στη μαροκινή πρωτοβουλία για αυτονομία, στήριξη που εγγράφεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης διεθνούς δυναμικής χάριν των σχετικών δράσεων του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’.

Τη σταθερή της θέση υπέρ της μαροκινής ταυτότητας της Δυτικής Σαχάρας εξέφρασε εκ νέου, την ίδια ημέρα, και η Γουινέα-Μπισάου, επίσης δια στόματος υπουργού Εξωτερικών, σύμφωνα με δήλωση του Ζοάο Μπερνάρντο Βιέιρα στα ΜΜΕ, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον μαροκινό ομόλογό του, στην οποία επανέλαβε την ακλόνητη υποστήριξη της χώρας του υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του Μαρόκου στο σύνολο της επικράτειάς του, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Σαχάρας. Στην ίδια δήλωση, επεσήμανε και τη στήριξη της χώρας του στη μαροκινή πρωτοβουλία για αυτονομία στην περιοχή, την οποία θεωρεί ως τη μόνη αξιόπιστη και ρεαλιστική λύση στο περιφερειακό αυτό ζήτημα.

Τέλος, ο Βιέιρα χαιρέτισε το ψήφισμα 2797 – 31/10/2025 του ΟΗΕ, το οποίο κατοχυρώνει το σχέδιο αυτονομίας που πρότεινε το Μαρόκο ως τη μόνη σοβαρή, αξιόπιστη και βιώσιμη βάση για την επίτευξη πολιτικής λύσης στην «τεχνητή», όπως τη χαρακτηρίζει το Ραμπάτ, διαμάχη γύρω από τη Δυτική Σαχάρα.