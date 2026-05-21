Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;

Η ΕΕ φαίνεται να τηρεί τις εξαγγελίες της για αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων.

Λιγότεροι μετανάστες εισέρχονται στην στις χώρες της Ένωσης σε σύγκριση με πριν από μερικά χρόνια, ενώ οι διαταγές επαναπατρισμού αυξάνονται.

Αυτό προκύπτει από τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat, τα οποία αντανακλούν μια μεσοπρόθεσμη τάση και όχι μια προσωρινή μεταβολή.

Από το 2022, ο αριθμός των νέων μεταναστών που εισέρχονται στην ΕΕ μειώνεται σταθερά, από 5,4 εκατομμύρια σε 4,5 εκατομμύρια το 2024 (-24%).

Το 2025, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο στους οποίους χορηγήθηκε καθεστώς προστασίας μειώθηκε επίσης, φτάνοντας τους 361.000, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2019.

Η ΕΕ δηλώνει ότι θα διαθέτει το «πιο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης συνόρων» στον κόσμο

Δεν είναι μόνο θέμα μειωμένου αριθμού ατόμων που έρχονται στην Ευρώπη: οι απελάσεις και οι επιστροφές από την ήπειρο έχουν επίσης αυξηθεί.

Οι διαταγές επαναπατρισμού έφτασαν σχεδόν το μισό εκατομμύριο πέρυσι, το υψηλότερο ποσοστό από το 2019.

Αν και μόνο ένα μικρό ποσοστό επιστρέφεται στην πραγματικότητα, οι απελάσεις του περασμένου έτους, 155.000, ήταν οι περισσότερες από το 2020.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, δήλωσε στο Europe in Motion ότι η Ένωση βρίσκεται «στην τελική ευθεία της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης».

«Με αυτήν, ενισχύουμε την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, θέτοντας σε εφαρμογή το πιο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης συνόρων στον κόσμο – το σύστημα εισόδου/εξόδου», είπε.

Ο Μπρούνερ ανέφερε ότι η ΕΕ ενισχύει επίσης τη συνεργασία με τρίτες χώρες για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την αποτροπή της παράνομης διέλευσης και της διακίνησης μεταναστών, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «πολύ δουλειά» απομένει να γίνει.

Ποιες χώρες της ΕΕ επαναπατρίζουν τους περισσότερους μετανάστες;

Σύμφωνα με το Euronews, οι Τούρκοι μετανάστες ήταν η ομάδα με τους περισσότερους επαναπατρισμούς το 2025, με περισσότερους από 13.000, ακολουθούμενοι από τους Γεωργιανούς (10.475), τους Σύριους (8.370) και τους Αλβανούς (8.020).

Η Γερμανία πραγματοποίησε συνολικά τις περισσότερες απελάσεις — σχεδόν 30.000 — ακολουθούμενη από τη Γαλλία με σχεδόν 15.000 και τη Σουηδία με περισσότερους από 11.000.

Ποιος εξέδωσε τις περισσότερες διαταγές επαναπατρισμού;

Όσον αφορά τις διαταγές επαναπατρισμού, η Γαλλία εξέδωσε συγκριτικά πολύ περισσότερες από τη Γερμανία (138.000 έναντι 55.000 το 2025) και άλλες χώρες της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που έλαβαν διαταγή επαναπατρισμού στη Γαλλία τελικά δεν έφυγε από τη χώρα.

Η Ισπανία εξέδωσε επίσης 54.000 τέτοιες διαταγές, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες με 32.000.

Το χάσμα μεταξύ των εντολών επαναπατρισμού και των επαναπατρισμών που πραγματοποιήθηκαν στην πράξη — στη Γαλλία και αλλού — μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες.

Για παράδειγμα, οι αρχές συχνά δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη χώρα προέλευσης ενός μετανάστη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, οι επαναπατρισμοί ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω προβλημάτων υγείας ή να ανασταλούν σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων.

Συνοριακός έλεγχος: Ποιες χώρες απωθούν τους περισσότερους μετανάστες;

Επιπλέον, όλο και περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτονται στα σύνορα, με τον αριθμό των ατόμων στα οποία αρνήθηκε η είσοδος το 2025 να είναι υψηλότερος από ό,τι το 2024 και το 2023, φτάνοντας τις 133.000.

Ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο απορρίφθηκαν (30%) ήταν ότι δεν παρείχαν έγκυρο σκοπό και προϋποθέσεις για τη διαμονή τους, σύμφωνα με την Eurostat. Ένα άλλο 17%, εν τω μεταξύ, είχε ήδη περάσει τρεις μήνες στην ΕΕ σε διάστημα έξι μηνών.

Ταυτόχρονα, στο 15% αρνήθηκε η είσοδος επειδή δεν κατείχαν έγκυρη βίζα, και στο 13% δεν επιτράπηκε η είσοδος μετά από ειδοποίηση σχετικά με την παρουσία τους στη χώρα.

Η Πολωνία καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό μεταναστών που απελάθηκαν στα σύνορά της, σχεδόν 30.000, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με λίγο πάνω από 12.000.

Πριν από δύο εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την πορεία της εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ «έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή του Συμφώνου».

Η νέα νομοθεσία, που εγκρίθηκε το 2024, στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου με ισχυρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, διατηρώντας παράλληλα «δίκαιους και αυστηρούς κανόνες ασύλου, καθώς και ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης».