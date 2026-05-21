21.05.2026 | 06:42
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Επεκτείνεται η πυρκαγιά στην πολυκατοικία
Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 06:00

Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;

Ο αριθμός τόσο των μεταναστών όσο και των αιτούντων άσυλο μειώνεται στην ΕΕ, ενώ οι διαταγές επαναπατρισμού αυξάνονται, με τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία να βρίσκονται στην κορυφή

Η ΕΕ φαίνεται να τηρεί τις εξαγγελίες της για αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων.

Λιγότεροι μετανάστες εισέρχονται στην στις χώρες της Ένωσης σε σύγκριση με πριν από μερικά χρόνια, ενώ οι διαταγές επαναπατρισμού αυξάνονται.

Αυτό προκύπτει από τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat, τα οποία αντανακλούν μια μεσοπρόθεσμη τάση και όχι μια προσωρινή μεταβολή.

Από το 2022, ο αριθμός των νέων μεταναστών που εισέρχονται στην ΕΕ μειώνεται σταθερά, από 5,4 εκατομμύρια σε 4,5 εκατομμύρια το 2024 (-24%).

Το 2025, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο στους οποίους χορηγήθηκε καθεστώς προστασίας μειώθηκε επίσης, φτάνοντας τους 361.000, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2019.

Η ΕΕ δηλώνει ότι θα διαθέτει το «πιο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης συνόρων» στον κόσμο

Δεν είναι μόνο θέμα μειωμένου αριθμού ατόμων που έρχονται στην Ευρώπη: οι απελάσεις και οι επιστροφές από την ήπειρο έχουν επίσης αυξηθεί.

Οι διαταγές επαναπατρισμού έφτασαν σχεδόν το μισό εκατομμύριο πέρυσι, το υψηλότερο ποσοστό από το 2019.

Αν και μόνο ένα μικρό ποσοστό επιστρέφεται στην πραγματικότητα, οι απελάσεις του περασμένου έτους, 155.000, ήταν οι περισσότερες από το 2020.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, δήλωσε στο Europe in Motion ότι η Ένωση βρίσκεται «στην τελική ευθεία της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης».

«Με αυτήν, ενισχύουμε την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, θέτοντας σε εφαρμογή το πιο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης συνόρων στον κόσμο – το σύστημα εισόδου/εξόδου», είπε.

Ο Μπρούνερ ανέφερε ότι η ΕΕ ενισχύει επίσης τη συνεργασία με τρίτες χώρες για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την αποτροπή της παράνομης διέλευσης και της διακίνησης μεταναστών, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «πολύ δουλειά» απομένει να γίνει.

Ποιες χώρες της ΕΕ επαναπατρίζουν τους περισσότερους μετανάστες;

Σύμφωνα με το Euronews, οι Τούρκοι μετανάστες ήταν η ομάδα με τους περισσότερους επαναπατρισμούς το 2025, με περισσότερους από 13.000, ακολουθούμενοι από τους Γεωργιανούς (10.475), τους Σύριους (8.370) και τους Αλβανούς (8.020).

Η Γερμανία πραγματοποίησε συνολικά τις περισσότερες απελάσεις — σχεδόν 30.000 — ακολουθούμενη από τη Γαλλία με σχεδόν 15.000 και τη Σουηδία με περισσότερους από 11.000.

Επαναπατρισμοί που έλαβαν χώρα το 2025
Πηγή: euronews

Ποιος εξέδωσε τις περισσότερες διαταγές επαναπατρισμού;

Όσον αφορά τις διαταγές επαναπατρισμού, η Γαλλία εξέδωσε συγκριτικά πολύ περισσότερες από τη Γερμανία (138.000 έναντι 55.000 το 2025) και άλλες χώρες της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που έλαβαν διαταγή επαναπατρισμού στη Γαλλία τελικά δεν έφυγε από τη χώρα.

Η Ισπανία εξέδωσε επίσης 54.000 τέτοιες διαταγές, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες με 32.000.

Το χάσμα μεταξύ των εντολών επαναπατρισμού και των επαναπατρισμών που πραγματοποιήθηκαν στην πράξη — στη Γαλλία και αλλού — μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες.

Για παράδειγμα, οι αρχές συχνά δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη χώρα προέλευσης ενός μετανάστη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, οι επαναπατρισμοί ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω προβλημάτων υγείας ή να ανασταλούν σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων.

Άρνηση εισόδου μέσα στο 2025
Πηγή: euronews

Συνοριακός έλεγχος: Ποιες χώρες απωθούν τους περισσότερους μετανάστες;

Επιπλέον, όλο και περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτονται στα σύνορα, με τον αριθμό των ατόμων στα οποία αρνήθηκε η είσοδος το 2025 να είναι υψηλότερος από ό,τι το 2024 και το 2023, φτάνοντας τις 133.000.

Ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο απορρίφθηκαν (30%) ήταν ότι δεν παρείχαν έγκυρο σκοπό και προϋποθέσεις για τη διαμονή τους, σύμφωνα με την Eurostat. Ένα άλλο 17%, εν τω μεταξύ, είχε ήδη περάσει τρεις μήνες στην ΕΕ σε διάστημα έξι μηνών.

Ταυτόχρονα, στο 15% αρνήθηκε η είσοδος επειδή δεν κατείχαν έγκυρη βίζα, και στο 13% δεν επιτράπηκε η είσοδος μετά από ειδοποίηση σχετικά με την παρουσία τους στη χώρα.

Η Πολωνία καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό μεταναστών που απελάθηκαν στα σύνορά της, σχεδόν 30.000, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με λίγο πάνω από 12.000.

Πριν από δύο εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την πορεία της εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ «έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή του Συμφώνου».

Η νέα νομοθεσία, που εγκρίθηκε το 2024, στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου με ισχυρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, διατηρώντας παράλληλα «δίκαιους και αυστηρούς κανόνες ασύλου, καθώς και ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης».

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Αντιδράσεις φοιτητών 21.05.26

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων

Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα
Ανάλυση Economist 21.05.26

Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο νόμο που επικαλέστηκε για να απαγάγει τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς της χώρας.

Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά – Εξοργισμένοι οι γονείς [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 21.05.26

Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά - Εξοργισμένοι οι γονείς

Οι γονείς των μωρών που υπέστησαν κακοποίηση από υπάλληλο παιδικού σταθμού καταδίκασαν την απόφαση να απελαθεί η κακοποιήτριά τους, αφού εξέτισε μόλις το 15% της οκταετούς ποινής της.

Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου
Κινήσεις αναπροσαρμογής 21.05.26

Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν ωθεί τα κράτη του Κόλπου σε θεμελιώδη στρατηγικό αναπροσανατολισμό, σε μια όλο και πιο ασταθή Μέση Ανατολή

Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο
Κόσμος 21.05.26

Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο

Ο Τραμπ προχώρησε σε εκκαθαρίσεις διαφωνούντων Ρεπουμπλικανών, με στήριξη και υψηλές χρηματοδοτήσεις των αντιπάλων τους από το σύστημα του, στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
«Οικονομία της Γενοκτονίας» 21.05.26

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων

Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Βρυξέλλες 20.05.26

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Πολιτική 21.05.26

Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή

Εντελώς απροετοίμαστος εμφανίστηκε στη βουλή ο διοικητής της ΕΥΠ και αδυνατώντας να απαντήσει επί της ουσίας για τις υποκλοπές. Γιατί προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό των παριστάμενων βουλευτών.

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα
Ελλάδα 21.05.26

Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα

Ενας στους 200 κρατουμένους πλέον έχει προκαλέσει ατύχημα ή έχει επιδείξει παράνομη οδηγική συμπεριφορά

Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Παρά τις επίσημες δηλώσεις (και στο συνέδριο) του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, το σενάριο για κάλπες το Φθινόπωρο παραμένει στο τραπέζι του Μαξίμου. Τα εκατέρωθεν επιχειρήματα.

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο
Στεγαστική πολιτική 21.05.26

KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο

Τρεισήμιση χρόνια μετά τον αρχικό νόμο για την κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα παίρνει σάρκα και οστά, με έκδοση ΚΥΑ για τα πρώτα ακίνητα. Όμως πουθενά δεν λέει ποιο θα είναι το κοινωνικό ενοίκιο.

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Claude / Mythos 21.05.26

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ

Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

