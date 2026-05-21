Τραγωδία στην Ισπανία – Δίχρονο κοριτσάκι πέθανε από θερμοπληξία στο αυτοκίνητο
Ένα δίχρονο κοριτσάκι πέθανε από θερμοπληξία στην Ισπανία, όταν ο πατέρας του αποσπάστηκε από τηλεφώνημα και το ξέχασε στο αυτοκίνητο.
Τραγικό τέλος βρήκε ένα δίχρονο κοριτσάκι στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας, όταν έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία. Ο πατέρας του, έπειτα από μια στιγμιαία απόσπαση προσοχής, το ξέχασε για αρκετές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, σε μια ημέρα με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την περιοχή.
Το πρωί της Τετάρτης, ο πατέρας, αφού άφησε τον μεγαλύτερο γιο του στο σχολείο, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τη δουλειά του. Λόγω αυτής της απόσπασης, κατευθύνθηκε απευθείας στο μηχανουργείο όπου εργάζεται, παραλείποντας να περάσει από τον παιδικό σταθμό. Το κοριτσάκι έμεινε ξεχασμένο στο πίσω κάθισμα του σταθμευμένου οχήματος, πίσω από τα φιμέ τζάμια, χωρίς κανείς να αντιληφθεί την παρουσία του.
Ο συναγερμός σήμανε το μεσημέρι, όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί από τον παιδικό σταθμό και ενημερώθηκε ότι δεν είχε εμφανιστεί ποτέ. Όπως διευκρίνισε ο δήμαρχος της περιοχής, η απουσία της διευθύντριας εκείνη την ημέρα λόγω αναρρωτικής άδειας είχε αλλάξει την κανονική λειτουργία του σταθμού, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί οι γονείς δεν ειδοποιήθηκαν νωρίτερα για την απουσία της μικρής.
Όταν οι γονείς συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τοπικό κέντρο υγείας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης από τις ιατρικές ομάδες, το κοριτσάκι κατέληξε.
Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ ειδική ομάδα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια. Ο δήμος του Μπριόν κήρυξε διήμερο πένθος στη μνήμη του παιδιού.
