Γαλλία: «Παρόν και μέλλον της Δυτικής Σαχάρας διαγράφονται εντός μαροκινής κυριαρχίας»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το παρόν και το μέλλον της Δυτικής Σαχάρας διαγράφονται στο πλαίσιο της κυριαρχίας του Μαρόκου, δήλωσε χτες, Τετάρτη, στο Ραμπάτ, ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σε δήλωσή του στα ΜΜΕ, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον μαροκινό ομόλογό του, Νάσερ Μπουρίτα, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και σε συγκεκριμένα μέτρα της χώρας τους για την εφαρμογή αυτής της θέσης.

Υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας είναι στρατηγικής σημασίας τόσο για τη Γαλλία, όσο και για την ευρύτερη περιφέρεια, ο αρχηγός της γαλλικής διπλωματίας υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με θέση που εξέφρασε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν, στην επιστολή του προς τον βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, στις 30 Ιουλίου 2024: «το παρόν και το μέλλον αυτής της περιοχής διαγράφονται εντός πλαισίου μαροκινής κυριαρχίας».

Ο γάλλος ΥΠΕΞ εξέφρασε εκ νέου «την υποστήριξη της Γαλλίας στο σχέδιο αυτονομίας που πρότεινε το Μαρόκο ως τη μόνη βάση για μια δίκαιη, βιώσιμη και πολιτική λύση, μέσω διαπραγματεύσεων», ενώ πρόσθεσε ότι σε αυτή τη λογική εντάσσεται και το ψήφισμα 2797 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Γαλλία, επεσήμανε, χαιρετίζει τη θετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί σχετικά, καθώς και την επανέναρξη των άμεσων συζητήσεων μεταξύ του συνόλου των εμπλεκομένων στη βάση του εν λόγω σχεδίου.

Ως προς τα μέτρα που έλαβε η Γαλλία για την εφαρμογή αυτής της θέσης, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε ότι η χώρα του έχει ήδη αυξήσει την προξενική της παρουσία και τις πολιτιστικές της δράσεις, με το άνοιγμα υπηρεσίας για την υποβολή αιτήσεων θεώρησης βίζας, τη δημιουργία ενός συλλόγου Alliance Française (σ.σ. μη κεδροσκοπικοί σύλλογοι με στόχο την προώθηση της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας εκτός Γαλλίας) στην πόλη Λααγιούν, καθώς και εγκαινιάζοντας ένα νέο σχολείο στην περιοχή.

Τέλος, ο υπουργός δήλωσε ότι οι γαλλικές εταιρείες επενδύουν επί του παρόντος στη Σαχάρα, απολαμβάνοντας την ενεργή στήριξη της Γαλλικής Αναπτυξιακής Υπηρεσίας και άλλων φορέων.