Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Ποδόσφαιρο 21 Μαΐου 2026, 15:39

ΑΕΚ: Τιμωρία από τη ΔΕΑΒ με κλείσιμο θυρών

Με κλείσιμο των θυρών 21-23 τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από τη ΔΕΑΒ. για όσα συνέβησαν στο τελευταίο παιχνίδι των πλέι οφ της Super League με τον Ολυμπιακό.

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ' όση νομίζετε

Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με κλείσιμο των θυρών 21-23 της Allwyn Arena, επειδή οι οπαδοί της κατέστρεψαν τα τουρνικέ στις συγκεκριμένες θύρες και εισήλθαν μαζικά χωρίς εισιτήριο.

Η ποινή αφορά μία αγωνιστική σε οποιαδήποτε επίσημη διοργάνωση, με την ΑΕΚ να έχει κληθεί σε ακρόαση για σοβαρό φαινόμενο βίας που έλαβε χώρα πριν από την αναμέτρηση.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ για την τιμωρία της ΑΕΚ

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

από τα οποία προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 17/05/2026, στο γήπεδο «ALLWYN ARENA», για την 6η αγωνιστική των Playoffs του πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, άγνωστοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (security), που αυτή είχε προσλάβει, κατέστρεψαν με άσκηση βίας τα τουρνικέ των θυρών 21-23 της ανωτέρω αθλητικής εγκαταστάσεως, προκειμένου να εισέλθουν, όπως και εισήλθαν τελικώς μαζικά εντός αυτής μεγάλος αριθμός εξ αυτών, χωρίς έλεγχο εισιτηρίων,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 20/2026 Πράξη της, σε βάρος της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΕΚ», τη διοικητική κύρωση, της απαγόρευσης χρήσης από θεατές των κερκίδων στις οποίες οδηγούν οι θύρες 21-23 της αθλητικής εγκαταστάσεως της ALLWYN ARENA, για μία (1) αγωνιστική, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Καλεί σε ακρόαση, στις 26/05/2026, την ΠΑΕ ΑΕΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα πριν τον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 17/05/2026, στο γήπεδο «ALLWYN ARENA», για την 6η αγωνιστική των Playoffs του πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026 και αφορά σε συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του ανωτέρω γηπέδου με τις εκεί παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις για την τήρηση της τάξης, οι οποίες, μεταξύ άλλων, επέφεραν τον τραυματισμό δύο (2) αστυνομικών.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν.4 326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ο αθλητικός νόμος, οι κανονισμοί που γίνονται «λάστιχο» και ο κοινός παρανομαστής της ΑΕΚ

Η ΔΕΑΒ δεν τιμώρησε την ΑΕΚ με ποινή έδρας για ρίψη μπουκαλιού, όμως την κάλεσε (= πρόστιμο) για «τραυματισμό δυο αστυνομικών» που σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ προβλέπεται ποινής έδρας αλλά…

Βάιος Μπαλάφας
Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
Αθλητισμός & Σπορ 21.05.26

Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε πως υπάρχει οποιοδήποτε θέμα άμεσης αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως στόχος της ομάδας του είναι το πρωτάθλημα.

Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»
Euroleague 21.05.26

Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, μετά το 2013 όταν ξανά ο ίδιος τον είχε οδηγήσει εκεί - Όσα είπε ο «coach B» για το Final-4 της Αθήνας.

H Euroleague των ρεκόρ
Euroleague 21.05.26

H Euroleague των ρεκόρ

Ιστορικό ρεκόρ στη Euroleague με 508 εκατομμύρια τηλεθεατές και «sold out» στα γήπεδα

Γιώργος Μαζιάς
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Europa League 21.05.26

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Στη Θεσσαλίκη 21.05.26

Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή

Η ποινή που του επιβλήθηκε στο Εφετείο μειώθηκε κατά 3 χρόνια σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου (συνολική κάθειρξη τότε 15,5 ετών)

Νίκος Ανδρουλάκης: Μετωπική με την κυβέρνηση – «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»
Λάβρος στη Βουλή 21.05.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση - «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»

«Δεν θα σιωπήσω» λέει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και υπογραμμίζοντας πως «ο λαός θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και προοπτική, για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον».

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων
Κρίση 21.05.26

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή από τον Δουδωνή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

«Run, Forest, run» – Η πολύτιμη συμβουλή του Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς
Χωρίς ανάσα 21.05.26

«Run, Forest, run» - Η πολύτιμη συμβουλή που έδωσε ο Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Μπρα-ντε-φερ 21.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο για την AI - Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Νεκτάριος Δαργάκης
ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Τα Νέα της Αγοράς 21.05.26

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΗ και την PPC blue Ρουμανίας , στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility

Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Σάλος 21.05.26

Αναισθησιολόγος στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» ζητά φακελάκι - Το βίντεο ντοκουμέντο

Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
«Μπορώ να δεσμευτώ» 21.05.26

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

