Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στις 24 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, που είναι και ο κύριος λόγος μαζικής φυγής των εργαζομένων από τον κλάδο», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σε ανακοίνωσή της.

Επίσης, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας και «αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του αφορολόγητου ορίου».

ΠΟΕΕΤ: Δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Παράλληλα, η ΠΟΕΕΤ σημειώνει ότι, εδώ και τρία χρόνια, δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο, «καθώς όποιο ξενοδοχείο ή εστιατόριο έχει κύριο κωδικό δραστηριότητας ξένο προς τον κλάδο (π.χ. κατασκευαστική ή γεωργική ή χωματουργική εταιρεία) δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας».

Μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία αναφέρεται και στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον κλάδο, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν εφαρμόζονται οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκαν στο πλαίσιο της Κοινωνικής Συμφωνίας, με κύρια υπαιτιότητα των εργοδοτών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τις επόμενες ημέρες, κλιμάκια της ΠΟΕΕΤ θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε χώρους εργασίας και περιφερειακές επισκέψεις στα κατά τόπους σωματεία για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της απεργίας.