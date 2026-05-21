Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
Ελλάδα 21 Μαΐου 2026, 13:40

Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

Vita.gr
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στις 24 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Κλιμάκια της ΠΟΕΕΤ θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε χώρους εργασίας και περιφερειακές επισκέψεις στα κατά τόπους σωματεία για την οργάνωση της απεργίας

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, που είναι και ο κύριος λόγος μαζικής φυγής των εργαζομένων από τον κλάδο», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σε ανακοίνωσή της.

Επίσης, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας και «αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του αφορολόγητου ορίου».

Η σχετική ανάρτηση της ΠΟΕΕΤ στο Facebook:

ΠΟΕΕΤ: Δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Παράλληλα, η ΠΟΕΕΤ σημειώνει ότι, εδώ και τρία χρόνια, δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο, «καθώς όποιο ξενοδοχείο ή εστιατόριο έχει κύριο κωδικό δραστηριότητας ξένο προς τον κλάδο (π.χ. κατασκευαστική ή γεωργική ή χωματουργική εταιρεία) δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας».

Μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία αναφέρεται και στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον κλάδο, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν εφαρμόζονται οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκαν στο πλαίσιο της Κοινωνικής Συμφωνίας, με κύρια υπαιτιότητα των εργοδοτών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τις επόμενες ημέρες, κλιμάκια της ΠΟΕΕΤ θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε χώρους εργασίας και περιφερειακές επισκέψεις στα κατά τόπους σωματεία για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της απεργίας.

Business
Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Ελλάδα 21.05.26

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Η δικογραφία, πίσω από την επιχείρηση - μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με τους 200 αστυνομικούς, αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Οσμή: «Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες – Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις
Σενάρια που αποκλείστηκαν 21.05.26

«Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες - Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις της οσμής

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση όσον αφορά σε ουσίες με συγκεκριμένα όρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξηγεί ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Ηλεία: Μαθητής σχολείου ειδικής αγωγής εμφάνισε μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Νοσοκομείο Πατρών 21.05.26

Συναγερμός για κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο στην Ηλεία - Διασωληνωμένος νοσηλεύεται μαθητής

Ο μαθητής μονάδας ειδικής αγωγής στην Ηλεία παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου και από εκεί στο Π.Γ.Ν. Πατρών όπου νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα

Euroleague: Μέτρα για το Final Four στο ΟΑΚΑ – Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Ελλάδα 21.05.26

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το Final 4 στο ΟΑΚΑ - Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Τα μέτρα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του Final Four της EuroLeague 2026, στις 22 και 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ «TELEKOM CENTER ATHENS», παρουσίασε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής

Global Sumud Flotilla: Ανοιχτή επιστολή των συγγενών και φίλων των απαχθέντων στην ελληνική κυβέρνηση
Τι απαιτούν 21.05.26

Ανοιχτή επιστολή των συγγενών και φίλων των απαχθέντων του Global Sumud Flotilla στην ελληνική κυβέρνηση

Οργή και ανησυχία έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού υπουργού του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ που αποτυπώνει τα βασανιστήρια στα απαχθέντα μέλη του Global Sumud Flotilla

Χαλκίδα: Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων – Ανακοίνωση της Hellenic Train
Τι συνέβη 21.05.26

Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων από Χαλκίδα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

«Αρχικά μας είπαν να περιμένουμε να δούμε εάν θα εκτελεστεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν για τα λεωφορεία» λένε επιβάτες που περίμεναν τα πρωινά τρένα στη Χαλκίδα

inStream - Ροή Ειδήσεων
Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
Αυτοδιοίκηση 21.05.26

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου

Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας

«Για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας, φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε 'ξεπλυμένους' και 'καθαρούς' για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα

«Καρφί» του προέδρου της Βουλής στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κάνει ευρύτατη χρήση των επιστολικών στο σύνολο των ψηφοφοριών της Βουλής.

Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»
Euroleague 21.05.26

Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, μετά το 2013 όταν ξανά ο ίδιος τον είχε οδηγήσει εκεί - Όσα είπε ο «coach B» για το Final-4 της Αθήνας.

Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές – Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις
Μετά την κατακραυγή 21.05.26 Upd: 13:05

Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla - Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις

Τι ανακοίνωσε η οργάνωση δικαιωμάτων Adalah για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ - Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

H Euroleague των ρεκόρ
Euroleague 21.05.26

H Euroleague των ρεκόρ

Ιστορικό ρεκόρ στη Euroleague με 508 εκατομμύρια τηλεθεατές και «sold out» στα γήπεδα

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

