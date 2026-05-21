Ηλεία: Μαθητής σχολείου ειδικής αγωγής εμφάνισε μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Ο μαθητής μονάδας ειδικής αγωγής στην Ηλεία παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου και από εκεί στο Π.Γ.Ν. Πατρών όπου νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» ένας μαθητής από την Ηλεία, ο οποίος φοιτούσε σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και πρόσφατα είχε παρουσιάσει υψηλό πυρετό.
Για τη σχολική κοινότητα δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος καθώς ο μαθητής απείχε από τα μαθήματα την τελευταία εβδομάδα
Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το ιδιαίτερα σοβαρό κρούσμα μηνιγγίτιδας σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες στο ειδικό σχολείο, όταν ο μαθητής ανέβασε υψηλό πυρετό μαζί με άλλα ανησυχητικά συμπτώματα.
Αμέσως σήμανε συναγερμός και ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.
Ο μαθητής αρχικώς είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί τον εξέτασαν και διαπίστωσαν ισχυρή υποψία για μηνιγγίτιδα. Ως εκ τούτου, έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω εξετάσεις και εξειδικευμένη νοσηλεία.
Μηνιγγίτιδα: Καθησυχαστικές οι αρχές για το κρούσμα στο σχολείο
Για το περιστατικό με τη μηνιγγίτιδα ενημερώθηκαν άμεσα οι υγειονομικές αρχές της περιοχής, καθώς και η διεύθυνση της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα την ίδια πηγή, τόσο οι συμμαθητές του μαθητή όσο και οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς ο μαθητής δεν είχε παρακολουθήσει μαθήματα την τελευταία εβδομάδα.
Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Πύργου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έλαβε την προβλεπόμενη χημειοπροφύλαξη, όπως ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για ανάλογες περιπτώσεις.
