Πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Ντάπιας «Λουνέτα» στο Μεσολόγγι

Με έκδηλη την ιστορική συγκίνηση, το αίσθημα πατριωτικού καθήκοντος και την ύψιστη συμβολική σημασία, πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, η τελετή των αποκαλυπτηρίων του μνημείου της Ντάπιας «Λουνέτα» στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο. Το μνημείο, το οποίο φιλοτέχνησε ο εικαστικός Βαγγέλης Ρόμπολας, κοσμεί πλέον τον ιερό αυτό τόπο, όπου γράφτηκε ο αιματηρός επίλογος της άμυνας της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας της Εξόδου.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Μεσολογγίου στην ανακοίνωση του, στην εκδήλωση συμμετείχαν ενεργά ο Σύλλογος Πανηγυριστών “Αη-Συμιός”, η Χορωδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα, καθώς και η Φιλαρμονική του Δήμου “Χρήστος Καψάλης” υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού κ. Δημήτρη Τσιάντα. Τα τοπικά σχήματα πλαισίωσαν την τελετή αποδίδοντας τις προβλεπόμενες τιμές, παρουσία πλήθους πολιτών που ανταποκρίθηκαν στο κοινό πατριωτικό προσκλητήριο μνήμης.

Το έργο του Βαγγέλη Ρόμπολα, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, αποτελεί πλέον έναν ζωντανό φάρο αναλλοίωτης ιστορικής μνήμης για τις επόμενες γενιές. Στο σημείο αυτό, όπου οι πρόγονοι των Μεσολογγιτών έδωσαν την ύστατη μάχη και σφράγισαν με το αίμα τους το Ολοκαύτωμα της πόλης, ορθώνεται πλέον ένα σύμβολο θυσίας που θα θυμίζει σε κατοίκους και επισκέπτες το μέγεθος της ηρωικής αυτοθυσίας των Εξοδιτών. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου εκπληρώνει ένα ιστορικό χρέος, διασφαλίζοντας ότι η θυσία των προγόνων μας θα παραμείνει ανεξίτηλη στον χρόνο.