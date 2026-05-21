Δήμαρχος Αργοστολίου για την 162η Επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα
Μήνυμα του Δημάρχου Αργοστολίου, κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου, για την 162η Επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου με μήνυμα του χαιρέτισε την 162η Επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Ο Θεόφιλος Μιχαλάτος σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου ανέφερε:
«Η 21η Μαΐου 1864 αποτελεί έναν από τους λαμπρότερους και πιο εμφατικούς σταθμούς της νεότερης ιστορίας μας.
Η Ένωση των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα δεν υπήρξε απλώς μια γεωγραφική διεύρυνση των συνόρων του ελληνικού κράτους, αλλά η δικαίωση ενός μακροχρόνιου, πατριωτικού και βαθιά ιδεολογικού αγώνα.
Τιμούμε σήμερα την ιστορική μνήμη, την εθνική ομοψυχία και τη βαριά πνευματική κληρονομιά των νησιών μας. Στρέφουμε με σεβασμό το βλέμμα στους μεγάλους πρωτεργάτες εκείνης της εποχής, στις εμβληματικές μορφές του Επτανησιακού Ριζοσπαστισμού, όπως ο Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος και ο Ιωσήφ Μομφεράτος, οι οποίοι κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της ελευθερίας.
Το διακύβευμα του δικού τους αγώνα δεν εξαντλήθηκε σε μια τυπική διοικητική ενσωμάτωση.
Οι Κεφαλλήνες αγωνιστές ενέπνευσαν το έθνος γιατί το όραμά τους ήταν ευρύτερο. Οραματίστηκαν μια Ένωση που θα έφερνε μαζί της τις αξίες της πολιτικής ελευθερίας, της κοινωνικής προόδου, της δημοκρατικής λειτουργίας και της πλήρους εθνικής αυθυπαρξίας.
Στη σημερινή συγκυρία, το μήνυμα της 21ης Μαΐου παραμένει ζωντανό και επίκαιρο. Μας υπενθυμίζει ότι η εθνική ολοκλήρωση είναι μια διαρκής διαδικασία, που θωρακίζεται μέσα από την ισχυρή δημοκρατία, την ευημερία των πολιτών και την κοινωνική συνοχή.
Τα νησιά μας, με τη μοναδική πολιτισμική τους ταυτότητα και τη δυναμική των ανθρώπων τους, συνεχίζουν να αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την πατρίδα μας.
Δέσμευσή μας είναι να στεκόμαστε αρωγοί στις ανάγκες των συμπολιτών μας, διασφαλίζοντας τις υποδομές και τις ευκαιρίες που δικαιούνται.
Χρόνια πολλά στα περήφανα Επτάνησα και στην Κεφαλονιά μας! Χρόνια πολλά σε όλες τις Επτανήσιες και όλους τους Επτανήσιους όπου γης!»
