Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση

«Ο διάλογος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να είναι ένας ουσιαστικός δημοκρατικός διάλογος που να εμπλέκει την κοινωνία, γιατί αφορά τη Δημοκρατία, τη σημαντικότερη αξία της κοινωνίας μας και της ελληνικής Πολιτείας. Και θα έπρεπε η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στην εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που διοργάνωσε ο δήμος Αγίας Βαρβάρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε πως, σε αυτή τη συζήτηση, «θα έπρεπε να ανοίξουμε θέματα όπως τι πρέπει να κάνει μια Πολιτεία για να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών στα βασικά αγαθά της ευημερίας και στις αποφάσεις. Αλλά και για να μπορεί να μοιράζει τα οφέλη της ανάπτυξης δίκαια στην κοινωνία» και προσέθεσε ότι πρέπει «να δώσουμε και απαντήσεις στα νέα μεγάλα ζητήματα, είτε των δεδομένων και των ψηφιακών πλατφορμών και της τεχνητής νοημοσύνης, είτε στα ζητήματα της ανθεκτικότητας, της κλιματικής κρίσης και της πρόσβασης των πολιτών στα βασικά αγαθά».

«Περιβάλλον υποβάθμισης και υποχώρησης του Κράτους Δικαίου με τη ΝΔ»

«Ζούμε σήμερα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών και βαρύτατων παραβιάσεων του Συντάγματος και αυτό είναι γνωστό σε όλους τους πολίτες», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν διαφωνούν ούτε και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, απ’ ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις», ενώ έκανε λόγο για «ένα περιβάλλον υποβάθμισης και υποχώρησης του Κράτους Δικαίου. Πλειοψηφικής ποδηγέτησης της Δικαιοσύνης και όχι κάποιων περιστατικών. Και επιθέσεων στους θεσμούς και στις Ανεξάρτητες Αρχές που βαρύνουν την κυβέρνηση».

Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει αξιοπιστία της κυβέρνησης για να ανοίξει μια συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Διότι το πρώτο που θα πρέπει να συζητήσουμε σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι ότι θέλουμε να εφαρμόζεται το Σύνταγμα και χρειάζεται και απολογισμός για το αν εφαρμόζεται. Ή μάλλον γιατί παραβιάζεται…».

«Αυτό, όμως, δεν είναι ο μόνος λόγος αναξιοπιστίας της κυβέρνησης. Ο δεύτερος είναι ότι χρησιμοποιήθηκε βάναυσα, αντιδημοκρατικά, το άρθρο 86 για να καλυφθούν οι υπουργοί της κυβέρνησης όποτε ξεκίνησε έλεγχος», επισήμανε, αναφέροντας το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μόνο μια μεγάλη πολιτική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση»

«Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή στην Ελλάδα θα μπορέσει να συμβάλει και να εξασφαλίσει και την τήρηση του Συντάγματος και μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση. Και χρειαζόμαστε και τα δύο», τόνισε ο κ. Φάμελλος, σημειώνοντας πως «μια προοδευτική Βουλή θα μπορούσε να εξασφαλίσει μία προοδευτική αναθεωρητική συζήτηση, έχοντας ως προϋπόθεση αυτό στο οποίο και εμείς, όπως και άλλα προοδευτικά κόμματα, έχουμε δεσμευτεί: Να μη δοθεί το ελεύθερο, ‘λευκή επιταγή’ το έχουν πει άλλοι, των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο στην προτείνουσα Βουλή».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας πως «χρειάζεται να έχει αρμοδιότητες η Αυτοδιοίκηση, αλλά χρειάζεται να έχει και προϋπολογισμό. Δεν μπορεί να υπάρχει δυνατή Αυτοδιοίκηση χωρίς φορολογική αποκέντρωση. Εκ των προτέρων νομοθετημένη, για να μην μαζεύονται οι δήμαρχοι στα γραφεία των υπουργών και να παρακαλούν για επιδοτήσεις για έργα για την τοπική κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας, μάλιστα, πως, δυστυχώς, «υπάρχει το φαινόμενο, πολύ δε περισσότερο τώρα, στην τελευταία κυβέρνηση, που κόβουν επιδοτήσεις αν ένας δήμαρχος δεν θέλει να συμμετέχει σε ένα σκάνδαλο, όπως ήταν τα σπιτάκια ανακύκλωσης».

«Χρειαζόμαστε λοιπόν μια Αυτοδιοίκηση που να έχει αρμοδιότητες, να έχει πόρους, να έχει εργαζόμενους. Ταυτόχρονα χρειάζεται να ξανασυζητήσουμε για αρχές που, οφείλω να παραδεχτώ, χαράχτηκαν σε προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως ο δημοκρατικός προγραμματισμός και ο σχεδιασμός. Γιατί αυτό που φοβάται αυτή η κυβέρνηση είναι μια ισχυρή Πολιτεία που έχει σχέδιο και κανόνες δικαίου», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «όταν υπάρχει σχέδιο, σχεδιασμός και κανόνες δικαίου δεν κάνουν πάρτι οι ‘Φραπέδες’ και οι ‘Χασάπηδες’. Αυτή είναι η μεγάλη πολιτική αλλαγή για την οποία πρέπει να συζητήσουμε, που πρέπει να έχει την Αυτοδιοίκηση σε κεντρικό ρόλο», ανέφερε καταληκτικά ο Σωκράτης Φάμελλος.