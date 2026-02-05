newspaper
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 05 Φεβρουαρίου 2026, 17:14

«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε πως ναι μεν χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά «και μια προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα»

Spotlight

Ξεκάθαρο «όχι» στις προτάσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη Συνταγματική Αναθεώρηση διατύπωσε κατά της συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως τόνισε, ο κ. Μητσοτάκης, «ζητάει συναινέσεις, όταν δεν τις επεδίωξε καν στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει και το Σύνταγμα θύμα του επικοινωνιακού του σχεδίου και της βαθιά συντηρητικής του πολιτικής».

Πρόσθεσε πως ναι μεν χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά «και μια προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα».

«Δεν πρέπει να δοθεί το όριο των 180 ψήφων»

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «η συζήτηση για την αναθεώρηση πρέπει να δώσει εντολή για ουσιαστική συναίνεση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, που θα διαθέτει και τη νωπή εντολή των πολιτών. Και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να δοθεί το όριο των 180 ψήφων. Στην αναθεωρητική Βουλή θα κριθούμε όλοι και ζητάμε από τους πολίτες να δώσουν εντολή και για προοδευτική κυβέρνηση, που θα φέρει προοδευτική Συνταγματική αναθεώρηση».

Κατά την εισήγησή του ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε ακόμη στην τραγωδία στη Χίο, στην ψήφο των Απόδημων, τα εργασιακά και το Εθνικό Απολυτήριο, όπως και το εν αναμονή κόμμα Καρυστιανού. Υπογράμμισε πως «η απάντηση στο αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να είναι η αντιπολιτική, η απαξίωση συνολικά του πολιτικού δυναμικού της χώρας και η άρνηση της διάκρισης της Αριστεράς από τη Δεξιά, όπως και επιχειρήματα του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο! Ούτε ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη χρεοκοπία της χώρας και τα μνημόνια».

Η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου:

– Η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνεδριάζει σήμερα λίγες ημέρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο με 15 νεκρούς μετανάστες και δεκάδες τραυματίες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για τον άδικο χαμό αυτών των ανθρώπων και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Απαιτούμε διαφανή, αξιόπιστη και ανεξάρτητη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσπάθεια συγκάλυψης.

Αυτό οφείλει να διασφαλίσει και η ελληνική κυβέρνηση και όχι να σπεύδει να βγάλει η ίδια πόρισμα για τις συνθήκες της τραγωδίας. Και φυσικά απαιτείται μέριμνα και προστασία για τους επιζώντες με βάση τη διεθνή νομοθεσία ασύλου, όπως για τους ανήλικους, μητέρες με παιδιά και άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

– Η δήθεν κεντρώα και ψευτοεκσυγχρονιστική κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιλέξει να έχει υπουργό Μετανάστευσης έναν ακροδεξιό εκπρόσωπο του τραμπισμού και ανέχεται τις απόψεις του επίσης ακροδεξιού αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας υπέρ των παράνομων επαναπροωθήσεων. Είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση επιλέγει τα ακροδεξιά ακροατήρια, αφαιρώντας δικαιώματα από τους ευάλωτους.

– Πρέπει να σταματήσει αυτό το διαρκές ανθρώπινο δράμα, κάτι που μπορεί να γίνει με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στο Δίκαιο της Θάλασσας και στα ανθρώπινα δικαιώματα και με νόμιμες και ασφαλείς οδούς μετανάστευσης και ασύλου, στο πλαίσιο ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, που είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των κυκλωμάτων διακινητών που κερδοσκοπούν πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Και όχι με το Σύμφωνο Μετανάστευσης που συνδιαμόρφωσε η ΝΔ που μετατρέπει την Ελλάδα σε φυλακή ψυχών, προς όφελος των χωρών της Βόρειας Ευρώπης.

Συνταγματική Αναθεώρηση

– Ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει καταπατήσει βάναυσα το Σύνταγμα με τις υποκλοπές, με την παραβίαση του άρθρου 86, με την εκπρόθεσμη νομοθέτηση του εφαρμοστικού νόμου για την αποσβεστική προθεσμία, με τη μετατροπή των κολεγίων σε ΑΕΙ, με μια σειρά αυταρχικών απαγορεύσεων συνταγματικών ελευθεριών, τώρα εμφανίζεται ως επισπεύδων της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ζητάει συναινέσεις, όταν δεν τις επεδίωξε καν στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει και το Σύνταγμα θύμα του επικοινωνιακού του σχεδίου και της βαθιά συντηρητικής του πολιτικής.

– Καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο την άρση της μονιμότητας με εφαρμογή της αξιολόγησης, για να τακτοποιήσει τα ρουσφέτια τους, να κάνει απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις.

– Με την αναθεώρηση του άρθρου 16 επιχειρεί να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στα δημόσια πανεπιστήμια προς όφελος των κολεγίων.

– Με τον ορισμό δημοσιονομικού κόφτη στο Σύνταγμα της χώρας επιχειρεί να «συνταγματοποιήσει» τη λιτότητα και τα κέρδη των καρτέλ.

– Ναι, χρειάζεται Συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και μία προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.

– Η συζήτηση για την αναθεώρηση πρέπει να δώσει εντολή για ουσιαστική συναίνεση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, που θα διαθέτει και τη νωπή εντολή των πολιτών. Και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να δοθεί το όριο των 180 ψήφων. Στην αναθεωρητική Βουλή θα κριθούμε όλοι και ζητάμε από τους πολίτες να δώσουν εντολή και για προοδευτική κυβέρνηση, που θα φέρει προοδευτική Συνταγματική αναθεώρηση.

– Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ άνοιξε εγκαίρως τη συζήτηση και έχει επεξεργασμένες προτάσεις:

για την απεξάρτηση του ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία (άρθρο 86),

την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,

την υποχρέωση του κράτους για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης,

κατοχύρωση του ΕΣΥ,

Δημόσια πολιτική στέγης,

ειδική προστασία σε ευάλωτους,

προστασία των ατομικών και προσωπικών ελευθεριών,

ενίσχυση του απαραβίαστου του ιδιωτικού βίου,

προστασία, διαφύλαξη και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας,

προστασία της εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων,

αλλαγή τρόπου εκλογής ΠτΔ με εξασφάλιση συναινέσεων,

τη στήριξη της λαϊκής κυριαρχίας και των λαϊκών νομοθετικών πρωτοβουλιών,

την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης,

τη θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών,

την προστασία του Περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση κ.α.

– Ο διάλογος για τη Συνταγματική αναθεώρηση είναι υψίστης δημοκρατικής σημασίας και δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικών συγκλίσεων του προοδευτικού κόσμου και των κομμάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση πολύτιμη θα είναι και η συμβολή του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

Ψήφος αποδήμων

– Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε το θέμα της ψήφου των αποδήμων στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης το 2018.

– Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί διαχρονικά την ψήφο των αποδήμων για επικοινωνιακά παιχνίδια. Επτά χρόνια μετά τον νόμο Θεοδωρικάκου το 2019 και ενώ μεσολάβησαν η τροπολογία Βορίδη το 2021, ο νόμος Κεραμέως το 2023 και η προσβολή της Βουλής με αλλαγή της τελευταίας στιγμής της κας Κεραμέως το 2024 στην επιστολική ψήφο, ο κ. Μητσοτάκης εκμεταλλεύεται ξανά το θέμα αποδεχόμενος ότι μέχρι τώρα έχει αποτύχει.

– Πόσο υποκριτικό το όψιμο ενδιαφέρον του, όταν δεν έχει διαπραγματευτεί με τους απόδημους, δεν έχει ενδιαφερθεί ουσιαστικά και μάλιστα έχει αδρανοποιήσει το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.

– Πρέπει να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, ιδίως μετά το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων από τους εκλογικούς καταλόγους σε ευρωβουλευτή και στο κόμμα της ΝΔ.

– Πρέπει να διασφαλιστεί η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, της δημοκρατικής εκπροσώπησης, της ισοτιμίας και της ποσόστωσης φύλου, που δεν διασφαλίζονται με την προτεινόμενη, ενιαία, τριεδρική περιφέρεια αποδήμων με σταυρό.

Εργασιακά

– Τραγικό αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής είναι ο θλιβερός απολογισμός των διαρκώς αυξανόμενων εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει αναδείξει αυτό μείζον ζήτημα εδώ και πολύ καιρό και έχει προειδοποιήσει ότι η εντατικοποίηση της εργασίας, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση και υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και την υποκαταγραφή των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων οδηγεί σε κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

– Η ΝΔ αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, επιλέγει τις επιθέσεις στην αντιπολίτευση και τη στοχοποίηση των εκπροσώπων των εργαζομένων και συνεχίζει να υποβαθμίζει το μέγεθος του προβλήματος.

– Περιμένουμε απαντήσεις για εγκαταστάσεις, μελέτες, ελέγχους και να λάμψει η αλήθεια για τα αίτια της τραγωδίας στο εργοστάσιο «Βιολάντα», το οποίο επισκέφθηκα και ενημερώθηκα αρμοδίως. Είναι απαράδεκτο ότι η κυβέρνηση έχει αναθέσει τον κρίσιμο τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε μια Ανεξάρτητη Αρχή και ότι για τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα υπάρχουν μόλις 4 ελεγκτές για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις. Είναι ευθύνη του υπουργείου η προστασία των εργαζόμενων.

– Την ώρα που η Ευρώπη θέτει ως στόχο την κάλυψη κατά 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Εργασίας, η χώρα μας βρίσκεται μόνο στο 24%.

– Την ώρα που η κυβέρνηση έχει φέρει τόσα αντεργατικά νομοσχέδια, φέρνει νομοσχέδιο με τον βαρύγδουπο τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας». Για ακόμα μια φορά λέει ψέματα. Δεν επαναφέρει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, δεν επαναφέρει την ευνοϊκότερη ρύθμιση, θέτει εμπόδια στη μονομερή προσφυγή και στον ρόλο της Διαιτησίας και του ΟΜΕΔ, γεγονός που περιορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

– Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους και στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους να ακυρωθούν όλοι οι νόμοι της ΝΔ που έχουν καταδικάσει τους εργαζόμενους στην ανέχεια, στην υπερεργασία, το φόβο και την ανασφάλεια.

Εθνικό Απολυτήριο

– Ακόμα μία επικοινωνιακή προσπάθεια συναίνεσης. Όσα αφήνει να αιωρούνται η κυβέρνηση δεν αποτελούν μια σοβαρή εκπαιδευτική πρόταση, αλλά ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Μιλά για «εθνικό διάλογο», τη στιγμή που η ίδια δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε τις βασικές της προθέσεις.

– Έχουμε εύλογες ανησυχίες ότι το «Εθνικό Απολυτήριο» της κυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, ακόμη πιο εξοντωτικό σύστημα εξετάσεων με περισσότερη πίεση στους μαθητές, που τελικά θα οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες και θα περιορίσει την πρόσβαση στην Παιδεία και στην πρόοδο στους οικονομικά ευάλωτους.

– Μία παρέμβαση συνδεδεμένη με το σχέδιο της ΝΔ για κολλέγια – ιδιωτικά πανεπιστήμια και περιορισμό της πρόσβασης στην ανώτατη Παιδεία για όσους/όσες δεν έχουν να πληρώσουν.

– Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκεκριμένη πρόταση για το σύστημα εισαγωγής στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα την καταθέσει άμεσα στον δημόσιο διάλογο.

– Με ποια αξιοπιστία καλεί στο θέμα αυτό σε διάλογο μία κυβέρνηση που έχει παραβιάσει το Σύνταγμα για να κάνει τα κολέγια Πανεπιστήμια; Και τώρα θέλει εκ των υστέρων να αλλάξει το Σύνταγμα γιατί παραδέχεται ότι ήταν αντισυνταγματική η επιλογή της…

Κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική διακυβέρνηση

– Στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ τα αδιέξοδα και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία.

– Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ βρέθηκε δίπλα στους αγρότες με συγκεκριμένες προτάσεις και θα συνεχίσει να τους στηρίζει και στις επόμενες κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις τους.

– Πίσω από τον κυνισμό της φράσης «το τζάμπα πέθανε» για τους μισθούς και τα ενοίκια των εκπαιδευτικών, κρύβεται η κυβερνητική αδιαφορία, αλλά και η άγνοια για τα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν με δισεκατομμύρια κερδών και υπερκερδών.

– Η συγκάλυψη των γαλάζιων σκανδάλων εντείνει το αίσθημα θυμού στην κοινωνία, που παρότι το ξέρει ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς όμως να κάνει τίποτα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

– Μετά την άρνηση σύστασης Προανακριτικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβερνητική πλειοψηφία έκλεισε άρον – άρον και την Εξεταστική Επιτροπή, αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες και αρνούμενη να ερευνήσει σε βάθος τις ευθύνες της περιόδου 2019-2025, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Η αλήθεια για το γαλάζιο σκάνδαλο πρέπει να λάμψει.

– Ποιους έκρυψαν; Μητσοτάκης, Κεφαλογιάννης, Σενετάκης, Κέλλας, Χατζηβασιλείου, Σταμενίτης, όσους έδιναν εντολές για ρουσφέτια και ελέγχους σύμφωνα με τη δικογραφία.

– Ο απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός επιχειρεί να παίξει το χαρτί της δήθεν συναίνεσης. Επιχειρεί να συσκοτίσει τις ευθύνες του, καλώντας υποκριτικά σε διάλογο. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει σαφές μέτωπο απέναντι στη ΝΔ και στις δεξιές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές και συνολικά οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να μην δώσουν συναίνεση στον σχεδιασμό του κύριου Μητσοτάκη.

– Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή και μια νέα κυβέρνηση με σαφές αριστερό και προοδευτικό πρόσημο, ώστε να μην καλύψουν το κενό άλλες δυνάμεις. Αντιπολιτικές, δήθεν αντισυστημικές ή ακροδεξιές δυνάμεις, κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει σε όλο και περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

– Σχετικά με το προαναγγελθέν κόμμα από την κ. Καρυστιανού ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς στηρίξαμε και θα στηρίξουμε όλους τους αγώνες για την απόδοση δικαιοσύνης στο έγκλημα των Τεμπών.

– Ωστόσο, η απάντηση στο αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να είναι η αντιπολιτική, η απαξίωση συνολικά του πολιτικού δυναμικού της χώρας και η άρνηση της διάκρισης της Αριστεράς από τη Δεξιά, όπως και επιχειρήματα του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο! Ούτε ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη χρεοκοπία της χώρας και τα μνημόνια. Και φυσικά διαφωνούμε κάθετα με αναχρονιστικές και ακραία συντηρητικές θέσεις που διατυπώνονται από το θέμα των αμβλώσεων μέχρι τα ελληνοτουρκικά και τη συμφωνία των Πρεσπών.

– Η απάντηση στο σημερινό καθεστώς αδικίας και διαφθοράς πρέπει να είναι αριστερή, προοδευτική και δημοκρατική. Οι στιγμές είναι κρίσιμες για την κοινωνία, για τη δημοκρατία, για τη χώρα. Η προοδευτική παράταξη δεν έχει το δικαίωμα της αδράνειας. Ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου ευνοεί το σημερινό καθεστώς εξουσίας.

– Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εδώ και έναν χρόνο, με τόλμη και με συνέπεια προτείνει τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε μέσα από τη συστράτευση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος εξουσίας που θα κερδίσει τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές, θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και θα εφαρμόσει ένα προοδευτικό πρόγραμμα βαθιών αλλαγών υπέρ της μεγάλης κοινωνικής και λαϊκής πλειοψηφίας.

– Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Ο προοδευτικός χώρος δεν έχει την πολυτέλεια να επιμένει σε επιμέρους διαφωνίες, σε εγωισμούς, σε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ή να εφευρίσκονται νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα. Οι ευθύνες όλων στον προοδευτικό χώρο είναι ιστορικές.

– Σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση, απαιτείται η ενεργοποίηση όλου του δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, συγκροτημένα, με ενωτικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα κινήματα. Η υπόθεση της προοδευτικής διεξόδου της πατρίδας μας μπορεί και πρέπει να γίνει υπόθεση των πολιτών. Είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν οι κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισμοί και σε αυτή την κατεύθυνση η συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ οφείλει να είναι κρίσιμη και το κοινωνικό αποτύπωμα της ενωτικής προοδευτικής του πρότασή μας πρέπει να είναι ισχυρό. Αυτή είναι η ατομική και συλλογική μας ευθύνη.

