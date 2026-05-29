ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ
- Απάτη με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ
- ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο
- Τα κινητά ως πολεμικό όπλο – Αμερικανές δυνάμεις μπήκαν στο στόχαστρο από τα δεδομένα τοποθεσίας
- Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες», σχολιάζει σκωπτικά ο Τομέας Ενέργειας και ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αναφορικά με τις κυβερνητικές δηλώσεις για την είσοδο της Chevron στο Block 10 στο νότιο Ιόνιο.
Όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, «πριν τρεις μόλις ημέρες, το ΥΠΕΝ μάς ‘έκανε μάθημα’ ότι η αποχώρηση του παγκόσμιου κολοσσού ExxonMobil από οικόπεδο 20.000 τ.χλμ. είναι απλή ‘διαχείριση χαρτοφυλακίου’».
«Σήμερα, η είσοδος της Chevron, ήδη παρούσας στη χώρα, σε κοινοπραξία οικοπέδου μόλις 2.700 τ.χλμ. βαφτίζεται ‘ψήφος εμπιστοσύνης’, και μάλιστα ευθέως ‘στην κυβέρνηση Μητσοτάκη’», σημειώνει, για να σχολιάσει ότι «προφανώς, οι ψήφοι γίνονται είδος εν ανεπαρκεία όσο πλησιάζουν οι εκλογές».
«Αλήθεια», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ, «η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Αν ακολουθούσαμε την τελευταία ερμηνεία της κυβέρνησης, θα έπρεπε να τη χαρακτηρίσουμε κραυγαλέα ψήφο δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά.
Η Χαριλάου Τρικούπη κλείνει την ανακοίνωσή της με δύο χαρακτηριστικά υστερόγραφα. «Υστερόγραφο 1: Κύριοι της κυβέρνησης, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Όταν γράφετε για δήθεν ‘πρώτη ερευνητική γεώτρηση μεγάλου βάθους μετά τη Μεταπολίτευση’, λέτε συνειδητά ψέματα. Αν είχατε ψάξει, όχι μακριά, στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ, θα είχατε βρει πως από το 1975 και μετά έγιναν 75 ερευνητικές γεωτρήσεις υδρογονανθράκων. Αν, δε, ψάχνατε λίγο ακόμη, θα βρίσκατε ότι ανάμεσα σ’ αυτές ήταν και γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, πολύ πριν από εσάς, μετά τη Μεταπολίτευση», υπογραμμίζει.
«Υστερόγραφο 2: Γνωρίζουμε όλοι ότι η σημερινή κινητικότητα δεν οφείλεται σε καμία δική σας πρωτοβουλία, αλλά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες σας ανάγκασαν σε μια εντυπωσιακή κυβίστηση», καταλήγει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ.
- Οριστικά και αμετάκλητα ένοχοι οι καταδικασθέντες για το Μάτι – Τι ισχύει με τα ελαφρυντικά
- Τζόαν Μπαέζ, η γυναίκα που δεν «ξεπουλήθηκε» για να γίνει εμπορική
- Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ
- «Ερυθρόλευκη» τρέλα: Ο Φουρνιέ και η κούπα έγιναν τατουάζ (pic)
- Χαλκιδική: Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ – Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι
- «Καραγκιόζης θα γίνεις; Μαζί σου»: Η συγκινητική αποκάλυψη του Θανάση Αλευρά στο MEGA
- Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση
- Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημενο» είπε ο εισαγγελέας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις