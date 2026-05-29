newspaper
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαλκιδική: Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ – Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι
Ελλάδα 29 Μαΐου 2026, 16:16

Χαλκιδική: Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ – Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ στη Χαλκιδική, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανολόγος - μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024, έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

«Αν τα σίδερα δεν ήταν σε καλή κατάσταση θα τα άλλαζα», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» και ο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι αυτή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ παραμένει προσωρινά κρατούμενος (το ανώτατο όριο της προφυλάκισης λήγει το επόμενο διάστημα), ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ιδιοκτήτης λούνα παρκ: «Ήταν καθαρό ατύχημα»

Απολογούμενος ενώπιον των δικαστών, τακτικών και λαϊκών, ο 60χρονος ιδιοκτήτης αρνήθηκε την κατηγορία, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως καθαρό ατύχημα.

«Δεν μπορώ να πιστέψω πως έγινε αυτό, δεν πίστευα πως θα φύγει ένα παιδί», είπε, ενώ περιγράφοντας τη βαθιά του ψυχική οδύνη που βίωσε μετά το συμβάν, ανέφερε ότι υπέστη δύο εγκεφαλικά επεισόδια από τη στεναχώρια του κι ότι δεν άντεχε πλέον ούτε να βλέπει το μηχάνημα, το οποίο τελικά κατέστρεψε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πάντοτε τηρούσε με συνέπεια τις υποχρεώσεις του και φρόντιζε για τον έλεγχο των μηχανημάτων. Ανέφερε δε, ότι εφόσον είχε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στα σίδερα ή γενικότερα στον εξοπλισμό, θα είχε προχωρήσει άμεσα στην αντικατάστασή τους, όμως τόσο από τους ελέγχους όσο και από την εμπειρία του δεν είχε εντοπίσει κάποια δυσλειτουργία.

«Αν τα σίδερα δεν ήταν σε καλή κατάσταση θα τα άλλαζα», ανέφερε, ενώ για το μοιραίο μηχάνημα επισήμανε ότι «δοκιμάστηκε στα μέγιστα και δεν είχε κάποιο πρόβλημα».

Τόνισε επίσης ότι ο συγκατηγορούμενος χειριστής ήταν συνεπής στα καθήκοντά του και ότι μεταξύ τους υπήρχε σωστή συνεργασία. Ακόμη αναφέρθηκε στη μακροχρόνια συνεργασία του με τον κατηγορούμενο μηχανικό, επισημαίνοντας ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια «παίρναμε τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις για τους δήμους», τονίζοντας ότι «πάντα ελέγχαμε με μεγάλη προσοχή τα μηχανήματα».

Το λούνα παρκ στη Χαλκιδική όπου είχε γίνει το δυστύχημα με θύμα έναν 19χρονο.

«Ανεβαίναμε και μεις στο Crazy Dance», είπε η σύζυγος

Από την πλευρά της, η σύζυγός του ανέφερε ότι η επιχείρηση εμφανιζόταν στο όνομά της μόνο για φορολογικούς λόγους κι ότι η ίδια δεν είχε ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία της. Ανέφερε – μάλιστα – πως δεν υπέγραφε έγγραφα, ενώ είχε δώσει πληρεξούσιο στον σύζυγό της, τον οποίο εμπιστευόταν απόλυτα. «Ποτέ δεν με ανησύχησε κάτι, ποτέ δεν φαινόταν κάτι με γυμνό μάτι. Ο άντρας μου δεν είναι άνθρωπος που θα έβαζε πάνω απ’ όλα το κέρδος. Δεν θα έκανε κάτι που δεν ήταν σωστό για μικρά παιδιά» απολογήθηκε η ίδια.

Πρόσθεσε δε, ότι τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της ανέβαιναν στο παιχνίδι, ενώ λίγο πριν το δυστύχημα είχε ανέβει και η αδερφή της με τα παιδιά της. Ολοκληρώνοντας την απολογία της εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο του νεαρού παιδιού, λέγοντας ότι το γεγονός της έχει προκαλέσει σοκ που δεν θα ξεπεράσει ποτέ και ότι ακόμη δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Χειριστής: «Ακολουθούσα τις οδηγίες»

Στην απολογία του ο χειριστής του μηχανήματος κατέθεσε ότι εργαζόταν στο λούνα παρκ από τον Μάιο του 2024 και πως περίπου ενάμιση μήνα πριν από το δυστύχημα εκπαιδεύτηκε από τον ιδιοκτήτη στη λειτουργία του “Crazy Dance”. Εξήγησε ότι είχε μάθει πώς να τοποθετεί τα παιδιά, να ασφαλίζει ζώνες και μπάρες, να κατανέμει σωστά το βάρος και να αυξομειώνει σταδιακά την ταχύτητα του μηχανήματος.

Ανέφερε επιπλέον ότι ο ιδιοκτήτης βρισκόταν καθημερινά στο λούνα παρκ, τον επέβλεπε συνεχώς και του έδινε οδηγίες για τη λειτουργία του παιχνιδιού. Τόνισε δε, ότι εκτελούσε τη δουλειά του και ακολουθούσε όσα του έλεγε ο εργοδότης του, υποστηρίζοντας πως δεν είχε κανέναν λόγο να αυξήσει περισσότερο την ταχύτητα του μηχανήματος.

«Το πιστοποιήσαμε ως ασφαλές το 2023»

Τέλος, ο μηχανικός αρνήθηκε με τη σειρά του την κατηγορία, ενώ ανέφερε ότι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια. Για τη σύζυγό του, είπε ότι δεν είχε εμπλοκή στην λειτουργία της επιχείρησης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν μακροσκοπικό έλεγχο, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι που πραγματοποίησε «ήταν ουσιώδεις και όχι για τα μάτια…».

Για το παιχνίδι «Crazy Dance» ανέφερε ότι έλεγχος του 2023 έγινε με δική του ευθύνη κι ότι τότε το μηχάνημα βρισκόταν σε πολύ αποδεκτή κατάσταση. «Δεν γεννούσε υποψία για βλάβη» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Το πιστοποιήσαμε εκείνη την χρονιά ως ασφαλές», σημείωσε τονίζοντας ότι δεν είδε κάτι που να τον πονήρεψε. Για την επόμενη χρονιά (2024), ανέφερε ότι δεν πήρε εντολή για την πιστοποίηση. Στο σημείο αυτό διαχώρισε τη διαδικασία ελέγχου για την έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων από τον έλεγχο του φορέα για να εκδώσει αυτές τις υπεύθυνες δηλώσεις.

Ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε τις υπεύθυνες δηλώσεις από «βλακεία», τονίζοντας πως ήταν άχρηστες. «Του τις έδωσα γιατί μου τις ζήτησε. Δεν θα μπορούσε να πάρει άδειες με αυτά. Απλά νόμιζα πως είχε ξεκινήσει τη διαδικασία με τον δήμο. Δεν θα δεχόμουν από κανέναν να με καθοδηγήσει», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Τον επόμενο μήνα η απόφαση

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τον επόμενο μήνα με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης, και στη συνέχεια αναμένεται η ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]

ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Business
Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

inWellness
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Καλή επιτυχία! 29.05.26

«Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω...» - Τι λένε μαθητές για το θέμα της έκθεσης στις Πανελλαδικές

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Ελλάδα 29.05.26 Upd: 11:41

Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις στα θέματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές 2026 - Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026 29.05.26

«Κρίση μοναξιάς» - Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις για τις Πανελλαδικές 2026 - Το ζήτημα της μοναξιάς κλήθηκαν να σχολιάσουν μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων

Σύνταξη
Stream newspaper
Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημενο» είπε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 29.05.26

Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημενο» είπε ο εισαγγελέας

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 39χρονο οικοδόμο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Κανένα ελαφρυντικό από το δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΜΜΜ: Τσουχτερά τα πρόστιμα από αύριο για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα χωρίς εισιτήριο
Τον νου σας 29.05.26

Τσουχτερά τα πρόστιμα στα ΜΜΜ από αύριο για όσους τα χρησιμοποιούν χωρίς εισιτήριο

Καθιερώνονται σταθερά πρόστιμα για όλες τις μετακινήσεις, στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων που στοχεύουν στην πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής και την αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές

Σύνταξη
Κοινωνικός τουρισμός: Καταγγελίες για απάτη – «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ
Καταγγελίες 29.05.26

Απάτη με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων του Κοινωνικού Τουρισμού

Σύνταξη
Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Καλή επιτυχία! 29.05.26

«Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω...» - Τι λένε μαθητές για το θέμα της έκθεσης στις Πανελλαδικές

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Ελλάδα 29.05.26 Upd: 11:41

Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις στα θέματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές 2026 - Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Πανελλαδικές 2026 29.05.26

«Κρίση μοναξιάς» - Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις για τις Πανελλαδικές 2026 - Το ζήτημα της μοναξιάς κλήθηκαν να σχολιάσουν μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ

Η Ρουμανία έκλεισε το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα και κήρυξε τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Ωστόσο η Μόσχα αρνείται ότι έχει σχέση με το drone που τραυμάτισε δύο ανθρώπους.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη - Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Στην πρώτη δημοσκόπηση που καταγράφει επίσημα την ΕΛΑΣ, το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα είναι η «εντιμότητα» και η «εμπιστοσύνη» που εμπνέει ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες, ο οποίος έρχεται πρώτος στην ερώτηση «ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημενο» είπε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 29.05.26

Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημενο» είπε ο εισαγγελέας

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 39χρονο οικοδόμο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Κανένα ελαφρυντικό από το δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης
Από τα Άγραφα 29.05.26

Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης

«Για εμάς χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα

Σύνταξη
ΜΜΜ: Τσουχτερά τα πρόστιμα από αύριο για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα χωρίς εισιτήριο
Τον νου σας 29.05.26

Τσουχτερά τα πρόστιμα στα ΜΜΜ από αύριο για όσους τα χρησιμοποιούν χωρίς εισιτήριο

Καθιερώνονται σταθερά πρόστιμα για όλες τις μετακινήσεις, στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων που στοχεύουν στην πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής και την αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κάιρο: Από το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, τα αξιοθέατα μέχρι την αγορά του Αλ Χαλίλι
Τι αξίζει να δω 29.05.26

Κάιρο: Από το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, τα αξιοθέατα μέχρι την αγορά του Αλ Χαλίλι

Το Κάιρο συνδυάζει με ξεχωριστό τρόπο την αρχαία ιστορία, τη ζωντανή ισλαμική παράδοση και τη χριστιανική κοπτική κληρονομιά. Τι δεν πρέπει να παραλείψετε να δείτε.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα
Από ισραηλινά πλήγματα 29.05.26

Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο παρά την κατ' όνομα εκεχειρία - Μεγάλοι χαμένοι τα παιδιά - Οι IDF εκδίδουν συνεχώς εντολές εκκένωσης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κοινωνικός τουρισμός: Καταγγελίες για απάτη – «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ
Καταγγελίες 29.05.26

Απάτη με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων του Κοινωνικού Τουρισμού

Σύνταξη
The Expla-in Project | Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;
Expla-in 29.05.26

Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, μετά και την επίσημη πρεμιέρα της ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζεται για μία σκληρή πολιτική αναμέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29.05.26

Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Βασίλης Ρίζος
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

Σύνταξη
Βουλγαρία: Δίνει διορία για την παραμονή αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Τι ζητά ως αντάλλαγμα
Ένα μήνα 29.05.26

Η Βουλγαρία δίνει διορία στις ΗΠΑ για την παραμονή στρατιωτικών αεροσκαφών της στη χώρα - Τι ζητά ως αντάλλαγμα

Περιθώριο ενός μήνα δίνει η Βουλγαρία στις ΗΠΑ για την παραμονή των στρατιωτικών της αεροσκαφών στη χώρα, εφόσον δεν ικανοποιήσει το αίτημά της

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies