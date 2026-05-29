Η ανάπλαση που αλλάζει τα Γιαννιτσά

Εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ. που εξασφαλίζει την πλήρη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου της Αστικής Ανάπλασης Γιαννιτσών, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Στάθης Φουντουκίδης στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας.

Σύμφωνα με όσα προσθέτει σχετική ανάρτηση του Δήμου Πέλλας, «πρόκειται για ένα έργο – σημείο αναφοράς για την πόλη, συνολικού προϋπολογισμού 12.378.448,44 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μέχρι σήμερα, ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, ύψους 5.378.448,44 ευρώ, επρόκειτο να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Πέλλας, δημιουργώντας εύλογη πίεση στον οικονομικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής.

Η υπογραφή όμως του σχετικού Φ.Ε.Κ. αλλάζει τα δεδομένα, καθώς πλέον η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα, αφήνοντας εκτός δημοτικών ταμείων ένα τεράστιο οικονομικό βάρος.

«Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μία θετική είδηση, πρόκειται για μία σημαντική οικονομική ελάφρυνση για τον Δήμο Πέλλας, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν πιο ευέλικτο, αισιόδοξο και αναπτυξιακό σχεδιασμό την επόμενη περίοδο», τονίζει ο κ. Φουντουκίδης.

«Τα περισσότερα από 5,3 εκατομμύρια ευρώ που δεν θα απαιτηθεί πλέον να καταβληθούν από ίδιους πόρους, δημιουργούν νέες δυνατότητες, νέα περιθώρια παρεμβάσεων και έναν διαφορετικό ορίζοντα για έργα και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

