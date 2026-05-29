Δήμαρχος Λειψών: «Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για το νέο μας λιμάνι το οποίο θα έχει εμβαδό 3000 τ.μ.»

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Δήμαρχος Λειψών υποδέχθηκε την είδηση της προκήρυξης διαγωνισμού για το νέο λιμάνι των Λειψών. Μάλιστα ο Δήμαρχος Φώτης Μάγγος στο τίτλο της ανάρτησης αναφέρει: «Αλλάζουμε το συγκοινωνιακό χάρτη των Λειψών».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Δημάρχου Λειψών, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για το νέο μας λιμάνι το οποίο θα έχει εμβαδό 3000 τμ, δύο μέτωπα κρηπιδώματος 46 και 68 μέτρων αντίστοιχα και ελάχιστο βάθος 9m.

Χθες, Πέμπτη 28 Μαΐου, υπεγράφη από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια η απόφαση για τη διενέργεια του διαγωνισμού και πλέον βρισκόμαστε μία ανάσα πριν τη δημοπράτηση, καθώς απομένει μόνο ο ορισμός της ημερομηνίας από την ΕΕΣΥΠ για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Με την ολοκλήρωση του νέου λιμένα, όλα τα πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας θα μπορούν πλέον να προσεγγίζουν το νησί μας με ασφάλεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και καιρικών συνθηκών.

Το έργο της επέκτασης του λιμένα Λειψών και της κατασκευής νέας αποβάθρας Ο/Γ σκαφών στη θέση «Καβί», προϋπολογισμού άνω των 5,2 εκατομμυρίων ευρώ, είναι το μεγαλύτερο και ακριβότερο έργο που έχει ποτέ δρομολογηθεί στην ιστορία του νησιού μας.

Ένα έργο καθοριστικής σημασίας που ανοίγει μια νέα εποχή για τους Λειψούς. Τίποτα από όσα πετύχαμε δεν μας χαρίστηκε».

πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/fotis.maggos

