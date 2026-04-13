Στο επίκεντρο συνάντησης, το αίτημα για νέο λιμάνι στο Δήμο Νισυρίων

Σημαντική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Νίσυρο από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Θανάση Δαβάκη, ο οποίος βρέθηκε στο ακριτικό νησί στο πλαίσιο του προγράμματος επαφών του στην περιφέρεια.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Δαβάκης έγινε δεκτός από τον Δήμαρχο Νισύρου κ. Χριστοφή Κορωναίο.

Τον υφυπουργό συνόδευαν ο Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Βακεντής, Διοικητής ΑΣΔΑΜ, ο Ταξίαρχος κ. Γρηγόριος Γαρουφαλιάς , Διοικητής 80 ΑΔΤΕ, και ο Ταγματάρχης (ΠΖ) κ. Σταύρος Πέτσος, Διοικητής ΔΑΝ Νισύρου.

Ο Δήμαρχος Νισύρου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων σχετική ανάρτηση του Δήμου, «έθεσε στον Υφυπουργό το πάγιο και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού λιμένα στο Μανδράκι. Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το έργο αυτό δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα – τόσο για την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών όσο και για την τόνωση της τοπικής οικονομίας, της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και της ασφάλειας του νησιού.

Στο σημείο αυτό, ο Δήμαρχος υπογράμμισε με ικανοποίηση ότι για τον νέο λιμένα υπάρχουν ήδη ολοκληρωμένες μελέτες και όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, γεγονός που καθιστά το έργο ώριμο προς υλοποίηση. Αυτό που απομένει είναι η πολιτική βούληση και η οικονομική και τεχνική υποστήριξη για την έναρξη των εργασιών.

Απαντώντας με θετική διάθεση και διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης διαβεβαίωσε κατηγορηματικά τον Δήμαρχο ότι θα συμβάλει προσωπικά και θεσμικά στην επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος, επιστρατεύοντας τη συμβολή της ΜΟΜΚΑ (Μονάδα Οχημάτων Μηχανικού Κατασκευών).

Η ΜΟΜΚΑ, με τη μεγάλη εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό της, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή λιμενικών έργων, όπως έχει αποδειχθεί και σε άλλες ακριτικές περιοχές της χώρας. Η δέσμευση αυτή προκάλεσε ιδιαίτερη ικανοποίηση στον Δήμαρχο, ο οποίος έκανε λόγο για «ανάσα αισιοδοξίας» για το νησί».

Η Νίσυρος Γεωπάρκο UNESCO

Σε ένα άλλο θέμα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υφυπουργό για την επιτυχία της ένταξης της Νισύρου στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO. Όπως τόνισε, «η διάκριση αυτή δεν είναι μόνο τιμητική, αλλά αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για το νησί. Το μοναδικό ηφαιστειακό τοπίο, ο κρατήρας του Στεφάνου, οι θειούχες αναθυμιάσεις και ο γεωλογικός πλούτος της Νισύρου αναγνωρίζονται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο Δήμαρχος, όπως προσθέτει η σχετική ανάρτηση, υπογράμμισε ότι η ένταξη στα Γεωπάρκα UNESCO ανοίγει τον δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του γεωτουρισμού, προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας, προβολή στο εξωτερικό και δυνατότητες χρηματοδότησης για έργα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Επισήμανε δε ότι η Νίσυρος αποτελεί πλέον πρότυπο για τον συνδυασμό φυσικής κληρονομιάς και πολιτισμού.

Ο Υφυπουργός κ. Δαβάκης συνεχάρη θερμά τον Δήμαρχο και ολόκληρη την τοπική κοινωνία για αυτή τη μεγάλη διάκριση, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βλέπει με θετικό μάτι κάθε προσπάθεια ανάδειξης των ακριτικών νησιών μας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας.

«Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να παραμείνουν σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, με προγραμματισμένες επόμενες συναντήσεις για την παρακολούθηση της προόδου των έργων.

Η Νίσυρος, πιστή στην ιστορία και τη φυσική της κληρονομιά, αποδεικνύει ότι όταν η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζεται ουσιαστικά με την κεντρική πολιτεία, μπορούν να ξεπεραστούν ακόμα και χρόνια εμπόδια. Ο Δήμος Νισύρου θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα και πάθος να διεκδικεί όσα δικαιούται το νησί μας και οι κάτοικοί του» προσθέτει μεταξύ άλλων η ανάρτηση του Δήμου Νισυρίων.