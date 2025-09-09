Η δημοτική αρχή της Νισύρου ανακοίνωσε την επίσημη ένταξη του γεωπάρκου Νισύρου στο Δίκτυο των παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO.

Ο φάκελος υποψηφιότητας της Νισύρου για ένταξη στο δίκτυο των παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO υπεβλήθη τον Νοέμβριο του 2021. Σύμφωνα με την δημοτική αρχή, με την απόφαση της ένταξης του Γεωπάρκου Νισύρου στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO αναγνωρίστηκε η μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε προκειμένου να παρουσιάσει η Νίσυρος μια ισχυρή υποψηφιότητα, λόγω της διεθνούς αξίας της γεωλογικής κληρονομιάς, των ιδιαίτερων γεωμορφολογικων τοπίων και της ισχυρής πολιτιστικής ταυτότητας που συνδέεται με την ηφαιστειακή δραστηριότητα, καθώς και των μεγάλων δυνατοτήτων για την ανάπτυξη του γεωτουρισμού και τη βιώσιμης ανάπτυξης σε μια ακριτική περιοχή της Ευρώπης.

Ανάδειξη και ανάπτυξη

«Η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί μια κορυφαία στιγμή για το νησί μας και αναδεικνύει όχι μόνο τον μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Νισύρου, αλλά και τη σημασία των γύρω βραχονησίδων Περγούσα, Παχειά, Κονδελιούσα και Στρογγυλή, καθώς και του θαλάσσιου χώρου μεταξύ αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Γεωπάρκου, συνθέτοντας ένα σπάνιο γεωλογικό μωσαϊκό μοναδικό στον κόσμο και ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω προστασία και ανάδειξη του», αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου και προσθέτει:

«Είναι μια ευκαιρία να διασφαλίσουμε ότι η φυσική ομορφιά και η γεωλογική κληρονομιά του νησιού μας θα παραμείνουν άθικτες, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουμε βιώσιμες προοπτικές ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία. Αποτελεί μια μεγάλη ευθύνη, καθώς επιβεβαιώνει την ανάγκη για την εφαρμογή αυστηρών και ολοκληρωμένων στρατηγικών διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των γεωλογικών σχηματισμών και του πολιτισμικού πλούτου της Νισύρου.

Το Γεωπάρκο Νισύρου αποτελεί ένα ζωντανό εργαστήριο φυσικών διεργασιών, με μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς και φυσικά τοπία που διαμορφώθηκαν από ηφιαστειακές διεργασίες. Η προστασία αυτών των φυσικών πόρων είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, αλλά και για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις νέες γενιές».