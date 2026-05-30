Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)

Ο Γκάμπριελ αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι και η Παρί Σεν Ζερμέν κατάκτησε το δεύτερο Champions League της ιστορίας της. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επιβεβαίωσε και φέτος την κυριαρχία της στην Ευρώπη, βγαίνοντας νικήτρια στη ρουλέτα των πέναλτι απέναντι στην Άρσεναλ.

Και εκεί είδαμε το απόλυτο κοντράστ. Από τη μία έξαλλοι πανηγυρισμοί, χοροί και αγκαλιές και από την άλλη κλάμα, «κενά» βλέμματα και απογοήτευση. Συναισθήματα που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προκαλέσει σε τέτοιο βαθμό.

Από αυτούς που το χάρηκαν με την ψυχή τους πάντως ήταν ο Λουίς Ενρίκε. Ο Ισπανός τεχνικός σαρώνει με την Παρί και αμέσως μετά το τέλος του ματς έγινε ένα με τον κόσμο γιορτάζοντας σαν μικρό παιδί.