Με «Killers» η εντυπωσιακή τελετή έναρξης του τελικού του Champions League
Το ροκ συγκρότημα ξεσήκωσε το κοινό που γέμισε την Puskás Aréna στη Βουδαπέστη.
- Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
- Συνελήφθη 33χρονος που καταζητούνταν για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων
- Γκάνα: Νέο σκληρό πλήγμα στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα – Έως τρία χρόνια φυλάκιση για όσους εκφράζουν δημόσια στήριξη
- Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι» - Πλησιάζει το εντυπωσιακό φαινόμενο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Οι The Killers ήταν οι headliners του «2026 UEFA Champions League Final Kick Off Show», χαρίζοντας μια αξέχαστη εναρκτήρια συναυλία πριν από το κορυφαίο γεγονός του ευρωπαϊκού συλλογικού ποδοσφαίρου στο κοινό που γέμισε την Puskás Aréna στη Βουδαπέστη.
Με περισσότερα από 35 εκατομμύρια άλμπουμ που έχουν πωληθεί παγκοσμίως και ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει πολυπλατινένια τραγούδια όπως τα «Mr. Brightside», «When You Were Young» και «Human», το συγκρότημα συνεχίζει να γοητεύει το κοινό όλων των γενεών.
Δείτε το βίντεο:
«Όταν μας ζητήθηκε να εμφανιστούμε στο UEFA Champions League Final Kick Off Show δεχτήκαμε χωρίς δισταγμό. Ορισμένες σκηνές μιλούν από μόνες τους. Είναι τιμή μας να γιορτάσουμε τις απίστευτες ομάδες και τους παίκτες σε έναν αγώνα που αναμφίβολα θα είναι επικός» σημείωσαν τα μέλη του συγκροτήματος.
- Φάτοβιτς: «Κυριαρχήσαμε στο πρωτάθλημα και το αξίζαμε»
- Έντονες διαμαρτυρίες των Λονδρέζων για πέναλτι (vid)
- Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)
- Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Game 2 με τον Ολυμπιακό
- Δοκάρι για την Παρί με Κβαρατσκέλια (vid)
- Η Παρί ισοφάρισε με πέναλτι του Ντεμπελέ (1-1, vids)
- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό (pic)
- «Άγγιξε» το δεύτερο γκολ η Άρσεναλ – Ο Μαρκίνιος με μυθικό τάκλιν είπε «όχι» στον Χάβερτς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις