Η συλλογή τροπαίων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 345 τίτλους

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 στους τελικούς της Water Polo League απέναντι στον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το πρωτάθλημα για 40η φορά στην ιστορία του.

Με αυτό το τρόπαιο, ο πειραϊκός σύλλογος έφτασε τους 345 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα (Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ, χάντμπολ).

Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για τον Ολυμπιακό, που είναι αναμφίβολα ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη.

Αναλυτικά, οι 345 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα:

Ποδόσφαιρο 84

Conference League: 1

Βαλκανικό κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα: 48

Κύπελλα: 29

Super Cup Ελλάδας: 5

Πόλο Ανδρών 75

LEN Champions League: 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 40

Κύπελλα: 27

Super Cup: 5

Βόλεϊ Ανδρών 66

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 32

Κύπελλα: 18

League Cup: 8

Super Cup: 5

Μπάσκετ Ανδρών 36

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4

Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15

Κύπελλα Ελλάδας: 12

Super Cup Ελλάδας: 4

Πόλο Γυναικών 32

Len Euroleague: 3

Len Trophy: 1

Len Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 7

Super Cup: 3

Βόλεϊ Γυναικών 22

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 11

Σούπερ Καπ: 1

Μπάσκετ Γυναικών 16

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 6

Super Cup: 1

Χάντμπολ Ανδρών 14

Πρωταθλήματα: 6

Κύπελλα: 4

Super Cup: 4