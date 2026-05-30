Τζον Τραβόλτα: Δηλώνει ότι ο μπερές που δεν αποχωρίζεται, τον έβαλε στις λίστες των πιο καλοντυμένων

Ο Τζον Τραβόλτα φαίνεται πως έχει υιοθετήσει πλήρως τον μπερέ στις εμφανίσεις του, μετά τις πολυσυζητημένες παρουσίες του στο Φεστιβάλ των Καννών.

Στην πρεμιέρα του σκηνοθετικού του ντεμπούτου «Propeller One-Way Night Coach» στο Λος ‘Αντζελες, ο χολιγουντιανός σταρ είπε στον Μαρκ Μάλκιν του Variety ότι η επιλογή του συγκεκριμένου αξεσουάρ έγινε με σκοπό να τον βοηθήσει να μπει βαθύτερα στο νέο του ρόλο ως σκηνοθέτης.

Τζον Τραβόλτα: Γιατί δεν αποχωρίζεται τον μπερέ

«Ο μπερές υπάρχει εδώ και 800 χρόνια. Έχει ρίζες από το στρατό και είναι κάτι κλασικό», πρόσθεσε ο σταρ.

«Κοιτώντας τις φωτογραφίες μου τα τελευταία 50 χρόνια, συνειδητοποίησα ότι δεν έβλεπα καμία διαφορά στις εμφανίσεις μου.

Δεν μπορούσα να τις ξεχωρίσω και τότε είπα στον εαυτό μου: «Λοιπόν, πλέον δεν είσαι απλώς ένας ηθοποιός». Έτσι, έψαξα όλους τους παλιούς σκηνοθέτες και όλοι φορούσαν μπερέ και μερικές φορές γυαλιά.

Ήταν πολύ κλισέ, αλλά με έναν υπέροχο τρόπο, ίσως επειδή παρέπεμπαν σε ζωγράφους και μουσικούς εκείνης της εποχής», εξήγησε.

Ο Τραβόλτα αποκάλυψε ότι έχει τουλάχιστον 12 μπερέδες

Είναι η αιτία ότι τον έφεραν σε λίστες περιοδικών με τους πιο καλοντυμένους, όπως στη Vogue, στο GQ και στο Harper’s Bazaar.

«Οι άντρες δεν έχουν αρκετά πράγματα να κάνουν», ανέφερε σχετικά με τη ανδρική μόδα και συμπλήρωσε: «Γιατί να μην το αλλάξουμε λίγο; Μπορούμε να διασκεδάσουμε κι εμείς».

H νέα του ταινία η οποία είναι βασισμένη σε ένα παιδικό βιβλίο που έγραψε το 1997, είναι διαθέσιμη στο Apple TV+.