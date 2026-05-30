Τζον Τραβόλτα: Δηλώνει ότι ο μπερές που δεν αποχωρίζεται, τον έβαλε στις λίστες των πιο καλοντυμένων
Ο Τζον Τραβόλτα με νέες στυλιστικές επιλογές.
- Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε - Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
- «Ήρθε κατευθείαν πάνω μου» - Τι λέει η κτηνοτρόφος που δέχθηκε επίθεση από λύκο
- Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους έως 5 Ιουνίου
- Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Τζον Τραβόλτα φαίνεται πως έχει υιοθετήσει πλήρως τον μπερέ στις εμφανίσεις του, μετά τις πολυσυζητημένες παρουσίες του στο Φεστιβάλ των Καννών.
Στην πρεμιέρα του σκηνοθετικού του ντεμπούτου «Propeller One-Way Night Coach» στο Λος ‘Αντζελες, ο χολιγουντιανός σταρ είπε στον Μαρκ Μάλκιν του Variety ότι η επιλογή του συγκεκριμένου αξεσουάρ έγινε με σκοπό να τον βοηθήσει να μπει βαθύτερα στο νέο του ρόλο ως σκηνοθέτης.
Τζον Τραβόλτα: Γιατί δεν αποχωρίζεται τον μπερέ
«Ο μπερές υπάρχει εδώ και 800 χρόνια. Έχει ρίζες από το στρατό και είναι κάτι κλασικό», πρόσθεσε ο σταρ.
«Κοιτώντας τις φωτογραφίες μου τα τελευταία 50 χρόνια, συνειδητοποίησα ότι δεν έβλεπα καμία διαφορά στις εμφανίσεις μου.
Δεν μπορούσα να τις ξεχωρίσω και τότε είπα στον εαυτό μου: «Λοιπόν, πλέον δεν είσαι απλώς ένας ηθοποιός». Έτσι, έψαξα όλους τους παλιούς σκηνοθέτες και όλοι φορούσαν μπερέ και μερικές φορές γυαλιά.
Ήταν πολύ κλισέ, αλλά με έναν υπέροχο τρόπο, ίσως επειδή παρέπεμπαν σε ζωγράφους και μουσικούς εκείνης της εποχής», εξήγησε.
Ο Τραβόλτα αποκάλυψε ότι έχει τουλάχιστον 12 μπερέδες
Είναι η αιτία ότι τον έφεραν σε λίστες περιοδικών με τους πιο καλοντυμένους, όπως στη Vogue, στο GQ και στο Harper’s Bazaar.
«Οι άντρες δεν έχουν αρκετά πράγματα να κάνουν», ανέφερε σχετικά με τη ανδρική μόδα και συμπλήρωσε: «Γιατί να μην το αλλάξουμε λίγο; Μπορούμε να διασκεδάσουμε κι εμείς».
H νέα του ταινία η οποία είναι βασισμένη σε ένα παιδικό βιβλίο που έγραψε το 1997, είναι διαθέσιμη στο Apple TV+.
- Ο Μαμντάνι φοράει sur mesure κούρτα της Άρσεναλ και προκαλεί θαυμασμό και αντιπάθεια
- Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
- Παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ ο Σλοτ – Ανακοίνωσαν την απόλυσή του οι «κόκκινοι»
- Ληξιπρόθεσμα χρέη: Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών – Ο λόγος
- Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε
- LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- Τι αλλάζει στις σχέσεις των συνιδιοκτητών σε πολυκατοικίες και Airbnb
- Λάρισα: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό παρασύρει μεταλλική γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις