Η Αμαλία Κωστοπούλου, ο αγαπημένος της Τζακ Μέντγουελ και ο γάμος τους στη Μεσσηνία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Αμαλία Κωστοπούλου το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον 38χρονο Αμερικανό επιχειρηματία, Τζέικ Μέντγουελ.

Ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, με συγγενείς και στενούς φίλους να ταξιδεύουν από Ελλάδα και εξωτερικό για να βρεθούν στο πλευρό τους.

Στην Πύλο

Μετά το εντυπωσιακό pre-wedding party στην Πύλο, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο αγαπημένος της, με τον οποίο είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μία παραμυθένια γαμήλια τελετή στην Ελλάδα.

Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο τους ήρθαν από τους ίδιους τους καλεσμένους, τις οποίες και δημοσίευσαν στα social media.

Στα στιγμιότυπα, Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ διασκεδάζουν μαζί με τους καλεσμένους τους, σε ένα ειδυλλιακό φυσικό σκηνικό.

Μετά το εντυπωσιακό pre-wedding party στην Πύλο, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο αγαπημένος της, με τον οποίο είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μία παραμυθένια γαμήλια τελετή στην Ελλάδα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia (@amalia)

Η πρόταση γάμου

Η τελετή πραγματοποιήθηκε μέσα σε καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα, ενώ ο διάδρομος ήταν στολισμένος με λουλούδια σε απαλές ρομαντικές αποχρώσεις. Στο βάθος διακρινόταν η θάλασσα, συνθέτοντας ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής που ταίριαζε απόλυτα με τη σημασία της ημέρας για το ζευγάρι.

H πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία έγινε πριν έναν χρόνο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Παρίσι, ενώ στις 10 Οκτωβρίου 2025 το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από το Instagram.