Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες συλλήψεις και να καταγγέλλουν εκτεταμένα φαινόμενα βίας και βανδαλισμών.

Μάλιστα, υπήρξε και τραγική εξέλιξη στην υπόθεση, αφού σύμφωνα με τη Le Parisien, ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του. Συγκεκριμένα, σε ατύχημα που προκλήθηκε στο Πορτ Μεγιό, ο εν λόγω νεαρός προσέκρουσε πάνω στα οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί και ήταν φτιαγμένα από τσιμέντο.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένας 17χρονος βρέθηκε με σοβαρές ζημιές στα δύο του μάτια, με μάρτυρες να αναφέρουν πως επιχειρούσε να κάνει ληστεία σε τοπικό κατάστημα.

🔴 Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a évoqué cette nuit 416 interpellations en France, dont 283 à Paris et sa petite couronne. Des actes de vandalismes et des pillages de commerces ont également été constatés à Rennes, Clermont-Ferrand ou encore Strasbourg. Voici le… pic.twitter.com/r5K6sq37iI — Le Parisien (@le_Parisien) May 31, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή ότι συνολικά 780 άτομα συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 480 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Παράλληλα, 57 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, οι περισσότεροι ελαφρά.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, 277 άτομα τέθηκαν επισήμως υπό κράτηση, ανάμεσά τους και 82 ανήλικοι. Οι κατηγορίες αφορούν κυρίως επιθέσεις κατά αστυνομικών, αλλά και κλοπές, βανδαλισμούς και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Τα σοβαρότερα επεισόδια σημειώθηκαν στη λεωφόρο Champs-Élysées και γύρω από το Parc des Princes, όπου χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει πέντε φορές μέσα στη νύχτα για να αποτρέψει τον αποκλεισμό της περιφερειακής οδού του Παρισιού.