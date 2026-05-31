Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής έκτακτης βοήθειας σε περιοχές που πλημμύρισαν λόγω υπερχείλισης του Ευφράτη, στη Συρία, με την πρόσβαση στη γέφυρα του Ντέιρ εζ-Ζορ να έχει διακοπεί λόγω της ανόδου των υδάτων.

Οι ομάδες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών εργάζονται πυρετωδώς, ενισχύοντας τις κύριες γέφυρες στη ανατολική Συρία και κατασκευάζοντας προστατευτικά χωμάτινα αναχώματα γύρω από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες πόλεις. Οι διασώστες έχουν ήδη απομακρύνει αγρότες που είχαν αποκλειστεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για «αρκετούς νεκρούς».

Επίσης ενισχύονται αντιπλημμυρικά φράγματα για την προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ τρία κέντρα παροχής έκτακτης βοήθειας συνέχισαν τη μεταφορά ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας, καθώς και ασθενών που χρειάζονταν επείγουσα περίθαλψη.

Rescue workers have pulled stranded farmers from flood waters in eastern Syria after the Euphrates burst its banks. Among the worst-affected areas was Deir al-Zor, where the flooding caused a bridge collapse and cut-off communities. pic.twitter.com/6dfXqAZLYj — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 31, 2026

Πάνω από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ της ανατολικής Συρίας έχουν επηρεαστεί από τις σοβαρές πλημμύρες που βύθισαν στο νερό ολόκληρα χωριά, προκάλεσαν ζημιές σε γεωργικές εκτάσεις, ενώ διέκοψαν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή.

«Περίπου 50 από τους 210 σταθμούς (σ.σ. αντλιοστάσια) έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της πλημμύρας από τον ποταμό Ευφράτη», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού συνέχιζαν να ρέουν προς τη Συρία και το Ιράκ. Στην Συρία υπάρχουν αναφορές για «αρκετούς νεκρούς», ενώ 24.000 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης έχουν βυθιστεί κάτω από το νερό.

Το άνοιγμα του φράγματος Ατατούρκ

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Τουρκίας ότι άνοιξε τις πύλες του φράγματος Ατατούρκ στον ποταμό Ευφράτη για πρώτη φορά σε επτά χρόνια, έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έφεραν τη δεξαμενή «κοντά στη μέγιστη χωρητικότητά της».

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Συρίας, οι πλημμύρες προκλήθηκαν από «τις έντονες βροχοπτώσεις της τρέχουσας περιόδου και το άνοιγμα των υδατοφρακτών στα φράγματα που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού σε τουρκικό έδαφος».

Syrian emergency and disaster response teams, known as the White Helmets, continued efforts to address rising water levels in the Euphrates River in Deir Ezzor, reinforcing main bridges and building protective earthen berms around power stations in several towns. The teams also… pic.twitter.com/ZvPOekMQCd — Levant24 (@Levant_24_) May 30, 2026

Από την έναρξη της ανόδου της στάθμης των υδάτων στις 26 Μαΐου, εκτός από το Ντέιρ εζ-Ζορ έντονα έχει πληγεί και η γειτονική Ράκα. Το 25% των αντλιοστασίων έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ τα ορμητικά νερά έχουν καταστρέψει τρεις γέφυρες.

Χαρακτηρίζοντας «άνευ προηγουμένου» την αύξηση της ροής από την άλλη πλευρά των συνόρων, το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι άνοιξε τρεις πύλες υπερχείλισης στο φράγμα για πρώτη φορά σε περισσότερα από 30 χρόνια, προκειμένου να ανακουφίσει την πίεση.

Ο υπουργός Ενέργειας της Συρίας, Μοχάμαντ αλ-Μπασίρ, δήλωσε ότι «τα επίπεδα των υδάτων κατά μήκος του ποταμού Ευφράτη βελτιώνονται σταδιακά έπειτα από τεχνικά μέτρα που ελήφθησαν στο φράγμα», προσθέτοντας ότι οι αρχές της χώρας θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση έως ότου τα επίπεδα των υδάτων επανέλθουν στο φυσιολογικό.

Να σημειωθεί ότι οι Αρχές στην επαρχία Ανμπάρ του Ιράκ έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για πιθανές πλημμύρες, καθώς εκεί εισέρχεται ο ποταμός Ευφράτης αφού διασχίσει τις επαρχίες Ράκκα και Ντέιρ εζ-Ζορ.