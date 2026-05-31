Σημαντική είδηση:
31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Συρία: Συνεχίζεται η απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη – Μεγάλες καταστροφές
Κόσμος 31 Μαΐου 2026, 14:49

Συρία: Συνεχίζεται η απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη – Μεγάλες καταστροφές

Πάνω από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ στην ανατολική Συρία έχουν επηρεαστεί από τις σοβαρές πλημμύρες που βύθισαν στο νερό ολόκληρα χωριά - Αναφορές για «αρκετούς» νεκρούς

Το μυστικό της μακροζωίας «κρύβεται» στο πιάτο σας

Το μυστικό της μακροζωίας «κρύβεται» στο πιάτο σας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής έκτακτης βοήθειας σε περιοχές που πλημμύρισαν λόγω υπερχείλισης του Ευφράτη, στη Συρία, με την πρόσβαση στη γέφυρα του Ντέιρ εζ-Ζορ να έχει διακοπεί λόγω της ανόδου των υδάτων.

Οι ομάδες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών εργάζονται πυρετωδώς, ενισχύοντας τις κύριες γέφυρες στη ανατολική Συρία και κατασκευάζοντας προστατευτικά χωμάτινα αναχώματα γύρω από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες πόλεις. Οι διασώστες έχουν ήδη απομακρύνει αγρότες που είχαν αποκλειστεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για «αρκετούς νεκρούς».

Επίσης ενισχύονται αντιπλημμυρικά φράγματα για την προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ τρία κέντρα παροχής έκτακτης βοήθειας συνέχισαν τη μεταφορά ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας, καθώς και ασθενών που χρειάζονταν επείγουσα περίθαλψη.

Περίπου 50 από τα 210 αντλιοστάσια έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της πλημμύρας από τον ποταμό Ευφράτη

Πάνω από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ της ανατολικής Συρίας έχουν επηρεαστεί από τις σοβαρές πλημμύρες που βύθισαν στο νερό ολόκληρα χωριά, προκάλεσαν ζημιές σε γεωργικές εκτάσεις, ενώ διέκοψαν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή.

«Περίπου 50 από τους 210 σταθμούς (σ.σ. αντλιοστάσια) έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της πλημμύρας από τον ποταμό Ευφράτη», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού συνέχιζαν να ρέουν προς τη Συρία και το Ιράκ. Στην Συρία υπάρχουν αναφορές για «αρκετούς νεκρούς», ενώ 24.000 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης έχουν βυθιστεί κάτω από το νερό.

Το άνοιγμα του φράγματος Ατατούρκ

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Τουρκίας ότι άνοιξε τις πύλες του φράγματος Ατατούρκ στον ποταμό Ευφράτη για πρώτη φορά σε επτά χρόνια, έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έφεραν τη δεξαμενή «κοντά στη μέγιστη χωρητικότητά της».

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Συρίας, οι πλημμύρες προκλήθηκαν από «τις έντονες βροχοπτώσεις της τρέχουσας περιόδου και το άνοιγμα των υδατοφρακτών στα φράγματα που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού σε τουρκικό έδαφος».

Από την έναρξη της ανόδου της στάθμης των υδάτων στις 26 Μαΐου, εκτός από το Ντέιρ εζ-Ζορ έντονα έχει πληγεί και η γειτονική Ράκα. Το 25% των αντλιοστασίων έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ τα ορμητικά νερά έχουν καταστρέψει τρεις γέφυρες.

Χαρακτηρίζοντας «άνευ προηγουμένου» την αύξηση της ροής από την άλλη πλευρά των συνόρων, το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι άνοιξε τρεις πύλες υπερχείλισης στο φράγμα για πρώτη φορά σε περισσότερα από 30 χρόνια, προκειμένου να ανακουφίσει την πίεση.

Ο υπουργός Ενέργειας της Συρίας, Μοχάμαντ αλ-Μπασίρ, δήλωσε ότι «τα επίπεδα των υδάτων κατά μήκος του ποταμού Ευφράτη βελτιώνονται σταδιακά έπειτα από τεχνικά μέτρα που ελήφθησαν στο φράγμα», προσθέτοντας ότι οι αρχές της χώρας θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση έως ότου τα επίπεδα των υδάτων επανέλθουν στο φυσιολογικό.

Να σημειωθεί ότι οι Αρχές στην επαρχία Ανμπάρ του Ιράκ έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για πιθανές πλημμύρες, καθώς εκεί εισέρχεται ο ποταμός Ευφράτης αφού διασχίσει τις επαρχίες Ράκκα και Ντέιρ εζ-Ζορ.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο
Κόσμος 31.05.26

«Δεν εμπιστευόμαστε τον εχθρό», λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, ενώ ο Τραμπ φέρεται να θέτει αυστηρότερους όρους για τερματισμό του πολέμου -Το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
Εικόνες 31.05.26

Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Τουρκία - Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος που βρέθηκε κάτω από το σώμα του πατέρα του

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες

Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
Κόσμος 31.05.26

Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενώ γειτονικές και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα όπως το κλείσιμο συνόρων και οι έλεγχοι

Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ
Αβεβαιότητα 31.05.26

Ο Τραμπ εντείνει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, την ώρα που παραμένει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Αλλά δεν μπορεί 31.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Περισσότερες από 410 συλλήψεις στη Γαλλία, οι 283 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων [βίντεο]
À Paris 31.05.26

Μέχρι στιγμής 283 άτομα συνελήφθησαν στο Παρίσι σε επεισόδια κυρίως γύρω από το Παρκ ντε Πρενς, που είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες για τον μεγάλο τελικό. Λεηλασίες, φωτιές και τραυματισμοί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Ορέσνικ «δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας», λένε Ουκρανοί εμπειρογνώμονες – Τι τους τρομάζει
Εξαρτήματα 2016 31.05.26

Ουκρανοί εμπειρογνώμονες που εξέτασαν και παρουσίασαν εξαρτήματα από πύραυλο Ορέσνικ, τονίζουν πως οι ζημιές είναι μικρές, τα εξαρτήματα παλιά, όμως τα σημαντικά προβλήματα που θέτει είναι αξεπέραστα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραηλινοί στρατιώτες «στήνουν» φωτογράφιση ανήλικου Παλαιστινίου με όπλο και σημαία [βίντεο]
Κόσμος 31.05.26

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές και μέσα ενημέρωσης της χώρας, στρατιώτες στη Δυτική Όχθη «έστησαν» φωτογράφιση για να συλλάβουν ανήλικο με όπλο και σημαία της Παλαιστίνης. Απάντηση του στρατού

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δικαστής στις ΗΠΑ ζήτησε διευκρινήσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό του Τραμπ
Κόσμος 31.05.26

Δικαστής ζήτησε εξηγήσεις από τους δικηγόρους του προέδρου Τραμπ για τον «συμβιβασμό» του προέδρου με το υπουργείο Δικαιοσύνης και την ίδρυση του Ταμείου αποζημιώσεων, ύψους 1,8 δισ. δολαρίων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»
Πολιτική 31.05.26

Το in παρουσιάζει κομμάτια της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το παρασκήνιο και τα ελλιπή στοιχεία που διατέθηκαν από το σύστημα που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πως εργαλειοποιεί την έκθεση η κυβέρνηση θέλοντας να πετάξει τις ευθύνες από πάνω της.

Δημήτρης Τερζής
Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League!
Champions League 31.05.26

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία, μετά τα τραγικά επεισόδια που έγιναν με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρξε ένας νεκρός 17χρονος οπαδός!

Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος – Δύο συλλήψεις
Ατύχημα 31.05.26

Παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα στην περιοχή Κερί προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης από τη Βρετανία

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Αντιπολίτευση 31.05.26

Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύοντας πυρά για την «απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων» και για την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο
Κόσμος 31.05.26

«Δεν εμπιστευόμαστε τον εχθρό», λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, ενώ ο Τραμπ φέρεται να θέτει αυστηρότερους όρους για τερματισμό του πολέμου -Το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Κάσος: Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ το μεσημέρι της Κυριακής
Ελλάδα 31.05.26

Είχε προηγηθεί σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου, τα ξημερώματα του Σαββάτου

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτά του Αγίου Πνεύματος – Τι ισχύει για λοιπά καταστήματα και επιχειρήσεις
Οι αμοιβές 31.05.26

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες για τον ιδιωτικό τομέα - Το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται αλλά βάσει τοπικών αποφάσεων ενδέχεται να κλείσουν κάποια σούπερ μάρκετ

Περιφερειακή Υμηττού: Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες – «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»
Ελλάδα 31.05.26

Οι επιβάτες, εμφανώς σοκαρισμένοι αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο όχημα, και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στο αεροδρόμιο.

Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»
Φακός 31.05.26

Στο τελευταίο της έργο, με τίτλο «Unbewitched», η φωτογράφος Kristina Rozhkova «δημιουργεί παραμυθένιες πραγματικότητες» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

