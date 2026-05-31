Νέα Σμύρνη: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ
Ο 15χρονος είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από μίνι μάρκετ επιδεικνύοντας πλαστή ταυτότητα ενήλικου ατόμου.
Στο νοσοκομείο «Παίδων» μεταφέρθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ένας ανήλικος, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 23:50 το ΕΚΑΒ παρέλαβε από την οδό 25ης Μαρτίου, στη Νέα Σμύρνη, ένα 15χρονο αγόρι, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του μετά από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο.
Από την προανάκριση που ακολούθησε προέκυψε ότι ο ανήλικος είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, επιδεικνύοντας πλαστή ταυτότητα ενήλικου ατόμου προκειμένου να πραγματοποιήσει την αγορά.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης για το αδίκημα της πλαστογραφίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
