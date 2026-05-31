newspaper
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
31.05.2026 | 15:29
Συναγερμός στην Μάνδρα με άντρα που απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα Σμύρνη: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ
Ελλάδα 31 Μαΐου 2026, 15:23

Νέα Σμύρνη: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ

Ο 15χρονος είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από μίνι μάρκετ επιδεικνύοντας πλαστή ταυτότητα ενήλικου ατόμου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στο νοσοκομείο «Παίδων» μεταφέρθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ένας ανήλικος, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 23:50 το ΕΚΑΒ παρέλαβε από την οδό 25ης Μαρτίου, στη Νέα Σμύρνη, ένα 15χρονο αγόρι, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του μετά από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Από την προανάκριση που ακολούθησε προέκυψε ότι ο ανήλικος είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, επιδεικνύοντας πλαστή ταυτότητα ενήλικου ατόμου προκειμένου να πραγματοποιήσει την αγορά.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

inWellness
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Σύνταξη
Stream newspaper
Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές – Επιχείρησε να διαφύγει
Πάτρα 31.05.26

Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές - Επιχείρησε να διαφύγει

Το προφίλ του 40χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν δημόσια προσβάσιμο. Στη φωτογραφία προφίλ του διακρίνονταν όπλα, φυσίγγια, σιδερογροθιές και πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος – Δύο συλλήψεις
Ατύχημα 31.05.26

Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος στη Ζάκυνθο - Δύο συλλήψεις

Παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα στην περιοχή Κερί προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης από τη Βρετανία

Σύνταξη
Κάσος: Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ το μεσημέρι της Κυριακής
Ελλάδα 31.05.26

Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ στην Κάσο

Είχε προηγηθεί σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου, τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτά του Αγίου Πνεύματος – Τι ισχύει για λοιπά καταστήματα και επιχειρήσεις
Οι αμοιβές 31.05.26

Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και λοιπά καταστήματα του Αγίου Πνεύματος

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες για τον ιδιωτικό τομέα - Το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται αλλά βάσει τοπικών αποφάσεων ενδέχεται να κλείσουν κάποια σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Περιφερειακή Υμηττού: Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες – «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»
Ελλάδα 31.05.26

Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες - «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»

Οι επιβάτες, εμφανώς σοκαρισμένοι αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο όχημα, και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στο αεροδρόμιο.

Σύνταξη
Βόλος: Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή – Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
Στον Βόλο 31.05.26

Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή - Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)

Τον πανικό στους διερχόμενους οδηγούς έσπειρε φορτηγό που κινούνταν στην Ε.Ο. Βόλου - Νεοχωρίου, όταν βγήκε μπροστά τους από το αντίθετο ρεύμα σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα

Σύνταξη
Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Αναστάτωση 31.05.26

Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης

Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αθήνα πέριξ του κέντρου καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές – Επιχείρησε να διαφύγει
Πάτρα 31.05.26

Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές - Επιχείρησε να διαφύγει

Το προφίλ του 40χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν δημόσια προσβάσιμο. Στη φωτογραφία προφίλ του διακρίνονταν όπλα, φυσίγγια, σιδερογροθιές και πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

Σύνταξη
Ο Μπρους Ντερν μοιράζεται μια ιστορία με την Μέριλιν Μονρόε
Ποια είναι; 31.05.26

H ημέρα που ο Μπρους Ντερν συνόδευσε την Μέριλιν Μονρόε στο σπίτι της, ενώ έβρεχε και τα ταξί απουσίαζαν

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Μπρους Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε βροχερή Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;
Κόσμος 31.05.26

Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Το 2025, σχεδόν το ήμισυ των χρηστών του διαδικτύου σε 20 χώρες στην Ευρώπη έλαβαν μηνύματα στο διαδίκτυο τα οποία θεώρησαν εχθρικά και εξευτελιστικά προς συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα - Ποια social είναι τα πιο τοξικά;

Σύνταξη
Ο πόλεμος ως ανόητη επιλογή – Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους Δαβίδ να αμυνθούν έναντι των Γολιάθ
The Economist 31.05.26

Ο πόλεμος ως ανόητη επιλογή – Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους Δαβίδ να αμυνθούν έναντι των Γολιάθ

Η νέα, έξυπνη τεχνολογία επιτρέπει σε μικρές χώρες να αναπτύξουν εύκολα, φθηνό και αποτελεσματικό εξοπλισμό. Ο πόλεμος την εποχή των δορυφόρων και των drones γίνεται ασύμφορος γι’ αυτούς που τον ξεκινούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
«Ξεκάθαρη κοροϊδία» 31.05.26

Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

Σύνταξη
Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη
Κόσμος 31.05.26

Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Σύνταξη
Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα μας» (pic, vid)
Champions League 31.05.26

Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα μας» (pic, vid)

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε ένα σπουδαίο μήνυμα μέσα από τα social media για την τρομερή στιγμή στο φινάλε του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Μαρκίνιος και Γκάμπριελ.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»
Πολιτική 31.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»

Το in παρουσιάζει κομμάτια της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το παρασκήνιο και τα ελλιπή στοιχεία που διατέθηκαν από το σύστημα που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πως εργαλειοποιεί την έκθεση η κυβέρνηση θέλοντας να πετάξει τις ευθύνες από πάνω της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις
Champions League 31.05.26

Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία, μετά τα τραγικά επεισόδια που έγιναν με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρξε ένας νεκρός 17χρονος οπαδός!

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος – Δύο συλλήψεις
Ατύχημα 31.05.26

Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος στη Ζάκυνθο - Δύο συλλήψεις

Παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα στην περιοχή Κερί προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης από τη Βρετανία

Σύνταξη
Συρία: Σε εξέλιξη απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη – Μεγάλες καταστροφές
Φονικές πλημμύρες 31.05.26

Σε εξέλιξη απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη στη Συρία - Μεγάλες καταστροφές

Πάνω από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ στην ανατολική Συρία έχουν επηρεαστεί από τις σοβαρές πλημμύρες που βύθισαν στο νερό ολόκληρα χωριά - Αναφορές για «αρκετούς» νεκρούς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Αντιπολίτευση 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος

Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύοντας πυρά για την «απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων» και για την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο
Κόσμος 31.05.26

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο

«Δεν εμπιστευόμαστε τον εχθρό», λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, ενώ ο Τραμπ φέρεται να θέτει αυστηρότερους όρους για τερματισμό του πολέμου -Το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Cookies