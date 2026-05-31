Τη στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες επί της Περιφερειακής Υμηττού και στο οποίο επέβαιναν τουρίστες κατέγραψαν κάμερες.

Το όχημα είχε ξεκινήσει από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου οι τουρίστες να πάρουν τις πτήσεις της επιστροφής, όταν λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο μέρος του κινητήρα, λίγο πριν από τα διόδια της Κατεχάκη.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με τους επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με τον τρόμο του εγκλωβισμού μέσα σε μια καμπίνα που γέμιζε ασφυκτικά με μαύρο καπνό. Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Πολ, ένας από τους επιβάτες του λεωφορείου με καταγωγή από το Περθ της Αυστραλίας, περιέγραψε βήμα προς βήμα πώς ο επίλογος ενός ταξιδιού αναψυχής παραλίγο να εξελιχθεί σε εφιάλτη.

«Ακουγόταν μέταλλο με μέταλλο από την αρχή της διαδρομής, μετά ακούστηκε ένας άγριος θόρυβος και είδαμε τον μαύρο καπνό».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πολ, το όχημα έδειχνε να αντιμετωπίζει σοβαρά μηχανικά προβλήματα από τα πρώτα κιόλας λεπτά της αναχώρησής του, με την κατάσταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα όταν άρχισε να ανηφορίζει προς την Περιφερειακή Υμηττού.

«Καθώς πηγαίναμε γρήγορα προς το αεροδρόμιο μετά την κρουαζιέρα, από την αρχή οι ταχύτητες ‘γρατσούναγαν’ σε όλη τη διαδρομή, ακουγόταν μέταλλο με μέταλλο. Η κατάσταση χειροτέρευε όσο προχωρούσαμε. Ανεβαίνοντας αυτή την ανηφόρα, ακούστηκε ένας πολύ δυνατός μεταλλικός θόρυβος, ακούστηκε άγριο, και ξαφνικά το λεωφορείο σταμάτησε και βγήκε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού» αναφέρει στο Orange Press Agency.

Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες

Μόλις το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου, ο καπνός άρχισε να εισχωρεί με ταχύτητα στον χώρο των επιβατών, προκαλώντας άμεσο πανικό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου παρέμεναν ερμητικά κλειστές:

«Περιμέναμε κάποιες οδηγίες από τον οδηγό. Οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, η καμπίνα γέμιζε καπνό, ο κόσμος άρχισε να πανικοβάλλεται εκείνη τη στιγμή και να φωνάζει: ‘Ανοίξτε τις πόρτες, ανοίξτε τις πόρτες!’. Του πήρε (σ.σ. του οδηγού) ίσως δύο λεπτά για να ανοίξει τις πόρτες. Τελικά βγήκαμε έξω και απομακρυνθήκαμε».

«Οι φλόγες φούντωσαν, κάηκαν οι αποσκευές, αλλά είμαστε ζωντανοί».

Παρά τις προσπάθειες του οδηγού και ορισμένων επιβατών να περιορίσουν τη φωτιά, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με τέτοια ταχύτητα που κατέστησε τους πυροσβεστήρες εντελώς άχρηστους, με αποτέλεσμα οι αποσκευές των τουριστών να γίνουν στάχτη.

«Ο οδηγός βρήκε μερικούς πυροσβεστήρες, πήγα στο πίσω μέρος με έναν άλλον επιβάτη, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά για να χρησιμοποιηθούν. Οι φλόγες φούντωσαν και μετά όλα έγιναν πολύ γρήγορα, η κατάσταση γινόταν όλο και χειρότερη. Η Πυροσβεστική έκανε γύρω στα πέντε λεπτά να φτάσει. Ανέλαβαν αμέσως δράση. Είμαστε όλοι καλά, αλλά οι αποσκευές κάηκαν. Θα καθυστερήσουν οι πτήσεις μας, αλλά τουλάχιστον αναπνέουμε, είμαστε ζωντανοί».

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, και συγκεκριμένα 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, ωστόσο το λεωφορείο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι επιβάτες, εμφανώς σοκαρισμένοι αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο όχημα, και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στο αεροδρόμιο.