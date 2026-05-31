Νέες διασώσεις αλλοδαπών σε Κρήτη και νότια Πελοπόννησο
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας και της Καλαμάτας αντίστοιχα
Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάθεσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πρώτο περιστατικό, λέμβος με περίπου 42 μετανάστες εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας από ένα μέσο της δύναμης της FRONTEX.
Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Παράλληλα, χθες ολοκληρώθηκε ακόμη μία επιχείρηση έρευνας και διάδοσης στη θαλάσσια περιοχή 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο της δύναμης της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 23 μετανάστες επιβαίνοντες και προχώρησε στη διάθεσή τους υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.
