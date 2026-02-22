Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού για τους 27 μετανάστες που αγνοούνται μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες, στην Κρήτη. Ανάμεσά τους είναι τέσσερις ανήλικοι, ενώ από τη θαλάσσια περιοχή όπου ανετράπη η λέμβος έχουν περισυλλεγεί τρεις σοροί.

Η λέμβος ανετράπη λόγω έντονου κυματισμού κατά τη διαδικασία επιβίβασης των μεταναστών σε φορτηγό πλοίο

Για το περιστατικό, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει προχωρήσει στη σύλληψη δύο διακινητών, ηλικίας 19 και 25 ετών αντιστοίχως, ενώ συνελήφθη και ένας 21χρονος για ξεχωριστή υπόθεση που αφορά διάσωση 67 μεταναστών στην ίδια θαλάσσια περιοχή λίγες ώρες νωρίτερα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι έρευνες για το τραγικό ναυάγιο συνεχίζονται από το Λιμενικό, με τη συνδρομή ενός περιπολικού σκάφους, ενός σκάφους της Frontex και τεσσάρων παραπλεόντων πλοίων. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των διασωθέντων, στη λέμβο – που ανετράπη λόγω έντονου κυματισμού κατά τη διαδικασία επιβίβασής τους σε φορτηγό πλοίο – επέβαιναν συνολικά 50 άνθρωποι.

Κρήτη: Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στο σημείο επιχειρούν μία Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, ένα σκάφος της Δύναμης Frontex, ένα μη επανδρωμένο σκάφος της Δύναμης Frontex, καθώς και παραπλέοντα πλοία. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί είκοσι αλλοδαποί (16 άνδρες και 4 ανήλικοι) και έχουν περισυλλεγεί τρεις σοροί ανδρών.

»Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες χθες ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για λέμβο σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 20 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία και ένα σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν δυσμενείς με νότιους ανέμους εντάσεως 5 BF.

»Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο σημαίας Παναμά 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των αλλοδαπών στο Φ/Γ, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα. Είκοσι (20) αλλοδαποί (16 άνδρες και 4 ανήλικοι) διασώθηκαν από το πλήρωμα του Φ/Γ πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες και οι σοροί μεταφέρθηκαν στου Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι 3 σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

»Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί, ένας 25χρονος (υπήκοος Νότιου Σουδάν) και ένας 19χρονος (υπήκοος Σουδάν), ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. «Συναυτουργία», του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση», του άρθρου 277 του Π.Κ. «Πρόκληση ναυαγίου» και του άρθρου 302 του Π.Κ. «Ανθρωποκτονία από αμέλεια».

»Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στην λέμβο επέβαιναν πενήντα (50) άτομα και εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 19.02.26 από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά μεταξύ των 4.000.000 λιρών Σουδάν και 220.000 γκίνε Αιγύπτου».