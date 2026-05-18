Υποκλοπές: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος που η ΕΥΠ πρέπει να ενημερώσει για την παρακολούθηση του Θ.Κουκάκη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αντιφατικές χαρακτηρίζει τις δηλώσεις των αρμοδίων οργάνων της ΕΥΠ, αναφορικά με τη διατήρηση των στοιχείων του φακέλου που αφορούσε στην απόφαση για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη η Ολομέλεια του ΣτΕ, που υποχρεώσει την Υπηρεσία μέσα σε τρεις μήνες να δώσει στη Δικαιοσύνη όλο τον επίμαχο φάκελο.

Το πλήρες σκεπτικό της σημαντικής αυτής απόφασης δημοσιεύθηκε σήμερα (Δευτέρα), γεγονός που σημαίνει ότι αμέσως μετά την κοινοποίηση της, στην ΕΥΠ αρχίζει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος που η Υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώσει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Στην ίδια απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, πέρα από την πλειοψηφία, που ουσιαστικά, όπως είχαν επισημάνει νομικοί … στριμώχνει την ΕΥΠ, ιδιαίτερη αξία έχει και η άποψη δέκα ανώτατων δικαστών, που ήταν στην πλευρά της μειοψηφίας και είχαν τη γνώμη ότι πρέπει να υποχρεωθεί η ΕΥΠ να θέσει υπόψη της ΑΔΑΕ τα κρίσιμα στοιχεία προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή να ασκήσει την κατά νόμο αρμοδιότητά της προβαίνοντας στις αναγκαίες σταθμίσεις.

Η δημοσίευση του σκεπτικού της Ολομέλειας του ΣτΕ σηματοδοτεί και με τον πλέον επίσημο τρόπο την έναρξη της προθεσμίας που θα αρχίσει να… τρέχει για την ΕΥΠ μετά την κοινοποίηση της απόφασης επαναφέροντας στο προσκήνιο μία ακόμα πολύ σημαντική πτυχή της υπόθεσης των υποκλοπών που αφορά στη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι τον Αύγουστο η ΕΥΠ οφείλει σε εφαρμογή της απόφασης της δικαιοσύνης να ενημερώσει για τα στοιχεία του επίδικου φακέλου.

Το σκεπτικό

Από την ανάγνωση του σκεπτικού, που θέτει επί τάπητος όλα τα ζητήματα που ανέκυψαν, προκύπτουν σημαντικές και ενδιαφέρουσες παράμετροι τόσο από την πλευρά της πλειοψηφίας των ανώτατων δικαστών, όσο και από την πλευρά της μειοψηφίας.

Συγκεκριμένα:

Οι δικαστές του ΣτΕ στάθμισαν το γεγονός ότι «η ΕΥΠ έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί να ενημερώσει την ΑΔΑΕ για τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος, προβαίνοντας, δια των αρμοδίων οργάνων της, σε αντιφατικές δηλώσεις ως προς τη διατήρηση των σχετικών στοιχείων επικαλούμενη πάντοτε τον απόρρητο χαρακτήρα τους».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η άποψη της μειοψηφίας, 10 ανώτατων δικαστών επί συνόλου 25 που συμμετείχαν στη Ολομέλεια, κατά την οποία πρέπει να υποχρεωθεί η ΕΥΠ να θέσει υπόψη της ΑΔΑΕ τα κρίσιμα στοιχεία προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή να ασκήσει την κατά νόμο αρμοδιότητά της προβαίνοντας στις αναγκαίες σταθμίσεις ως προς το περιεχόμενο και την έκταση ενημέρωσης του αιτούντος, πριν επιληφθεί το ΣτΕ, αν συντρέξει περίπτωση, το οποίο δεν δύναται, κατά την άσκηση της ακυρωτικής του αρμοδιότητας, να υποκαταστήσει την σχετική κρίση της ΑΔΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έφτασε ενώπιον του ΣτΕ ύστερα από προσφυγή που είχε ασκήσει ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, όπως παλαιότερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να πληροφορηθεί τους λόγους της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ.

Το ενδιαφέρον, όπως είχαν επισημάνει από τότε που έγινε γνωστή η απόφαση νομικοί, έγκειται στο γεγονός ότι οι ανώτατοι δικαστές από την «εξίσωση» για την υλοποίηση της απόφασής τους βγάζουν την ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών) στην οποία δεν εστάλη ο επίμαχος φάκελος από την ΕΥΠ. Και αυτό από μόνο του έχει τη δική του βαρύτητα γιατί επί της ουσίας η ΕΥΠ καλείται να ενημερώσει απευθείας, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό, το ΣτΕ.

Επιπλέον, οι δικαστές είχαν προχωρήσει τη σκέψη τους και ένα βήμα παραπέρα ζητώντας σε περίπτωση που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν. Και ακολούθως να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες για την ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, εισηγήτρια: Μ. Τριπολιτσιώτη, σύμβουλος) είχε ανέβαλε την οριστική κρίση της υπόθεσης ζητώντας από την ΕΥΠ να διαβιβάσει τα στοιχεία μέσα σε τρεις μήνες.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη σύμφωνα με τις ίδιες νομικές πηγές καθιστά σαφές ότι καμία κρατική υπηρεσία δεν εξαιρείται του δικαστικού ελέγχου, πολλώ δε μάλλον όταν διακυβεύονται θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα.