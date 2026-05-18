Εξοπλιστικά, Μέση Ανατολή και Ιράν και στο βάθος ελληνοτουρκικά ήταν τα θέματα τα οποία άνοιξαν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) το οποίο συνεδρίασε την Δευτέρα, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, «κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026-2030».

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο in ότι στο τραπέζι της συνεδρίασης στο πλαίσιο των εξοπλιστικών μπήκε και εγκρίθηκε η πρόσκτηση των δύο μεταχειρισμένων ιταλικών Bergamini, ενώ αποφασίστηκε να προχωρήσει και ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκτενής συζήτηση έγινε για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, να ενημερώνει σύμφωνα με πληροφορίες, για τις τρέχουσε εξελίξεις και τις συνομιλίες για ουσιαστική κατάπαυση του πυρός, αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει σύγκληση και συμφωνία.

Στο ίδιο πλαίσιο αναλύθηκαν οι συνέπειες στην οικονομία, αλλά για το μεταναστευτικό στο μέλλον.

Επίσης αναλύθηκαν η κατάσταση στο Λίβανο και στη Δυτική Όχθη, ενώ αναφορά έγινε και στις πρόσφατες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όσον αφορά το Λίβανο αποφασίστηκε η Ελλάδα να στείλει 13 επιπλέον οχήματα Μ 113 στην Βηρυτό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, αν και δεν ήταν στην ατζέντα, στο τραπέζι μπήκε και το θέμα της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» και το ενδεχόμενο επέκτασης τους έως τα όρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που επί της ουσίας θα καλύπτει τις εξόδους από τα Στενά του Ορμούζ, όταν – σύμφωνα με την πάγια ρητορική – το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Κατά το ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε και η ολοκλήρωση της αποστολής των συστημάτων Patriot στη βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας, ως εκ τούτου αυτά θα επιστρέψουν στη βάση τους.

Αναφορά έγινε και στο πώς θα προχωρήσει το πρόγραμμα του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, που ανήκει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Θέμα Τουρκίας μπήκε στο πλαίσιο του ρόλου της και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για το αν ανεβάζει τους τόνους, με την Αθήνα πάντως να επιμένει αναφορικά με το ζήτημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και το νομοσχέδιο που σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το τελευταίο διάστημα, ότι η Ελλάδα περιμένει να δει το τελικό κείμενο και επιμένει – όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές – να μην σχολιάζει δημοσιεύματα.

Σχολίαζαν ωστόσο στο in, πως η Αθήνα περιμένει να δει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, τονίζοντας πως αν κάποια χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό έχει μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχει διεθνή εφαρμογή.

Όπως έλεγαν στο in «εμείς έχουμε διεθνή ερείσματα ώστε να εξουδετερώνουμε οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια, η οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν έχει καμία ισχύ, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.