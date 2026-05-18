magazin
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά
Σίνεμα 18 Μαΐου 2026, 15:50

«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά

Όλα ξεκίνησαν το 1983, όταν ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ ξεφύλλιζε το τεύχος Μαΐου του περιοδικού California. «Top Gun» έγραφε ο τίτλος, με μια μεγάλη φωτογραφία από το εσωτερικό ενός F-14.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Οστεοπόρωση: Αυξάνει τη γυναικεία θνησιμότητα; Τι λέει η επιστήμη

Οστεοπόρωση: Αυξάνει τη γυναικεία θνησιμότητα; Τι λέει η επιστήμη

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ και ο σεναριογράφος Τζακ Επς μιλούν για το πώς δημιουργήθηκε η υπερ-επιτυχημένη ταινία δράσης Top Gun, από τη στιγμή που ο Τομ Κρουζ έκανε εμετό πάνω του μέχρι την κυριαρχία της ταινίας στο box office

Θα ήταν μία από τις πιο σημαντικές πτήσεις στην ιστορία του κινηματογράφου. Όταν ένας νεαρός ηθοποιός ύψους 1,70 μ. με μακριά μαλλιά και αλογοουρά εμφανίστηκε με τη μοτοσικλέτα του, μια ομάδα πιλότων του αμερικανικού ναυτικού δεν άργησε να δοκιμάσει την αγάπη του για την ταχύτητα.

«Τον κοίταξαν και δεν ήξεραν ποιος ήταν ο Τομ Κρουζ», θυμάται ο σεναριογράφος Τζακ Επς Τζούνιορ μιλώντας στον Guardian. «Έκαναν αυτό που τους αρέσει να κάνουν: τον πήραν μαζί τους, τον ταρακούνησαν, έκανα εμετό πάνω του, και όταν βγήκε είπε: “Μου αρέσει αυτό”. Από εκείνη τη στιγμή, ήταν μέσα».

Top Gun

Τομ Κρουζ και Top Gun / Wikimedia Commons

Αντιπαλότητα, ρομαντισμός, ενοχή

Η εμπειρία του Κρουζ εκείνη την ημέρα με τους Blue Angels, την κορυφαία ακροβατική μοίρα του αμερικανικού ναυτικού, τον ενέπνευσε να γίνει πιλότος με άδεια. Δέχτηκε επίσης τον ρόλο του Μάβερικ στο Top Gun, μια ταινία για τους άσσους της αεροπορίας του Ψυχρού Πολέμου που επαναπροσδιόρισε το σύγχρονο blockbuster.

Σε σενάριο των Επς και Τζιμ Κας, σκηνοθεσία Τόνι Σκοτ και παραγωγή Τζέρι Μπρουκχάιμερ, η ταινία κλείνει τα 40 χρόνια το Σάββατο.

Η ταινία «Top Gun» καταγράφει την αντιπαλότητα του απερίσκεπτου πιλότου του Ναυτικού Μάβερικ με τον Άισμαν (Βαλ Κίλμερ), τον ρομαντισμό του με την εκπαιδευτή Τσάρλι (Κέλι ΜακΓκίλις) και την ενοχή του για τον θάνατο του συγκυβερνήτη Γκους (Άντονι Έντουαρντς) σε ένα ατύχημα κατά την εκπαίδευση.

Αποστέλλεται σε μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης, σώζει τον Άισμαν και εξιλεώνεται, με τον Άισμαν να του λέει: «Μπορείς να γίνεις ο συγκυβερνήτης μου όποτε θέλεις».

Όλα ξεκίνησαν το 1983

Αυτή η γεμάτη τεστοστερόνη εικόνα της αμερικανικής κουλτούρας της εποχής του Ρόναλντ Ρέιγκαν –με ένα ομοφυλοφιλικό παιχνίδι βόλεϊ στην παραλία να συμπληρώνει το σκηνικό– έκανε τον 23χρονο Κρουζ σταρ και οδήγησε σε απότομη αύξηση των στρατολογήσεων.

Το ναυτικό έστησε μάλιστα τραπέζια στρατολόγησης σε κινηματογράφους. Τελικά, η ταινία έδωσε το έναυσμα για μια επιτυχημένη συνέχεια το 2022, με μια τρίτη ταινία να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Όλα ξεκίνησαν το 1983, όταν ο παραγωγός Μπρουκχάιμερ ξεφύλλιζε το τεύχος Μαΐου του περιοδικού California. «Top Gun» έγραφε ο τίτλος, με μια μεγάλη φωτογραφία από το εσωτερικό του πιλοτηρίου ενός μαχητικού αεροσκάφους F-14.

Το άρθρο ξεκινούσε: «Στα 2 Μαχ και στα 40.000 πόδια πάνω από την Καλιφόρνια, είναι πάντα μεσημέρι».

«Τον κοίταξαν και δεν ήξεραν ποιος ήταν ο Τομ Κρουζ», θυμάται ο σεναριογράφος Τζακ Επς Τζούνιορ μιλώντας στον Guardian. «Έκαναν αυτό που τους αρέσει να κάνουν: τον πήραν μαζί τους, τον ταρακούνησαν, έκανα εμετό πάνω του, και όταν βγήκε είπε: “Μου αρέσει αυτό”»

YouTube thumbnail

Άδεια πιλότου

Μιλώντας από το Λος Άντζελες, ο 82χρονος Μπρουκχάιμερ θυμάται: «Είδα το άρθρο στο περιοδικό και μου φάνηκε σαν το Star Wars στη Γη. Το έδειξα στον συνεργάτη μου, τον Ντον Σίμπσον, και εκείνος κάλεσε έναν από τους διευθυντές μας και είπε: “Ας αποκτήσουμε τα δικαιώματα για αυτό”, και έτσι ξεκίνησαν όλα».

Οι δύο παρουσίασαν την ιδέα στον παραγωγό Τζέφρι Κάτσενμπεργκ, τότε επικεφαλής παραγωγής της Paramount, και αυτός εντυπωσιάστηκε.

Όταν ο Κάτσενμπεργκ πρότεινε πέντε ή έξι ιδέες στους σεναριογράφους Κας και Επς κατά τη διάρκεια ενός πρωινού μια μέρα, το Top Gun ήταν μεταξύ αυτών. Ο Επς, ο οποίος είχε άδεια ιδιωτικού πιλότου, την άρπαξε αμέσως.

Πραγματικά εφέ

Ο 76χρονος, που ζει στη Σάντα Μόνικα, θυμάται: «Είπα: “Πω πω, αυτό θα είναι υπέροχο, θα πετάξω με τζετ!” Δεν είχαμε γυρίσει ακόμα την ταινία. Ακόμα κι αν δεν γινόταν τελικά, θα έκανα μια βόλτα με τζετ, οπότε αυτό είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Στον συνεργάτη μου δεν άρεσε να πετάει, οπότε έπρεπε να τον πείσω, αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα.

»Συναντηθήκαμε με τον παραγωγό Σίμπσον. Ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ και εγώ είπαμε ότι η ανησυχία μου είναι ότι αν πρόκειται να κάνουμε αυτό το έργο, πρέπει να πετάξουμε με πραγματικά αεροπλάνα. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποια ειδικά εφέ με αεροπλάνα, πρέπει να είναι τα πραγματικά» συμπληρώνει ο Επς.

«Η ικανότητα αυτών των τύπων να εκτελούν στροφές με έντονη επιτάχυνση, να αναπηδούν ψηλά, να διασταυρώνονται, να κάνουν ξανά το barrel roll, να επιστρέφουν και να ξαναμπαίνουν σε περάσματα υψηλής ταχύτητας ήταν φανταστική»

Top Gun

Photo: DeviantArt

Η εκπαίδευση

Αυτή η απαίτηση ήταν κεντρική στην πρόταση που υποβλήθηκε στο Πεντάγωνο για να εξασφαλιστεί η στρατιωτική συνεργασία.

«Πρότεινα την ιδέα για το πώς βλέπουμε αυτούς τους νέους Αμερικανούς ήρωες και μου είπαν: “Ακούγεται ενδιαφέρον και θα σας αφήσουμε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό μας. Ξέρετε, θα πρέπει να πετάξετε με ένα αεροσκάφος του ναυτικού;” Εγώ απάντησα: “Ω, όχι, αλήθεια;! Πόσο γρήγορα μπορώ να πάω εκεί;”» θυμάται ο Επς.

Ευθύς αμέσως ο Επς στάλθηκε στην Αεροπορική Βάση του Σώματος Πεζοναυτών στο Miramar για να βυθιστεί στην κλειστή, ελίτ υποκουλτούρα των ναυτικών πιλότων. Πήρε συνεντεύξεις από 30 πιλότους, αλλά η πραγματική αποκάλυψη ήρθε όταν βρέθηκε δεμένος στο πίσω μέρος ενός τζετ σε πλήρη ισχύ.

«Έπρεπε να περάσω από εκπαίδευση, η οποία μου έδωσε πολλές ιδέες», λέει. «Πριν μπορέσω να πετάξω, έπρεπε να μάθω πώς να εκτινάσσομαι και να περάσω από αυτό που ονομάζεται helo dunker, όπου σε βυθίζουν στο νερό και πρέπει να βγεις με πολύ συστηματικό τρόπο. Όλα αυτά τα τρελά πράγματα ήταν υπέροχα, γιατί μου έδωσαν μια πλήρη εικόνα» θυμάται ο Επς.

Τα έξι G

«Ανεβήκαμε στον αέρα και μου είπαν: “Δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό, αλλά θα το κάνουμε ούτως ή άλλως”. Φτάσαμε τα έξι G και έμαθα ότι, όταν δέχεσαι G, αν και φοράς μια ειδική στολή που συμπιέζει τα πόδια σου, πρέπει να γρυλίζεις για να κρατήσεις το αίμα στον εγκέφαλό σου» λέει ο Επς στον Guardian και συνεχίζει:

«Ήταν το κάτι άλλο και η ταχύτητα ήταν εκπληκτική. Δεν είχα νιώσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Η ικανότητα αυτών των τύπων να εκτελούν στροφές με έντονη επιτάχυνση, να αναπηδούν ψηλά, να διασταυρώνονται, να κάνουν ξανά το barrel roll, να επιστρέφουν και να ξαναμπαίνουν σε περάσματα υψηλής ταχύτητας ήταν φανταστική».

Η ανάρτηση του Τομ Κρουζ για τα 40 χρόνια του Top Gun

Αθλητές

«Όταν κατέβηκα, τηλεφώνησα στον συνεργάτη μου και του είπα: “Τζιμ, αυτό δεν είναι αυτό που νομίζαμε ότι ήταν. Αυτοί οι τύποι είναι αθλητές, είναι δυνατοί, πρόκειται για ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί στη ζωή μας”.

»Και οι δύο ήμασταν αθλητές –ο Τζιμ έπαιζε ποδόσφαιρο στο λύκειο, εγώ έπαιζα χόκεϊ επί πάγου μέχρι τα 30 μου- και έτσι το είδαμε από την οπτική γωνία ενός αθλητή. Αυτοί οι τύποι ήταν πολύ ξεχωριστοί και στους αθλητές αρέσει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους» προσθέτει ο Επς.

«Που είναι η σύγκρουση;»

Όμως, καθώς ο Επς παρακολουθούσε τα F-14 να απογειώνονται και να προσγειώνονται, συνειδητοποίησε ότι υπήρχε ακόμα ένα τεράστιο κενό στο επίκεντρο του έργου. Το στόρι απαιτεί τριβές, αλλά οι πιλότοι στο Μίραμαρ ήταν απόλυτα ενωμένοι.

«Κοιτάζω αυτούς τους τύπους και βλέπω ότι τα πάνε όλοι καλά μεταξύ τους, γιατί δίνουν μεγάλη σημασία στην ομαδική εργασία, και σκέφτομαι: “Τι θα γράψω; Ποια είναι η ιστορία εδώ; Πού είναι η σύγκρουση;”

»Σκέφτομαι πολύ και λέω: “Α, τι θα γινόταν αν ένας τύπος δεν τα πήγαινε καλά με τους άλλους; Τι θα γινόταν αν ένας τύπος ήθελε να γίνει ο σταρ; Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτόν και τώρα έχεις αυτό το εμπόδιο στην κατάσταση.” Αυτή είναι η αρχή του χαρακτήρα του Μάβερικ και είπαμε: “Εντάξει, από εδώ προέρχεται η εσωτερική σύγκρουση. Κάποιος θέλει να είναι ο καλύτερος εδώ στη σχολή Top Gun”».

Το συναισθηματικό σημείο αναφοράς της ταινίας, ο συγκλονιστικός θάνατος του Γκουζ, του αξιωματικού ραντάρ του Μάβερικ, στη μέση της ταινίας, ήταν ένα αφηγηματικό ρίσκο που εμπνεύστηκε άμεσα από τη βαθιά θλίψη που είχε δει ο Επς στους πραγματικούς πιλότους.

Ο πιο εργατικός

Καθώς ο Μπρουκχάιμερ συνεχίζει να εργάζεται πάνω στην πολυαναμενόμενη τρίτη ταινία, επισημαίνει έναν και μοναδικό λόγο για τον οποίο το Top Gun παραμένει διαχρονικό. «Ο Τομ Κρουζ» δηλώνει με έμφαση ο παραγωγός. «Είναι ο πιο εργατικός ηθοποιός στο Χόλιγουντ και διαθέτει εκπληκτικό ένστικτο. Είναι κάποιος που απλά δεν αφήνει τίποτα να περάσει αν δεν έχει βγει σωστά. Θέλει να κάνει ταινίες για το κοινό και αυτό ακριβώς κάνει».

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Οστεοπόρωση: Αυξάνει τη γυναικεία θνησιμότητα; Τι λέει η επιστήμη

Οστεοπόρωση: Αυξάνει τη γυναικεία θνησιμότητα; Τι λέει η επιστήμη

Τουρισμός
Παράσχης: Βολές ΣΕΤΕ κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

Παράσχης: Βολές ΣΕΤΕ κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

inWellness
inTown
Stream magazin
Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
Ένα μικρό ραφείο 18.05.26

Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη

Οι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σπάνιες στιγμές χαράς, ενόσω η γενοκτονία συνεχίζεται: οι νύφες αναζητούν όμορφα φορέματα για να γιορτάσουν τον έρωτα, την ελπίδα και τα έθιμα της πατρίδας τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
Ντίβα ολκής 17.05.26

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» - Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«The Match» – Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986
Κάννες 16.05.26

«The Match» - Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της
Τέρας 13.05.26

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Υγεία 09.05.26

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Σύνταξη
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος

Στον... αέρα το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία (7 Ιουνίου), καθώς οι Ιταλοί προτίθενται να παραταχθούν με την U21 ομάδα τους, κάτι που δεν δέχεται η ελληνική πλευρά.

Σύνταξη
Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
Ένα μικρό ραφείο 18.05.26

Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη

Οι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σπάνιες στιγμές χαράς, ενόσω η γενοκτονία συνεχίζεται: οι νύφες αναζητούν όμορφα φορέματα για να γιορτάσουν τον έρωτα, την ελπίδα και τα έθιμα της πατρίδας τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»

«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League
Ποδόσφαιρο 18.05.26

ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League

Με βαρύ πρόστιμο αποφάσισε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τιμωρήσει το αγωνιστικό τμήμα καθώς η ισοπαλία 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, άφησε τον δικέφαλο στην 3η θέση και εκτός προκριματικών Champions League.

Σύνταξη
Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Διεκδικήστε έπαθλα 300.000 € από το Stelios Philanthropic Foundation
Τα Νέα της Αγοράς 18.05.26

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Διεκδικήστε έπαθλα 300.000 € από το Stelios Philanthropic Foundation

Με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, ο διαγωνισμός που ανέδειξε κάποια από τα μεγαλύτερα success stories της χώρας αναζητά τους πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και δεν κρύβονται – Τρέμουν την επαναληπτική κάλπη
ΠΑΣΟΚ 18.05.26

Τσουκαλάς: Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και δεν κρύβονται – Τρέμουν την επαναληπτική κάλπη

Το κυβερνών κόμμα «ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς. Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την οικονομική πολιτική της

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έθεσε στο στόχαστρο τον υφυπουργό Εργασίας με αφορμή ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται από τα ΕΛΤΑ - Αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το ακίνητο και την είσπραξη μισθωμάτων ο Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ - «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
Σταδιακή φθορά 18.05.26

Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα

Η μεγαλύτερη παρενέργεια στον Παναθηναϊκό από τις απότομες αλλαγές σχεδίων και προσώπων, είναι η απώλεια του στάτους του διεκδικητή του τίτλου που επανέκτησε το 2023.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Όσα είπε 18.05.26

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Αναφερόμενος στα έργα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν προκηρυχθεί όλες οι μεγάλες δημοπρατήσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού

Σύνταξη
Το μέλλον του Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς και το NBΑ και τα δεδομένα για Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 18.05.26

Το μέλλον του Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς και το NBΑ και τα δεδομένα για Παναθηναϊκό

Αμερικάνικο δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Βαλαντσιούνας αναμένεται να μείνει ελεύθερος από το Ντένβερ, με τις πιθανότητες επιστροφής του στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού να είναι αυξημένες.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ κατέλαβε 10 σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Χάθηκε η επικοινωνία με πολλά ακόμη
Live η πορεία του στολίσκου 18.05.26

Το Ισραήλ κατέλαβε 10 σκάφη του Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κύπρου - Χάθηκε η επικοινωνία με πολλά ακόμη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ισραηλινή επίθεση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla - Η επιχείρηση έγινε στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, λέει νομικός εκπρόσωπος του στολίσκου αλληλεγγύης

Σύνταξη
Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές

Η συνεδρίαση θα είναι κλειστή και θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της εμπλοκής ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
Και τα κόκκινα δάνεια 18.05.26

Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε τις οκτώ δεσμεύσεις του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies