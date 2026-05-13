13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοί της
Stories 13 Μαΐου 2026, 13:40

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Η Κούρι Ρίτσινς, μια μεσίτρια από τη Γιούτα ήθελε να κάνει καριέρα ως συγγραφέας. Το πρώτο της βιβλίο, μια παιδική έκδοση για το πένθος, είχε πρωταγωνιστές την ίδια και τα τρία ανήλικα αγόρια της. Σήμερα είναι αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του συζύγου και πατέρα τους.

Ο θάνατος του Έρικ Ρίτσινς έφερε τρόμο στο Park City το 2022. Η σύλληψη της έγινε πρώτο θέμα συζήτης στους κύκλους του true crime μετά τη σύλλληψη της Κούρι Ρίτσινς ένα χρόνο αργότερα, κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιοδείας του παιδικό της βιβλίο Are You With Me? [Είσαι μαζί μου;] για ένα αγόρι που αντιμετωπίζει τον θάνατο του πατέρα του.

Σήμερα η Κούρι Ρίτσινς είναι το Τέρας των media και ο τρόμος των τριών ανήλικων γιών της. Η «θλιμμένη συγγραφέας» δολοφόνησε τον πατέρα τους με φαιντανύλη στη δεύτερη απόπειρα της να τον βγάλει από τη μέση. Η πρώτη της, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, είχε αποτύχει.

Στην πολύκροτη δίκη τα λόγια των παιδιών της προκαλούν αποτροπιασμό για τη μεθοδικότητα και την αφόρητα κυνική Κούρι Ρίτσινς.

Τα τρία ανήλικα αγόρια της που πρωταγωνίστησαν στην αφήγησή της ως σύμβολα ελπίδας, σήμερα στέκονται απέναντί της, ζητώντας από τη δικαιοσύνη να μην την αφήσει ποτέ ξανά ελεύθερη.

Η ακροαματική διαδικασία για την επιβολή της ποινής αναδεικνύει μια ζοφερή πραγματικότητα που υπερβαίνει το οικονομικό κίνητρο. Πέρα από τα χρέη εκατομμυρίων και τα κρυφά ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι καταθέσεις των ανήλικων γιων της φωτίζουν ένα σπιτικό που είχε μετατραπεί σε πεδίο φόβου και κακοποίησης.

Σε μια σχεδόν μυθιστορηματική ειρωνεία της τύχης, η ποινή της αναμένεται να ανακοινωθεί ανήμερα των γενεθλίων του θύματος.

Η εικόνα της «θλιμμένης συγγραφέως» καταρρέει οριστικά, δίνοντας τη θέση της σε μια γυναίκα που, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, δεν δίστασε να δηλητηριάσει τον πατέρα των παιδιών της για να εξασφαλίσει μια ζωή πολυτέλειας.

«Φοβάμαι ότι αν αποφυλακιστεί, θα έρθει να πάρει εμένα και τα αδέρφια μου για να μας κάνει κακό»

Η καταδίκη της Κούρι Ρίτσινς για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και απόπειρα δολοφονίας βασίστηκε σε ακλόνητα στοιχεία που παρουσίασε η εισαγγελία της Γιούτα.

Το 2022, η 35χρονη μεσίτρια φέρεται να δηλητηρίασε το ποτό του συζύγου της με μια δόση φαιντανύλης πέντε φορές μεγαλύτερη από τη θανατηφόρα.

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, η Ρίτσινς βρισκόταν σε δεινή οικονομική θέση, με χρέη εκατομμυρίων να απειλούν την επιχείρησή της, ενώ ταυτόχρονα σχεδίαζε το μέλλον της με έναν άλλον άνδρα.

Η εγκληματική της δράση είχε ξεκινήσει εβδομάδες νωρίτερα, όταν στις 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, προσπάθησε να εξοντώσει τον Έρικ με ένα δηλητηριασμένο σάντουιτς, το οποίο τον έκανε να καταρρεύσει.

«Αισθάνομαι μίσος και ντροπή όταν μιλούν για εκείνη. Μας στέρησε τον πατέρα μας»

Παρά την αποτυχία της πρώτης απόπειρας, η Ρίτσινς επέμεινε στο φονικό της σχέδιο, έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει κρυφά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής στο όνομα του συζύγου της.

Η υπερασπιστική γραμμή της Ρίτσινς, που βασιζόταν στην εικόνα της αφοσιωμένης μητέρας, κατέρρευσε υπό το βάρος των μαρτυριών των τριών γιων της, οι οποίοι σήμερα είναι 13, 11 και 9 ετών.

Ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε απερίφραστα στο δικαστήριο πως δεν του λείπει η μητέρα του και εξέφρασε τον τρόμο του για την πιθανότητα αποφυλάκισής της γράφει ο Guardian.

«Θα προσπαθήσει να βλάψει την οικογένειά μου αν βρεθεί ποτέ ξανά ελεύθερη. Φοβάμαι ότι αν αποφυλακιστεί, θα έρθει να πάρει εμένα και τα αδέρφια, να μας κάνει κακό» είπε.

Η εισαγγελία ενίσχυσε αυτούς τους ισχυρισμούς, παραθέτοντας ευρήματα από τις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων της Γιούτα. Η Ρίτσινς κακοποίησε σωματικά και λεκτικά τα παιδιά της μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

Η δολοφόνος πίστευε πως θα κληρονομούσε μια περιουσία 4 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τον θάνατο του για να ζήσει με τον εραστή της

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η κατάθεση του μεσαίου γιου, ο οποίος διέψευσε τον ισχυρισμό της Ρίτσινς ότι κοιμόταν μαζί του το βράδυ που πέθανε ο Έρικ.

Ο 11χρονος ανακάλεσε στη μνήμη του περίεργα περιστατικά από εκείνη τη νύχτα, όπως το γεγονός ότι τα παιδιά πήγαν για ύπνο νωρίς χωρίς μπάνιο, ενώ η πόρτα του δωματίου των γονιών του ήταν κλειδωμένη με την τηλεόραση να παίζει σε πλήρη ένταση.

Ο μικρός περιέγραψε πώς η μητέρα του τού έβαλε τις φωνές όταν εκείνος προσπάθησε να ξεκλειδώσει την πόρτα.

«Η παραμονή της πίσω από τα κάγκελα είναι είναι η μόνη εγγύηση για να ζήσω μια επιτυχημένη ζωή χωρίς τον φόβο ότι θα πληγωθώ εγώ ο ίδιος ή οι άνθρωποι που αγαπώ».

Σε μια ακόμη μυθιστορηματική ειρωνεία της τύχης, η ποινή της αναμένεται να ανακοινωθεί ανήμερα των γενεθλίων του δολοφονημένου Έρικ

Η Κούρι Ρίτσινς έρχεται πλέον αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς το δικαίωμα αναστολής, μια ποινή που ζητούν επίμονα οι εισαγγελικές αρχές.

Η μεθοδικότητα με την οποία σχεδίασε το έγκλημα, οι αναζητήσεις της στο διαδίκτυο για «πολυτελείς φυλακές» και η κυνική προώθηση ενός βιβλίου για το πένθος ενώ γνώριζε την ενοχή της, συνθέτουν το προφίλ μιας γυναίκας που στερείται ενσυναίσθησης υποστήριξε η εισαγγελία.

Ο μικρότερος γιος της, που ήταν ακόμη στο προνήπιο όταν έχασε τον πατέρα του, συνόψισε την τραγωδία λέγοντας πως νιώθει ντροπή όταν ο κόσμος μιλά για τη μητέρα του. «Μου στέρησε τον πατέρα» σημειώνει το Associated Press.

Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Culture Live
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη
Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 

Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
Η πέτρα του σκανδάλου, το SMS και η αποκάλυψη που οδήγησε στο χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν

NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για κυρώσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν επέλεξαν να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς της regular season.

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε
Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Ηράκλειο: Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του
Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο

Κρήτη: Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Επιτέθηκε φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία
Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου - Είχε επιτεθεί φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία

Χανταϊός: Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή που πέθανε
Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή που πέθανε από χανταϊό - Σε καραντίνα για 14 μέρες

Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη
Φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες – Ο συνδυασμός σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο

Ελλάδα – Ολλανδία: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική χάντμπολ
Ελλάδα – Ολλανδία: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική χάντμπολ

Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα

Ουκρανία: Η Ρωσία έχει ξεκινήσει συντονισμένη αεροπορική επίθεση κατά της χώρας
Ουκρανία: Η Ρωσία έχει ξεκινήσει συντονισμένη αεροπορική επίθεση κατά της χώρας

Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
Βίντεο - ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

