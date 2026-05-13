Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοί της

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Κούρι Ρίτσινς, μια μεσίτρια από τη Γιούτα ήθελε να κάνει καριέρα ως συγγραφέας. Το πρώτο της βιβλίο, μια παιδική έκδοση για το πένθος, είχε πρωταγωνιστές την ίδια και τα τρία ανήλικα αγόρια της. Σήμερα είναι αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του συζύγου και πατέρα τους.

Ο θάνατος του Έρικ Ρίτσινς έφερε τρόμο στο Park City το 2022. Η σύλληψη της έγινε πρώτο θέμα συζήτης στους κύκλους του true crime μετά τη σύλλληψη της Κούρι Ρίτσινς ένα χρόνο αργότερα, κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιοδείας του παιδικό της βιβλίο Are You With Me? [Είσαι μαζί μου;] για ένα αγόρι που αντιμετωπίζει τον θάνατο του πατέρα του.

Σήμερα η Κούρι Ρίτσινς είναι το Τέρας των media και ο τρόμος των τριών ανήλικων γιών της. Η «θλιμμένη συγγραφέας» δολοφόνησε τον πατέρα τους με φαιντανύλη στη δεύτερη απόπειρα της να τον βγάλει από τη μέση. Η πρώτη της, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, είχε αποτύχει.

Στην πολύκροτη δίκη τα λόγια των παιδιών της προκαλούν αποτροπιασμό για τη μεθοδικότητα και την αφόρητα κυνική Κούρι Ρίτσινς.

Τα τρία ανήλικα αγόρια της που πρωταγωνίστησαν στην αφήγησή της ως σύμβολα ελπίδας, σήμερα στέκονται απέναντί της, ζητώντας από τη δικαιοσύνη να μην την αφήσει ποτέ ξανά ελεύθερη.

Η ακροαματική διαδικασία για την επιβολή της ποινής αναδεικνύει μια ζοφερή πραγματικότητα που υπερβαίνει το οικονομικό κίνητρο. Πέρα από τα χρέη εκατομμυρίων και τα κρυφά ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι καταθέσεις των ανήλικων γιων της φωτίζουν ένα σπιτικό που είχε μετατραπεί σε πεδίο φόβου και κακοποίησης.

Σε μια σχεδόν μυθιστορηματική ειρωνεία της τύχης, η ποινή της αναμένεται να ανακοινωθεί ανήμερα των γενεθλίων του θύματος.

Η εικόνα της «θλιμμένης συγγραφέως» καταρρέει οριστικά, δίνοντας τη θέση της σε μια γυναίκα που, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, δεν δίστασε να δηλητηριάσει τον πατέρα των παιδιών της για να εξασφαλίσει μια ζωή πολυτέλειας.

«Φοβάμαι ότι αν αποφυλακιστεί, θα έρθει να πάρει εμένα και τα αδέρφια μου για να μας κάνει κακό»

Η καταδίκη της Κούρι Ρίτσινς για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και απόπειρα δολοφονίας βασίστηκε σε ακλόνητα στοιχεία που παρουσίασε η εισαγγελία της Γιούτα.

Το 2022, η 35χρονη μεσίτρια φέρεται να δηλητηρίασε το ποτό του συζύγου της με μια δόση φαιντανύλης πέντε φορές μεγαλύτερη από τη θανατηφόρα.

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, η Ρίτσινς βρισκόταν σε δεινή οικονομική θέση, με χρέη εκατομμυρίων να απειλούν την επιχείρησή της, ενώ ταυτόχρονα σχεδίαζε το μέλλον της με έναν άλλον άνδρα.

Η εγκληματική της δράση είχε ξεκινήσει εβδομάδες νωρίτερα, όταν στις 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, προσπάθησε να εξοντώσει τον Έρικ με ένα δηλητηριασμένο σάντουιτς, το οποίο τον έκανε να καταρρεύσει.

«Αισθάνομαι μίσος και ντροπή όταν μιλούν για εκείνη. Μας στέρησε τον πατέρα μας»

Παρά την αποτυχία της πρώτης απόπειρας, η Ρίτσινς επέμεινε στο φονικό της σχέδιο, έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει κρυφά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής στο όνομα του συζύγου της.

Η υπερασπιστική γραμμή της Ρίτσινς, που βασιζόταν στην εικόνα της αφοσιωμένης μητέρας, κατέρρευσε υπό το βάρος των μαρτυριών των τριών γιων της, οι οποίοι σήμερα είναι 13, 11 και 9 ετών.

Ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε απερίφραστα στο δικαστήριο πως δεν του λείπει η μητέρα του και εξέφρασε τον τρόμο του για την πιθανότητα αποφυλάκισής της γράφει ο Guardian.

«Θα προσπαθήσει να βλάψει την οικογένειά μου αν βρεθεί ποτέ ξανά ελεύθερη. Φοβάμαι ότι αν αποφυλακιστεί, θα έρθει να πάρει εμένα και τα αδέρφια, να μας κάνει κακό» είπε.

Η εισαγγελία ενίσχυσε αυτούς τους ισχυρισμούς, παραθέτοντας ευρήματα από τις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων της Γιούτα. Η Ρίτσινς κακοποίησε σωματικά και λεκτικά τα παιδιά της μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

Η δολοφόνος πίστευε πως θα κληρονομούσε μια περιουσία 4 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τον θάνατο του για να ζήσει με τον εραστή της

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η κατάθεση του μεσαίου γιου, ο οποίος διέψευσε τον ισχυρισμό της Ρίτσινς ότι κοιμόταν μαζί του το βράδυ που πέθανε ο Έρικ.

Ο 11χρονος ανακάλεσε στη μνήμη του περίεργα περιστατικά από εκείνη τη νύχτα, όπως το γεγονός ότι τα παιδιά πήγαν για ύπνο νωρίς χωρίς μπάνιο, ενώ η πόρτα του δωματίου των γονιών του ήταν κλειδωμένη με την τηλεόραση να παίζει σε πλήρη ένταση.

Ο μικρός περιέγραψε πώς η μητέρα του τού έβαλε τις φωνές όταν εκείνος προσπάθησε να ξεκλειδώσει την πόρτα.

«Η παραμονή της πίσω από τα κάγκελα είναι είναι η μόνη εγγύηση για να ζήσω μια επιτυχημένη ζωή χωρίς τον φόβο ότι θα πληγωθώ εγώ ο ίδιος ή οι άνθρωποι που αγαπώ».

Σε μια ακόμη μυθιστορηματική ειρωνεία της τύχης, η ποινή της αναμένεται να ανακοινωθεί ανήμερα των γενεθλίων του δολοφονημένου Έρικ

Η Κούρι Ρίτσινς έρχεται πλέον αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς το δικαίωμα αναστολής, μια ποινή που ζητούν επίμονα οι εισαγγελικές αρχές.

Η μεθοδικότητα με την οποία σχεδίασε το έγκλημα, οι αναζητήσεις της στο διαδίκτυο για «πολυτελείς φυλακές» και η κυνική προώθηση ενός βιβλίου για το πένθος ενώ γνώριζε την ενοχή της, συνθέτουν το προφίλ μιας γυναίκας που στερείται ενσυναίσθησης υποστήριξε η εισαγγελία.

Ο μικρότερος γιος της, που ήταν ακόμη στο προνήπιο όταν έχασε τον πατέρα του, συνόψισε την τραγωδία λέγοντας πως νιώθει ντροπή όταν ο κόσμος μιλά για τη μητέρα του. «Μου στέρησε τον πατέρα» σημειώνει το Associated Press.