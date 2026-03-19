Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Τζέιν Άντριους: Έμπιστη της Φέργκιουσον, στυγερή δολοφόνος με ρόπαλο κρίκετ
Stories 19 Μαρτίου 2026, 20:30

Τζέιν Άντριους: Έμπιστη της Φέργκιουσον, στυγερή δολοφόνος με ρόπαλο κρίκετ

Η σοκαριστική ιστορία της Τζέιν Άντριους, της γυναίκας που έντυνε τη Σάρα Φέργκιουσον πριν καταδικαστεί για δολοφονία, στοιχειώνει τη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Η νέα σειρά του ITVX, The Lady, που έκανε πρεμιέρα στις 18 Μαρτίου 2026, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σχέση της Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα της Υόρκης, με τη Τζέιν Άντριους.

Η σκοτεινή και ιδιαίτερα νοσηρή ιστορία εγκλήματος συγκλόνισε τη βρετανική βασιλική οικογένεια τη δεκαετία του 90.

Με πρωταγωνίστριες τη Νάταλι Ντόρμερ του Game Of Thrones στον ρόλο της Σάρα Φέργκιουσον και τη Μία ΜακΚένα-Μπρους ως Τζέιν Άντριους, η τηλεοπτική παραγωγή της εταιρείας που δημιούργησε το The Crown, εμβαθύνει στην ψυχολογία μιας γυναίκας που ένιωσε παραγκωνισμένη από το σύστημα και την κοινωνική ελίτ και έγινε δολοφόνος.

Η Τζέιν Άντριους ξεκίνησε την καριέρα της στο πλευρό της Σάρα Φέργκιουσον το 1988, σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Γεννημένη σε εργατική οικογένεια το 1967, η κόρη ξυλουργού και κοινωνικής λειτουργού Τζέιν πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια με οικονομική ανέχεια.

Αν και αρχικά άριστη μαθήτρια, η Άντριους ως έφηβη πάλευε με διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, όπως κατάθλιψη, κρίσεις πανικού και μια διατροφική διαταραχή.

Στα 15 της οι κοπάνες για το «αδιάφορο σχολείο» την πρόδωσαν. Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τη μητέρα της για τις απουσίες της και εκείνη, πανικόβλητη, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Λάτρης της μόδας, η Άντριους σπούδασε σχέδιο στο Grimsby College of Art και στα 21 της μια ανώνυμη αγγελία στο περιοδικό The Lady της άλλαξε τη ζωή.

«Ζητείται ενδυματολόγος, θα έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει και δικά της κομμάτια». Η Άντριους έστειλε βιογραφικό. Έξι μήνες μετά, η ομάδα της Φέργκιουσον, τότε ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά στο βασιλικό θίασο της Βρετανίας, την κάλεσε για interview.

H Άντριους πήρε τη δουλειά και μετακόμισε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ζούσε ένα όνειρο και έγινε σταδιακά μια κλώνος της δούκισσας και ίνδαλμα της.

Η Άντριους, το 1989, στα 22 της γνωρίζει τον κατά 20 χρόνια μεγαλύτερό της, Κρίστοφερ Νταν-Μπάτλερ, στέλεχος της IBM. Παντρεύονται τρεις μήνες μετά.

Το διαζύγιο έρχεται μετά από μια πενταετία. Η Άντριους, όπως η άτακτη Φέργκιουσον, ήταν άπιστη με έναν από τους εραστές της να είναι ο Δημήτρης Χορν, γόνος Ελλήνων εφοπλιστών.

Μετά τον Χορν η Άντριους έκανε και άλλες σχέσεις. Μια από αυτές ήταν μοιραία. Η ενδυματολόγος που είχε γίνει αντίγραφο της Φέργκιουσον έβγαινε κρυφά με έναν πρώην σύντροφο της δούκισσας, τον Κόμη Gaddo della Gherardesca.

Οι ταμπλόιντ της επιτέθηκαν χαρακτηρίζοντας την Άντριους «ζηλόφθονη κι εμμονική» με τη Φέργκι -σε σημείο να θέλει τους ίδιους άντρες που είχε εκείνη.

Η Φέργκιουσον που πλέον είχε μετακομίσει από το Παλάτι μετά τα σκάνδαλα, εξόρισε την Άντριους από τον κύκλο της και την απέλυσε. Ήταν 1997 όταν η κατάθλιψη χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά ακόμη πιο σφόδρα.

Η γνωριμία της Άντριους με τον πλούσιο επιχειρηματία Τόμας Κρέσμαν έμοιαζε αρχικά με μια ευκαιρία για μια νέα ζωή. Γρήγορα η σχέση τους γρήγορα μετατράπηκε σε ένα τοξικό πεδίο συγκρούσεων.

Το μοιραίο βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2000, μετά από έναν έντονο καυγά για το μέλλον της σχέσης τους, η Άντριους επιτέθηκε στον Κρέσμαν ενώ εκείνος κοιμόταν.

Τον χτύπησε με ένα ρόπαλο του κρίκετ και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε θανάσιμα.

Παρά τους ισχυρισμούς της περί κακοποίησης και βιασμού, η εισαγγελία παρουσίασε την εικόνα μιας γυναίκας που δεν άντεξε την απόρριψη και την άρνηση του εραστή της να την παντρευτεί.

Η Άντριους ισχυρίστηκε ότι ο Κρέσμαν ήταν καταπιεστικός μαζί της, είχε σεξουαλικές εμμονές του και της είχε σπάσει το χέρι δύο χρόνια πριν.

Η Άντριους ισχυρίστηκε ότι είχε κακοποιηθεί συστηματικά από τον αδερφό της, από τα 8 μέχρι τα 12 της χρόνια, κάτι που την οδήγησε στη δολοφονία.

Η δίκη του 2001 καθήλωσε τη Βρετανία, με την Άντριους να καταδικάζεται τελικά σε ισόβια κάθειρξη.

Η υπόθεση πήρε ακόμα πιο δραματική τροπή όταν, το 2009, η Άντριους κατάφερε να αποδράσει, για να εντοπιστεί λίγες μέρες αργότερα σε ένα ξενοδοχείο μαζί με την οικογένειά της.

Η Άντριους που έχει διαγνωστεί με οριακή διαταραχή προσωπικότητας (ΟΔΠ) αποφυλακίστηκε το 2015 υπό όρους, με στόχο τη σταδιακή επανένταξή της στην κοινωνία μέσω διαμονής σε ξενώνα επιτήρησης πουλώντας ό,τι είχε από την παρελθοντική ζωή της δίπλα στη Φέργκιουσον για να επιβιώσει.

Το 2018, όταν ένας εραστής της έμαθε την πραγματική της ταυτότητα, τρομοκρατήθηκε και ζήτησε βοήθεια από τον αδερφό του θύματος ενώ κατήγγειλε την Άντριους για παρενόχληση. Η άδεια αποφυλάκισής της ανακλήθηκε και εκείνη επέστρεψε στη φυλακή.

Ωστόσο, μετά από έρευνα που δεν βρήκε αποδείξεις για την υποτιθέμενη παρενόχληση, η πρώην έμπιστη της Φέργκιουσον αποφυλακίστηκε στις 8 Αυγούστου 2019.

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη
LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ
LIVE: Ρόμα – Μπολόνια
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

