Τέλος το Survivor: Η επίσημη ανακοίνωση – Ο Σταύρος Φλώρος στο Μαϊάμι
Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την οριστική ολοκλήρωση του Survivor μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου
Το Survivor ολοκληρώνει τον κύκλο του στις τηλεοπτικές οθόνες. Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση συνέπεια του σοβαρότατου τραυματισμού του παίκτη Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, το κλίμα ανάμεσα στους εναπομείναντες παίκτες είναι εξαιρετικά φορτισμένο, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση του παιχνιδιού.
Απόψε το βράδυ στις 21:00 θα προβληθεί το τελευταίο «συμβούλιο του νησιού», σηματοδοτώντας το πρόωρο τέλος του ριάλιτι επιβίωσης.
Το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στον Άγιο Δομίνικο είχε την πιο δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς ο Σταύρος Φλώρος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι.
Μετά από τις πρώτες απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις, ο παίκτης υποβλήθηκε σε νέο χειρουργείο και έχει ήδη μεταφερθεί σε ένα από τα κορυφαία εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα αποκατάστασης στο Μαϊάμι της Αμερικής.
Στο πλευρό του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή μέλη της οικογένειάς του, καθώς και στελέχη της παραγωγής.
Η επίσημη ανακοίνωση
Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του.
Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.
Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.
Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων.
Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν.
Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα.
Απόψε στις 21:00 θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.
Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης όποτε αυτό χρειαστεί.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης. Ευχή όλων μας είναι η πλήρης και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου.
