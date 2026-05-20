Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πέθανε ο πατέρας του – Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας παράλληλα μία από τις τελευταίες φωτογραφίες τους μαζί.

Η ανάρτηση

«Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα. Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις την έξοδο. Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι. Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα.

Θα σ’ αγαπάμε πάντα. Θα σ’ αγαπώ πάντα. Υ. Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία. Ήσουν μέσα στην ευτυχία. Έτσι θα σε θυμάμαι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Η συμπαράσταση του κοινού

Η ανάρτηση του ηθοποιού συγκίνησε τους ακολούθους του, αλλά και πολλούς φίλους και συναδέλφους του από τον καλλιτεχνικό χώρο, οι οποίοι έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητήρια κάτω από τη δημοσίευσή του.

Τι δηλώνει ο ηθοποιός για τα δύο παιδιά του

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι παντρεμένος με την Αγοραστή Αρβανίτη από 2023.

Ένα χρόνο αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Θωμαΐδα, ενώ πριν λίγους μήνες η οικογένεια τους μεγάλωσε με το δεύτερο παιδί τους ένα αφοράκι.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The 2night Show», ο ηθοποιός μίλησε για τις προκλήσεις της οικογενειακής ζωής και αποκάλυψε:

«Στις αρχές αρχές, με τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει.

Ενώ δεν πίστευα, γιατί λέω καταρχάς είμαστε τόσα χρόνια μαζί, ή για ένα άλλο ζευγάρι λέω “μόλις παντρεύονται πότε βρίσκουν να χωρίσουν

Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή του δεδομένου, που μπορεί πραγματικά να υπάρξει και μία ένταση που μπορεί να μην την είχες άλλες φορές. Και να σου περάσει από το μυαλό σου ή έστω να καταλάβεις κάποιον που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Είχαμε δηλαδή για πολύ λίγο καιρό τις εντάσεις μας… που τις ξεπεράσαμε.

Το ένιωσα γιατί είχαμε κάποιες στιγμές που μπουκώσαμε, ας πούμε, και μας έφερε μία ένταση που δεν την είχαμε όλα τα χρόνια. Και λέω κοίτα να δεις, τόσο αγαπημένοι, τόσο δεμένοι, τόσο αποφασισμένοι, τόσο ευτυχισμένοι.»