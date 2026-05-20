Μαργαρίτα Μυτιληναίου: Γιατί ο πατέρας της Στέφανος Ληναίος ζήτησε να αργήσει η ανακοίνωση του θανάτου του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή Στούντιο 4 και μίλησε για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα της Στέφανου Ληναίου.

«Μας είχε αποχαιρετήσει το τελευταίο δίμηνο»

«Ήταν δική του θέληση. Μας είχε αποχαιρετήσει το τελευταίο δίμηνο. Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 98.

Μας αποχαιρέτησε το τελευταίο διάστημα… Νιώθοντας γεμάτος και νιώθοντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος, ότι είχε προσφέρει όσα είχε προσφέρει, ότι είχε κάνει τα έργα του, τις παραστάσεις του, το θέατρό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα λοιπά.

Ήταν ήρεμος, με αυτή την έννοια το λέω», εξομολογήθηκε η Μαργαρίτα Μυτιληναίου.

Μαργαρίτα Μυτιληναίου: «Ο πατέρας μου θέλησε να γίνει καύση και να μην υπάρχουν κάμερες»

«Ήταν πάρα πολύ ήσυχος και ήρεμος. Και επειδή θέλησε να γίνει καύση και να μην υπάρχουν κάμερες, να μην υπάρχουν φώτα, να μην υπάρχουν τηλεοράσεις, μας ζήτησε να το επικοινωνήσουμε αυτό μόλις τελειώσουν όλα.

Όπως και κάναμε. Δηλαδή έφυγε 18, Σάββατο απόγευμα, το ανακοινώσαμε Τετάρτη μεσημέρι που είχαν τελειώσει όλα, 23 του μηνός».

Η απώλεια του πατέρα της

«Όσο και να σε προετοιμάσει κάποιος… Δηλαδή τώρα, αυτό το μήνα, και εγώ προσπαθώ να ξαναβρώ το βηματισμό μου.

Προσπαθώ να δω τα πράγματα λίγο αλλιώς, είναι αρκετές φορές που δεν σκέφτομαι. Αλλά νιώθω γεμάτη από εκείνον.

Και από όσα έκανε, και από όσα ήθελε, και από όσα κατάφερε. Οπότε δεν θα ήθελε να γίνουν αλλιώς τα πράγματα», ανέφερε η Μαργαρίτα Μυτιληναίου καλεσμένη στο Στούντιο 4.