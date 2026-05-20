Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης

Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία πέντε χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς και παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι, ένας 43χρονος άνδρας που θεωρείται ο εγκέφαλος της ομάδας και τα δύο ανίψια του, ηλικίας 39 και 44 ετών. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες θα υποστηρίξουν ότι «όσα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί είναι μισθωμένα κτήματα» και ότι έχουν στοιχεία για να το αποδείξουν.

Σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία αριθμεί περίπου 2.000 σελίδες, στην υπόθεση εμπλέκονται κι άλλα έξι άτομα των οποίων ο ρόλος ερευνάται.

Κατά τις Αρχές, η εγκληματική ομάδα είχε σπείρει τον τρόμο σε χωριά της Κρήτης, εκβιάζοντας ιδιοκτήτες ακινήτων, καλλιεργειών και βοσκοτόπων. Τα μέλη της φέρονται να δήλωναν τις εκτάσεις ως δικές τους, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνολική χρηματοδότηση που φέρεται να απέσπασαν ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες όσοι αρνούνταν να παραδώσουν τις περιουσίες τους έπεφταν θύματα εκβιασμών, ξυλοδαρμών και καταστροφών περιουσίας. Ορισμένοι κατήγγειλαν ότι είδαν τα οχήματά τους, αγροτικά και ΙΧ, να καίγονται μετά την άρνησή τους να συνεργαστούν με τα μέλη της ομάδας.

Κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε ο 43χρονος μαζί με τα δύο ανίψια του, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, αναλάμβαναν να εντοπίζουν καλλιέργειες και βοσκοτόπια και να τα δηλώνουν ως ιδιοκτησίες τους, παρότι ουδέποτε τα κατείχαν.

Η φερόμενη δράση της συμμορίας εκτείνεται από το 2021 έως το 2025, με τα μέλη της να δηλώνουν παράνομα καλλιέργειες και εκτάσεις για την είσπραξη επιδοτήσεων, αποκομίζοντας συνολικά παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

Βαρύ κατηγορητήριο

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα δύο αδέρφια ηλικίας 39 και 44 ετών και ο θείος τους 43 ετών, κάτοικοι Βοριζίων, φέρονται να έπρατταν σωρεία αξιόποινων πράξεων και φθορών σε βάρος ιδιοκτητών αγροτικών περιουσιών της ευρύτερης περιοχής Σάτα, του όμορου δήμου Αμαρίου.

Συγκεκριμένα οι συλληφθέντες κατηγορούνται:

• για κακουργηματική εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 παθόντων – ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα.

• Εμπρησμό οχήματος τον Μάιο του 2025 σε περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνης με το όχημα να καταστρέφεται ολοσχερώς, με τη ζημιά να ανέρχεται στις 27.000 ευρώ.

• Φθορά ξένης ιδιοκτησίας τον Μάιο του 2022 σε αμπέλι και πάλι σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου. Οι δράστες κατέστρεψαν 400 κουρμούλες λόγω αντεκδίκησης, επειδή ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου τους είχε αρνηθεί να τους το μισθώσει ενώ είχε υποβάλει καταγγελία σε βάρος τους για τις ζημιές.

• Φθοράς ξένης ιδιοκτησίας τον Δεκέμβριο του 2022 σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου. Κατέστρεψαν 134 ελαιόδεντρα ως πράξη αντεκδίκησης.