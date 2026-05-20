«Oι τρεις προτάσεις που έχει στα χέρια του ο Μοντέρο για τη νέα σεζόν»

Είναι γνωστό και… αναμενόμενο πως ο Ζαν Μοντέρο έχει «γυαλίσει» σε πολλές ομάδες της Euroleague, προκειμένου να τον εντάξουν στα ρόστερ τους, ενόψει της νέας σεζόν.

Δημοσιεύματα στο εξωτερικό παρουσιάζουν τον Ολυμπιακό ως φαβορί για να τον αποκτήσει, ωστόσο σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Χοσέ Νίνια Ταχέδα οι Πειραιώτες δεν «παίζουν» μόνοι τους.

Οι τρεις «μνηστήρες» του Μοντέρο

Όπως αναφέρει ο ίδιος, η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει προσεγγίσει απευθείας την πλευρά του Μοντέρο και είναι διατεθειμένη να του προσφέρει 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως, προκειμένου να πάρει τον παίκτη στο Ισραήλ. Ενώ σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ αυτό είναι το ποσό το οποίο προσφέρουν και οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.

Όλα αυτά, την ώρα που η Βαλένθια κάνει την δική της προσπάθεια να κρατήσει τον παίκτη, με την πρότασή της να είναι στα 2 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως, o Μοντέρο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα ως το 2028, αλλά υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του, σε περίπτωση που ενδιαφερθεί ομάδα από την Euroleague, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτή είναι στα 1.5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αναφορικά με το νέο συμβόλαιο που του προσφέρει η Βαλένθια, ο ίδιος δεν φαίνεται διατεθειμένος να πει (ακόμη) το «ναι».

Στα αγωνιστικά, ο Μοντέρο πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρώτη σεζόν στην Euroleague, όντας στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης και κορυφαίος νέος παίκτης της χρονιάς, έχοντας 14,4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ κατά μέσο όρο.