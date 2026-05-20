Χρηματοδότηση για σύγχρονα πεζοδρόμια και πράσινες παρεμβάσεις θέλει ο Δήμος Πάργας

Την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου επιζητάει ο Δήμος Πάργας, με σκοπό να δημιουργήσει συνθήκες βελτιωμένης προσβασιμότητας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πάργας, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμος Πάργας, κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026, ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2025-2026» του Πράσινου Ταμείου, για το έργο «Ανάπλαση Οδού Παντελεήμονος με Πεζοδρομήσεις και Φυτεύσεις» στο Καναλάκι, συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ.

Η παρέμβαση αφορά τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών πεζοδρομίων σε μήκος περίπου 500 μέτρων, από την οδό Πανδοσίας έως την οδό Αγίου Δονάτου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει πλακοστρώσεις, όδευση τυφλών, δενδροφυτεύσεις, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και υποδομές ηλεκτροφωτισμού, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός λειτουργικού και προσβάσιμου δημόσιου χώρου για όλους τους πολίτες.

Παράλληλα και όπως προσθέτει η σχετική ενημέρωση, η μελέτη ενσωματώνει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και παρεμβάσεις πρασίνου, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο φιλικού και βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος στο Καναλάκι.

Το έργο αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί στον Δήμος Πάργας για τη δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων υποδομών μετακίνησης.

πηγή φωτογραφίας: https://dimospargas.gr/ergo-420-000e-gia-sygchrona-pezodromia-kai-prasines-paremvaseis-sto-kanalaki/