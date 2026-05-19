Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο

Στην υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το έργο «Κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων και των δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού για τις ανάγκες του οικισμού Λιβαδίων Δήμου Τήλου», προέβησαν χθες, Δευτέρα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμμά, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησής του.

Η σύμβαση αφορά στην ανόρυξη 11 υδρογεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του οικισμού Λιβαδίων, ώστε να ληφθούν οι μέγιστες δυνατές ποσότητες καλής ποιότητας νερού, και στην κατασκευή δικτύων μεταφοράς του νερού των γεωτρήσεων, μέσω κοινού αγωγού, στην υφιστάμενη δεξαμενή στα Λιβάδια. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της περιφέρεια, παράλληλα, προβλέπονται συνοδευτικές εργασίες αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και σύνδεσης των εγκαταστάσεων με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης».

Τι προηγήθηκε

Για την υλοποίηση του έργου, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Τήλου, καθώς ο Δήμος δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής επάρκειας για την υλοποίησή του. Για το λόγο αυτό, με την Προγραμματική Σύμβαση ο Δήμος Τήλου, ο οποίος μελέτησε το έργο και εξασφάλισε τη χρηματοδότησή του, μεταβίβασε την αρμοδιότητα υλοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία, ως Φορέας Υλοποίησης ανέλαβε όλα τα στάδια για την εκτέλεσή του, από την ωρίμανση, δημοπράτηση, ανάθεση και υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, μέχρι την παρακολούθηση της εκτέλεσης, οριστική παραλαβή και παράδοση στον Δήμο Τήλου, κύριο του έργου.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης».