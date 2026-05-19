Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο
Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για τις νέες υδρογεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού στα Λιβάδια Τήλου.
- Για να γλιτώσουν από τους τουρίστες, οι φώκιες του Ιονίου κρύβονται σε υποβρύχιες φυσαλίδες αέρα
- ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
- Κατασχέθηκαν λαθραία τσιγάρα και σφαίρες στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία
- Έρχονται ισχυρές καταιγίδες - Δείτε σε ποιες περιοχές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στην υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το έργο «Κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων και των δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού για τις ανάγκες του οικισμού Λιβαδίων Δήμου Τήλου», προέβησαν χθες, Δευτέρα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμμά, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησής του.
Η σύμβαση αφορά στην ανόρυξη 11 υδρογεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του οικισμού Λιβαδίων, ώστε να ληφθούν οι μέγιστες δυνατές ποσότητες καλής ποιότητας νερού, και στην κατασκευή δικτύων μεταφοράς του νερού των γεωτρήσεων, μέσω κοινού αγωγού, στην υφιστάμενη δεξαμενή στα Λιβάδια. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της περιφέρεια, παράλληλα, προβλέπονται συνοδευτικές εργασίες αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και σύνδεσης των εγκαταστάσεων με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης».
Τι προηγήθηκε
Για την υλοποίηση του έργου, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Τήλου, καθώς ο Δήμος δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής επάρκειας για την υλοποίησή του. Για το λόγο αυτό, με την Προγραμματική Σύμβαση ο Δήμος Τήλου, ο οποίος μελέτησε το έργο και εξασφάλισε τη χρηματοδότησή του, μεταβίβασε την αρμοδιότητα υλοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία, ως Φορέας Υλοποίησης ανέλαβε όλα τα στάδια για την εκτέλεσή του, από την ωρίμανση, δημοπράτηση, ανάθεση και υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, μέχρι την παρακολούθηση της εκτέλεσης, οριστική παραλαβή και παράδοση στον Δήμο Τήλου, κύριο του έργου.
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης».
- ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με Σταθερό Τηλέφωνο
- Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
- Πάτρα: Συγκλονίζει η γυναίκα που δέχτηκε άγρια επίθεση – «Έχω κατάγματα και μώλωπες»
- H Anthropic ενημερώνει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα για κρίσιμα κενά ασφάλειας
- Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
- Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
- Markos by Night: Ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει το Σάββατο με την παράσταση «Αγάπη Μόνο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις